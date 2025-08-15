Celebrar el desarrollo rural en los Picos de Europa o disfrutar del arte en plena naturaleza gallega: los planes ODS

Imagen de archivo del embalse de Riaño, en León. iStock

Una semana más, el equipo de ENCLAVE ODS hace una selección de los principales eventos que se llevarán a cabo en todo el territorio con una característica común: el desarrollo sostenible.

Y es que este concepto —que tanto confunde a algunos— se esconde en el fondo de toda una variedad de temáticas que seguro interesan a muchos.

Esta semana recorreremos España de punta a punta: de Galicia a Valencia, pasando por León o Segovia. Estos son los planes ODS para los próximos siete días.

Educar en verde

Este verano, la educación ambiental ha invadido Segovia gracias al programa Educa en Verde. En la ciudad castellanoleonesa los niños de entre 5 y 11 años encuentran un espacio donde descubrir y desentrañar su entorno natural.

Además, la iniciativa busca y promover hábitos sostenibles mediante juegos, talleres y excursiones guiadas.

Entre el 18 y el 22 de agosto, los pequeños segovianos descubrirán los distintos paisajes de Segovia, su origen y evolución, a través de la observación, la exploración de miradores y la conexión sensorial con la naturaleza.

Dónde: Segovia.

Cuándo: del 18 al 22 de agosto.

Vivan los pueblos

La Asociación Jardín de Peña Santa vuelve a organizar, por tercera vez, el evento cultural del año en el Valle de Sajambre (León). En plenos Picos de Europa, el Sequillo Sonoro 2025 ofrece música para fomentar el desarrollo rural, crear vínculos entre los artistas y el entorno y visibilizar la riqueza natural y cultural de la zona.

El proyecto promueve valores como la tradición, la sostenibilidad y la lucha contra la despoblación. Sus objetivos incluyen dinamizar la economía local, ofrecer programación cultural de calidad y atraer turismo interesado en la música y la naturaleza.

Las actividades son autogestionadas y la entrada es gratuita.

Dónde: Valle de Sajambre, León (Picos de Europa).

Cuándo: 22 y 23 de agosto.

Amor a la naturaleza

La Asociación Cultural Ribela vuelve a celebrar su Festival Ribela Love Nature 2025, una cita ya consagrada en el verano gallego que ofrece una experiencia que combina naturaleza, música, gastronomía y sostenibilidad.

Este año, participarán Architectural, proyecto británico de techno experimental que mezcla industrial y abstracción sonora; los daneses Croatian Amor (Loke Rahbek), quienes aportarás una sonoridad ambiental y emocional; y el neerlandés Identified Patient, que ofrecerá un set cargado de intensidad y psicodelia industrial.

Asimismo, la emergente RONI suma una mezcla de techno y postpunk con un enfoque fresco. Además, Pangaea, alias del británico Kevin McAuley y figura clave del sello Hessle Audio, combina techno, UK garage y bass music con un enfoque bailable y experimental.

Jasss, artista española afincada en Berlín, destaca por su mezcla de EBM, industrial, techno y ambient, con una narrativa intensa y técnica depurada. Aiken, desde Madrid, es referente del techno mental e hipnótico, con publicaciones en sellos reconocidos.

También estarán Alba Franch, con una propuesta íntima y contemporánea que une lo experimental y lo bailable; Javier LG, DJ versátil centrado en house, techno y sonidos underground; y Jor Ginho, conocido por sus sesiones dinámicas que combinan electro, breakbeat y techno.

Completa el cartel Ángela Salvi, centrada en la exploración sonora experimental, e I Error, proyecto que mezcla glitch, ambient y techno con una fuerte carga conceptual.

Dónde: Sarria, Lugo.

Cuándo: 22 y 23 de agosto.

Diversión para niños

Valencia impulsa este verano la educación ambiental infantil con el programa Estiu Diveractiu 2025, una iniciativa que ofrece talleres gratuitos para niños de 3 a 12 años y que combina juegos, ciencia y experimentos sobre sostenibilidad, adaptados a cada edad.

Las actividades se realizarán en las sedes de l’Oficina de l’Energia (Parc de l’Oest, Ayora y Torrefiel), el Observatori del Canvi Climàtic, mercados municipales y la playa de la Malvarrosa.

Se ofrecen diferentes actividades y talleres sobre cambio climático, biodiversidad y conservación.

Dónde: Valencia.

Cuándo: hasta el 27 de agosto de 2025.