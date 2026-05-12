El conquense Iñaki Espinosa fundó BigGuardian, la 'startup' que adelanta el diagnóstico de enfermedades en el ganado

La startup conquense BigGuardian, entre las 15 empresas seleccionadas por AgroBank Tech Digital INNovation para acelerar su proyecto de monitorización de temperatura del ganado. Cedida

Detectar una enfermedad infecciosa en una vaca con hasta 72 horas de antelación puede marcar la diferencia entre un tratamiento eficaz y la pérdida de un animal. También puede evitar caídas en la producción de leche, reducir el uso de antibióticos y disminuir la huella de carbono de toda una explotación.

Esa es la promesa de BigGuardian, la startup conquense que acaba de ser reconocida como una de las ganadoras de la cuarta edición de AgroBank Tech Digital Innovation, el programa impulsado para identificar y apoyar las empresas más innovadoras del sector agroalimentario.

La compañía, desarrollada por EBT Veterinaria de Precisión Diagnóstica, ha creado un ecosistema tecnológico que permite monitorizar de forma continua y no invasiva la salud del ganado.

Su propuesta combina sensores térmicos colocados en los animales, conectividad en la nube y modelos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones febriles antes de que los síntomas sean evidentes a simple vista.

"Mejora sustancialmente el diagnóstico de las enfermedades infecciosas en las ganaderías de vacuno", explica Iñaki Espinosa, veterinario y fundador de la empresa. "La gestión de este dato nos permite tener una información mucho más precisa y precoz, varios días antes de cualquiera que se realice en la actualidad".

El origen de esta tecnología no es otro que la dificultad para detectar a tiempo las enfermedades infecciosas. Y es que en exploraciones cada vez más industrializadas, donde un solo trabajador puede gestionar cientos o miles de animales, el control sanitario sigue dependiendo en gran medida de la observación visual y de la experiencia del ganadero o el veterinario.

La startup BigGuardian ha desarrollado una herramienta que mide y monitorea la temperatura del ganado vacuno, enviando alertas en caso de anomalías para prevenir enfermedades. Cedida

Según Espinosa, esta limitación tiene consecuencias directas sobre la rentabilidad y la sostenibilidad del sector. "El control de las enfermedades infecciosas era muy deficiente, lo que producía pérdidas muy cuantiosas a la producción cárnica y ganadera en la industria de todo el globo", indica.

Estas pérdidas se traducen en mortalidad animal, descensos en la producción de leche, ineficiencia nutricional y un incremento de las emisiones asociadas a cada kilo de carne o litro de leche producidos.

Alerta digital

La compañía aborda este desafío mediante la medición continua de la temperatura corporal, uno de los indicadores más fiables para detectar de manera temprana un proceso infeccioso.

El funcionamiento del sistema es sencillo para el usuario, aunque detrás existe una sofisticada infraestructura tecnológica.

Los dispositivos Guardian se insertan en la vagina de las hembras y el rumen de los machos, de forma segura y sin alterar el comportamiento animal. Desde allí registran la temperatura corporal y envían datos automáticamente a la nube.

De este modo, el ganadero y el veterinario pueden consultar en tiempo real el estado de salud individual de cada animal y la situación global de la explotación a través de la plataforma de la startup. Además, reciben cada día por WhatsApp un listado con los animales que deben ser revisados por presentar fiebre.

"Esto permite planificar los tratamientos, las vacunaciones y las mejoras en el bienestar animal antes de que la enfermedad se maximice", destaca Espinosa.

El modelo de negocio no requiere inversión inicial y funciona mediante una suscripción mensual en la que el cliente solo paga por animales diagnosticados cada día. Si un dispositivo se rompe o agota su batería, la empresa lo reemplaza sin coste adicional.

BigGuardian, desarrollado por la EBT Veterinaria de Precisión Diagnóstica, es un ecosistema tecnológico que permite la monitorización continua y no invasiva del estado de salud del ganado. Cedida

El principal valor de la tecnología reside en su capacidad para adelantarse entre 24 y 72 horas al diagnóstico tradicional. Algo vital especialmente en enfermedades infecciosas, ya que ese margen puede ser determinante para mejorar la respuesta terapéutica y evitar complicaciones.

"Es un tiempo esencial para que los tratamientos aplicados sean más eficientes y que el animal recupere su bienestar muchísimo antes", afirma el fundador de la compañía.

La detección precoz también permite tratar únicamente a los animales enfermos, en lugar de aplicar medicamentos de forma preventiva o colectiva al conjunto del rebaño.

"El uso de antibióticos se racionaliza, minimizando la aparición de nuevos fenómenos de resistencia", explica Espinosa.

One Health

La propuesta encaja de lleno con el enfoque One Health, que reconoce la interdependencia entre la salud animal, la salud humana y la del medioambiente.

En primer lugar, al optimizar el uso de antimicrobianos, la tecnología contribuye a combatir las resistencias bacterianas. Espinosa resume esta filosofía con el lema promovido por la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud: "Tanto como sea necesario y tan poco como sea posible".

En segundo lugar, mejorar la salud del ganado incrementa la eficiencia productiva. Y es que un animal sano convierte mejor el alimento en carne o leche, necesita menos recursos y genera menos emisiones por unidad producida.

"Maximizar la producción cárnica y láctea utilizando los mismos recursos reduce la huella de carbono del sector", asegura el fundador de la compañía.

La implantación del sistema también transforma la gestión diaria de las explotaciones. Pues, al automatizar la vigilancia sanitaria, los ganaderos dedican menos tiempo a revisiones rutinarias y reducen la aparición de problemas inesperados. "La gestión del trabajo es mucho más organizada y amigable", resume Espinosa.

El cliente objetivo de BigGuardian son las grandes explotaciones de vacuno de carne y leche, especialmente aquellas que avanzan hacia modelos más industrializados y tecnificados, un contexto en el que la automatización de las decisiones sanitarias se vuelve cada vez más necesaria.

La principal dificultad para la adopción, reconoce la empresa, es la edad media elevada de muchos profesionales del sector. Aunque, para superar esta barrera, la compañía ha apostado por una interfaz intuitiva y por sistemas de alerta sencillos, como las notificaciones automáticas por WhatsApp.

Tras el impulso obtenido con su reconocimiento en AgroBank Tech Digital Innovation, la startup afronta ahora una etapa decisiva de crecimiento.

"Tenemos dos metas marcadas para este 2026", adelanta Espinosa. "Multiplicar por seis la facturación conseguida en 2025 y llegar al millón de euros. El segundo objetivo es consolidar dos nuevos sensores con orientación vacuna y también porcina".