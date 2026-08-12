Roberto Brasero, presentador y escritor: "Somos unos privilegiados por tener un eclipse en la puerta de casa"

Esta tarde del miércoles 12 de agosto de 2026, España parará, durante un minuto y medio al menos, para mirar el cielo y ver el eclipse total de sol que llevamos meses esperando. Un fenómeno que no se veía en la península Ibérica desde hace más de un siglo, concretamente desde 1912.

Se podrá observar de forma total en casi toda la mitad norte peninsular. Quienes estén en Ciudades como La Coruña, Burgos, Bilbao, Zaragoza o Valencia podrán disfrutar de este espectáculo visual que, durante un breve tiempo, traerá la noche antes de la puesta de sol.

"Somos unos privilegiados por tener un eclipse en la puerta de casa", celebra emocionado el periodista y presentador de televisión Roberto Brasero (Talavera de la Reina, 55 años). Además de ser la imagen de la predicción meteorológica de Antena 3, es también un gran aficionado a estos fenómenos.

Tanto, que acaba de publicar un libro sobre ellos titulado Eclipses: una coincidencia cósmica (Espasa, 2026). En él, desentraña la ciencia detrás de estos eventos, cómo se producen y a qué debemos estar atentos esta tarde para poder disfrutarlo y aprovechar al máximo la experiencia.

El de este miércoles inaugura el trío de eclipses que podrá verse en España en tres años. En agosto del año que viene podremos observar otro total de sol y en 2028 uno anular, este último en invierno.

Al contrario que la famosa película de Netflix de 2021, Brasero invita a que esta tarde todo el mundo mire hacia arriba y se deleite con esta maravilla astronómica. Para quienes no puedan hacerlo hoy, recuerda: "Tenemos otra oportunidad el año que viene".

Pregunta: ¿Cómo se despertó su curiosidad por los eclipses?

Respuesta: Es relativamente reciente. Comencé a interesarme por ellos hace unos dos años cuando se empezó a hablar del trío de eclipses. Al principio pensé que había una confusión con las fechas y luego me dí cuenta de que no, que realmente podríamos disfrutar de tres seguidos en nuestro país.

Me pareció rarísimo. A partir de ahí se popularizó hablar del trío de eclipses y comencé a hablar y a indagar sobre ello. Cada vez iba teniendo más curiosidad porque no es solo el hecho astronómico, sino que vas viendo que hay una historia detrás, que es casi infinita, relacionada con esto.

P: Media España no gozará de la totalidad del eclipse, podrá observarlo de forma parcial. ¿Merece la pena aun así reservarse la fecha y buscar un buen sitio para observarlo?

R: Totalmente y es un error hacer lo contrario. Quienes estén fuera de esa franja de totalidad, también van a ver un eclipse casi del 90% en la mayoría, es decir, la sombra de la luna irá tapando el sol y tendremos esa imagen del sol oculto.

El espectáculo será igualmente brutal, será esa imagen que tenemos en la retina y en la memoria de un sol eclipsado que hemos visto en pelis, en ciencia ficción o en reportajes de National Geographic.

Eso sí, hay que tomar las precauciones adecuadas para observarlo. Debemos tener unas gafas especiales homologadas por la norma ISO 12312-2:2015. Solo podremos quitárnoslo en el momento de totalidad y quienes vean el eclipse parcial tienen que llevarlas puestas en todo momento.

Bajo ningún concepto se pueden usar gafas de sol, radiografías u otras soluciones caseras porque se pueden sufrir daños graves en los ojos por la radiación solar al mirar el astro.

P: En el título del libro lo llama coincidencia cósmica. ¿Hasta qué punto este fenómeno es un puro azar y qué nos dice sobre lo afortunados que somos de estar vivos en este lugar y momento de la historia para contemplarlo?

R: Somos muy afortunados. Muchas veces suceden cosas a las que no damos importancia porque ocurren y ahí están, pero, si investigas, descubres que podría no ser así. En este caso, vemos que la Luna tapa el sol, aunque es 400 veces más pequeña que él, algo que solo puede pasar con una alineación concreta entre ellos dos y la Tierra.

Eso podría no ser así. Esas circunstancias se dieron de una manera aleatoria cuando se formó el universo y han permitido que podamos disfrutar de los eclipses. Parece que ha sucedido siempre o que será así eternamente, pero podría no haberse producido nunca, que no existiera esa coincidencia, y no estaríamos hablando ahora de mi libro.

P: En el libro cuenta que no es la primera vez que España se fascina con los eclipses, sino que es algo que ya viene de la Edad Media y el siglo XIX. ¿Somos un país de astronomía?

R: A ratos, como los ojos del Guadiana. Ha ido apareciendo y desapareciendo ese interés y esta puede ser una buena oportunidad para dar un impulso a esa astronomía que ya ahora goza en España de muy buena salud por los aficionados.

Yo lo sé por las fotos y los vídeos que me mandan a Tu Tiempo [programa que él presenta]. Hay aficionados a observar el cielo en agrupaciones astronómicas alrededor de España en un montón de lugares. Sin embargo, no ha sido así siempre. Por eso, los eclipses de los siglos XVIII y XIX nos vinieron bien, iban a llegar astrónomos profesionales de otros países y eso nos obligó a ponernos al día.

No podemos olvidar igualmente el periodo en la Toledo de Alfonso X el sabio. Entonces, la astronomía también recibió un impulso brutal con la Escuela de Traductores y las Tablas alfonsíes [un libro medieval con información astronómica realizado por iniciativa de este rey].

P: Se espera un gran movimiento de personas a la franja de totalidad del eclipse y hay ciudades y pueblos donde los alojamientos turísticos no tienen hueco desde hace meses. ¿Cree que el país está realmente preparado para el choque de este 'turismo estelar'?

R: Es cierto que va a venir muchísima gente y en los sitios clave intentan adecuar las infraestructuras que tienen, pero es complicado porque es un turismo, la mayor parte, de un día o dos, nada más.

Este va a ser el eclipse de la España vaciada porque es donde mejor se verá. Las instituciones se han estado preparando, pero las capacidades también son limitadas. Llevar a un número 10 veces mayor de personas a la Comarca del Maestrazgo, en Teruel, o 100 veces más que en un verano normal, puede ser complicado.

Hay que ser conscientes de eso, de que puede haber atascos y que las infraestructuras son las que son. Debemos tener paciencia y planificación para evitar que se convierta en una experiencia desagradable. En caso de aglomeración, es mejor parar en un sitio seguro a las 19:30 horas y mirar al cielo.

No hay que complicarse, no hace falta ir a mitad del bosque o al lugar más perdido para disfrutarlo.

P: Hoy vivimos pegados a las pantallas y con prisa, ¿qué poder tiene un eclipse solar para hacer que toda una sociedad se detenga a la vez y mire en la misma dirección?

R: Es algo muy bonito, no sé si ocurrirá, pero sería precioso que pudiera ser así. Vamos a tener una hora y media o dos, como mucho, desde el inicio hasta el final del evento. Incluso, hay zonas donde el sol se pondrá, se ocultará porque es el atardecer y aún no habrá acabado el eclipse, es decir, vamos a tener un atardecer de astro ocultado.

¿Cuándo fue la última vez que hemos tenido algo así? ¿cuándo nos lo hemos permitido en nuestra agenda y como sociedad? Esto nos da una excusa para hacerlo y hay que aprovecharla. Estaría bien parar un momento, mirar al cielo y decir, "voy a disfrutar de lo que salga ahí".