Laura Blanco, experta en sostenibilidad: "No podemos pedir desarrollo a países que no tienen la tecnología necesaria"

El cambio climático y la transición energética hacen más necesario que nunca conocer nuestro capital natural, saber con qué recursos cuenta el planeta y, específicamente, cada país. Muchos de ellos –agua, minerales o tierras raras, entre otros– se encuentran en el subsuelo y para encontrarlos muchas veces se perfora un territorio hasta que llegan a ellos.

Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que estas operaciones ya no tienen por qué hacerse a ciegas. Es posible mapear lo que hay debajo de la superficie desde el aire y el espacio usando aviones, helicópteros y satélites. Conocer el subsuelo sin mover, siquiera, una piedra de la superficie.

Esa es la tarea de Xcalibur Smart Mapping, la empresa española que elabora una suerte de Google Maps de la parte subterránea del planeta y con él ayuda la conservación ambiental, la biodiversidad y la protección del entorno.

El acceso riguroso a los datos ambientales resulta indispensable para que las comunidades locales gestionen de forma autónoma su riqueza natural, defiende Laura Blanco, directora de ESG (siglas en inglés de Ambiental, Social y Gobernanza) de la firma.

Además de coordinar el impacto operativo de la firma, Blanco promueve la adhesión al Pacto Mundial de la ONU e impulsa iniciativas socioeducativas en África mediante la Fundación Xcalibur. Ante el avance del cambio climático, defiende democratizar los datos subterráneos para proteger a las comunidades vulnerables.

Pregunta: Ustedes hacen una especie de ‘Google Maps’ de la biodiversidad y el subsuelo. Si hoy le hiciéramos un chequeo médico general a la Tierra con su tecnología, ¿cuál sería el diagnóstico de urgencia?

Respuesta: Es cierto que el cambio climático es más o menos urgente en función de dónde estés o con quién puedas hablar. No obstante, estamos en un momento en el que la humanidad necesita acelerar el descubrimiento de minerales y recursos naturales.

Cada nación tiene que tener la oportunidad y la información, que es poder, para poder tomar las mejores decisiones. Si yo sé en qué regiones de mi país puede haber ciertas materias, puedo trazar planes que lo hagan prosperar.

Laura Blanco en el exterior de la oficina de Xcablibur Smart Mapping en Madrid. Esteban Palazuelos

Necesitamos más información del subsuelo y de la superficie, que esté actualizada, y de cómo impacta el cambio climático en ellos.

P: ¿Qué ocurre en este sentido con los países en vías de desarrollo?

R: Aquí hay que ver cada caso individualmente. Algunos de ellos todavía están 15, 20, 30 o 50 años por detrás. No se les puede exigir desarrollarse con tecnologías que no tienen.

Por eso es el momento de colaborar, tejer alianzas y acelerar las inversiones en ellos. Es la única forma de que estas potencias ricas en capital natural puedan tomar decisiones acerca de sus propios recursos.

P: Gobiernos de todo el mundo les están contratando para mapear sus recursos nacionales. En un mundo en conflicto por los recursos, ¿el "Earth Intelligence" es la nueva mina de oro geopolítica?

R: No sé si una mina de oro, pero sí es una tecnología que nos permite tener un gemelo digital, para saber lo que tenemos arriba y abajo, nos va a permitir trabajar mejor y más conjuntamente.

Nosotros colaboramos con muchas naciones y con muchos tipos de organizaciones y la mejor forma es ir a la par. Nuestro propósito es acelerar la transición energética en conjunto.

Hay muchos países que son tremendamente ricos en capital natural de distintos tipos y no lo saben. Por ejemplo, llevamos 10 años trabajando en Japón para buscar geotermia. Ahora hemos empezado un proyecto con Egipto, pero también estamos en Zambia o en República Democrática del Congo.

Me alegra mucho que los países estén detectando la necesidad de tener ellos mismos información sobre sus países para tomar decisiones para su prosperidad.

P: Para dejar el petróleo necesitamos litio, cobre y tierras raras, pero sacarlos de la tierra tradicionalmente destruye el entorno. ¿Es posible una minería 100% limpia o nos estamos engañando?

