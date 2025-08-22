Una residencia de literatura en Segovia o talleres de educación ambiental para niños en Valencia: los planes ODS

Una semana más, ENCLAVE ODS hace un repaso de las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a alguno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, localidades como Segovia, Valencia o Menorca acogerán en sus agendas culturales exposiciones e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Semillas eternas, madera viva

Las semillas son el origen de la vida y su preservación resulta clave para garantizar la soberanía alimentaria del futuro. Con esta idea como punto de partida, el artesano y escultor Mario Boccolini ha creado un proyecto único que se inauguró durante la 'Fiesta de la Semilla'.

En él, Boccolini ha tallado en madera numerosas variedades de semillas hortícolas, transformándolas en piezas artísticas que evocan su valor como recurso esencial.

La exposición, realizada con maderas recuperadas y recicladas, invita a reflexionar sobre la diversidad agrícola y su importancia más allá de la alimentación.

Cada semilla, representada en una madera diferente, simboliza la riqueza genética y cultural que nos ofrecen las hortalizas y hierbas tradicionales. La muestra también pone el acento en temas actuales como la adaptación al cambio climático, la herencia cultural y la necesidad de proteger estos recursos naturales.

El proyecto puede visitarse de forma gratuita en el Centro de Información y Educación Ambiental de El Huerto de El Retiro. La entrada es libre y no requiere reserva previa.

Durante el mes de agosto, el horario de apertura es de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas, lo que permite a los visitantes disfrutar de esta propuesta en un espacio que combina arte, naturaleza y conciencia ambiental.

Dónde: Paseo Fernán Núñez, 2, Madrid.

Cuándo: hasta el 30 de septiembre.

Residencia de literatura

La Residencia de Literatura y Medio Ambiente del CENEAM ofrece a diez escritores alojamiento, manutención y espacio de trabajo durante nueve días en Valsaín (Segovia) para desarrollar proyectos literarios sobre sostenibilidad.

Cada participante deberá, además, redactar un texto adicional de entre 18.000 y 20.000 caracteres, que se incluirá en una publicación digital del Organismo Autónomo Parques Nacionales. También participarán en al menos una actividad pública organizada por el CENEAM.

La residencia no cubre los traslados ni ofrece retribución económica, pero proporciona acceso al Centro de Documentación y apoyo para la creación literaria en línea con los objetivos del PAEAS.

Dónde: Valsaín, Segovia.

Cuándo: cierre de candidaturas el 31 de agosto.

Estiu Diveractiu

El programa Estiu Diveractiu 2025, impulsado por la Fundació València Clima i Energia y el Ayuntamiento de València, ofrece talleres ambientales gratuitos para niños de 3 a 12 años durante los meses de julio y agosto.

A través de juegos, ciencia y actividades prácticas adaptadas a cada edad, busca concienciar sobre sostenibilidad y medio ambiente.

Las actividades se desarrollan en diferentes espacios de la ciudad como l’Oficina de l’Energia, el Observatori del Canvi Climàtic, mercados municipales y la playa de la Malvarrosa.

Entre las propuestas más destacadas están el Escape Room E.N.E.R.G.Í.A., talleres de kits fotovoltaicos, juegos cooperativos como El gran apagón y la Gincana Familiar – Menú Energético.

También se ofrecen actividades centradas en el cambio climático y la biodiversidad, como Detectives del mar, Vampiros de la energía y cuentacuentos como Abeja Zum Zum.

Dónde: Valencia.

Cuándo: hasta el 27 de agosto.

SONSDENIT

El festival SONSDENIT 2025 se celebra del 7 de junio al 31 de agosto en diferentes localidades de Mallorca y Menorca, ofreciendo una experiencia que combina música en vivo, patrimonio arquitectónico y paisajes naturales. La propuesta destaca por su enfoque artístico, su compromiso cultural y su apuesta por la sostenibilidad.

Organizado por Fonart desde 1999, el festival se ha convertido en un referente en Baleares gracias a su conexión con el entorno y su programación en espacios con valor histórico o natural.

SONSDENIT promueve el movimiento #CulturaSostenible y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptando prácticas que minimizan su impacto ambiental.

El cartel de esta edición incluye artistas como Joan Miquel Oliver & Miquel Serra, Sterlin Plays Cohen, Maria del Mar Bonet, John Maus, Jay-Jay Johanson y Rita Payés.

Las actuaciones se desarrollarán en lugares emblemáticos como Palma, Ciutadella, Inca o Pollença, reafirmando al festival como una propuesta cultural que une música, territorio y conciencia social.

Dónde: Mallorca y Menorca.

Cuándo: hasta el 31 de agosto.

Cuentacuentos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico organiza durante el verano de 2025 un programa de Cuentacuentos Ambientales en el CENEAM, con el objetivo de sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente, fomentar valores ecológicos y despertar el interés por la lectura y la naturaleza.

Dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años, aunque abierto a todos los públicos, el programa ofrece sesiones cada jueves a las 12:00 h, en el exterior del centro (o en el interior si llueve).

Una de las sesiones destacadas es 'Menuda planta tienes', a cargo de Trotaldeas, que invita a reflexionar sobre el impacto ambiental a través de una historia entretenida. Y que tendrá lugar el próximo 28 de agosto.

Además, los asistentes podrán conocer los recursos del CENEAM, como su biblioteca, exposiciones y actividades educativas, y llevarse en préstamo libros, vídeos y revistas para seguir disfrutando de un verano ecológico y educativo.

Dónde: Valsaín, Segovia.

Cuándo: 28 de agosto.