R: Efectivamente, la transición energética necesita estos minerales indispensables para tecnologías esenciales como el vehículo eléctrico. La clave reside en la minería responsable: operar con estándares socioambientales estrictos, involucrar a las comunidades locales y garantizar una restauración exhaustiva tras el cierre de la mina.

Por supuesto, la descarbonización requiere erradicar las prácticas ilegales mediante la monitorización espacial y aérea. La minería responsable es técnicamente posible si hay un compromiso ético firme por parte de los líderes para usar la mejor tecnología disponible en la reducción del impacto directo sobre el entorno.

P: Su plataforma Green Metals Mapping busca asegurar la autonomía de Europa en minerales críticos. ¿Hacer este mapa del subsuelo evita que se abran minas a ciegas y minimiza el impacto en la superficie?

R: Totalmente. Nuestro trabajo no es solo dar información, sino hacerlo de la forma más precisa posible para minimizar riesgos. Nuestras actividades no tienen un impacto ambiental, más allá de las emisiones que implica la parte aérea, porque no hay contacto con el terreno.

Aportamos datos para que las empresas de exploración perforen menos veces y, cuando lo hagan, sean más concretas y precisas.

Esto lo que permite que la empresa de exploración que venga después perfore menos veces y las veces que perfore sean más concretas, más certeras.

Laura Blanco posa dentro de la oficina de Xcalibur Smart Mapping en Madrid. Esteban Palazuelos

Incluso, podemos ver ciertos impactos en las comunidades o en el agua. El trabajo de una mina y su impacto pueden durar muchísimos años y esta es una forma de mitigar riesgos y ser más sostenibles.

P: Xcalibur está integrando IA avanzada (como su plataforma XENAI) para unificar datos fragmentados de la Tierra. ¿Cómo ayuda esta herramienta a predecir que un ecosistema va a colapsar antes de que aparezcan las primeras señales físicas?

R: Gracias a la integración de datos históricos y geofísicos del subsuelo con imágenes satelitales diarias de la superficie, podemos crear un gemelo digital del planeta. Esta copia permite monitorizar el terreno en tiempo real y ver anomalías o cambios estructurales antes de que sea tarde.

Estos datos le dan a quienes tienen que decidir la capacidad necesaria para predecir, intervenir y frenar el deterioro de un ecosistema.

P: En un mercado donde muchas empresas usan el término 'ESG' [siglas en inglés de Ambiental, Social y Gobernanza] como una suerte de lavado de cara, ¿cómo se demuestra con datos reales que la sostenibilidad en Xcalibur va en el ADN y no es solo del departamento de marketing?

R: Aquí la sostenibilidad no es solo parte de la estrategia, sino del ADN de la empresa. Nuestras operaciones, de forma intrínseca, ya tienen un elemento de sostenibilidad, de intentar ayudar a nuestros clientes a minimizar sus riesgos medioambientales. Realmente nos importa.

Creamos un departamento que trabaja sobre cuatro ejes: planeta, personas, gobernanza y prosperidad. La sostenibilidad era parte de los comités de estrategia desde el principio, pero hace tres años lo ordenamos en un departamento.

Además todas las decisiones tienen que pasar por estos filtros: cómo afecta en valor intangible, humano, social y cómo contribuye cada resolución.

P: Si tuviera que convencer a un escéptico que cree que el cambio climático ya no tiene solución, ¿qué mapa o qué dato de los que ve cada día en su pantalla le enseñaría para devolverle la esperanza?

R: Solo hay que limitarse a la evidencia de los científicos, del IPCC (siglas en inglés de Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). Las pruebas nos dicen que desde la existencia del ser humano y de nuestras actividades se ha acelerado el cambio climático. Esto es una realidad.

Es un fenómeno que no ha parado, continúa y son las comunidades y regiones más vulnerables las que lo sufren directamente y de forma continua. Aun así, creo que hay esperanza porque los humanos tenemos una capacidad espectacular de resiliencia y de reaccionar frente a las crisis. Eso sí, hay que actuar ya y juntos.