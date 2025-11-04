Mariel Silva, directora médica de SHA España: "Hay que vivir con propósito, curiosidad y deseo de sumar vida a los años"

La doctora Mariel Silva, directora médica de SHA España, institución líder mundial en salud y rendimiento, es experta en medicina integrativa con la misión principal de enseñar a sus pacientes las claves para vivir más y en las mejores condiciones posibles.

Se formó en Argentina, de donde procede y, en Barcelona, se especializó en Medicina Antiaging. Para ella, el antienvejecimiento se aleja del mito de la eterna juventud y defiende una medicina proactiva y humana.

Su mirada se acerca a la realidad cotidiana y más contemporánea centrada en el deseo de vivir con salud y plenitud en cualquier etapa de la vida. Lidera la parte clínica en SHA Spain y cuenta con un equipo multidisciplinar que demuestra que bienestar y medicina avanzada deben ir de la mano.

Quien visita por primera vez SHA sueña con repetir, sabiendo que no saldrá de allí inmediatamente más joven, pero sí con las herramientas para estar más sano, a través de actividades, cuidados y alimentación a medida.

En el caso de las mujeres, además de impulsar su longevidad en SHA, podrán conocer todo lo referente a su salud hormonal en cada etapa de su vida gracias a la Unidad de Salud Integral de la Mujer liderada también por la Dra. Silva.

El concepto de envejecimiento activo, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), propone repensar la forma en que entendemos la vejez. No se trata únicamente de vivir más tiempo, sino de hacerlo con plenitud, autonomía y bienestar.

En otras palabras, de añadir vida a los años. Obviando el concepto de antienvejecimiento, porque vamos a envejecer todos, ¿cómo hacerlo bien?

La clave es el envejecimiento saludable. Hay diferentes enfoques claros cuando hablamos de ello: el antienvejecimiento, que busca no envejecer, y otro enfocado en prolongar la vida. Lo que realmente importa es prolongar el estado de salud hasta el último momento.

Tratamiento de Terapia láser intravenosa en SHA. Cedida

Hemos visto recientemente que España está entre los países más longevos y esto se debe en gran parte a la calidad de vida. En SHA, el objetivo es trabajar hoy para que las personas que dispongan de un buen estado de salud ahora puedan disfrutar de ese bienestar también el día de mañana.

Muchas veces normalizamos molestias como la hinchazón, el cansancio o la niebla mental, cuando no deberían ser normales. Si resolvemos esos problemas con acciones que convertimos en nuevos hábitos, cambiaremos también cómo enfrentamos nuestra vejez.

Además, otro aspecto clave es la prevención mediante controles y estudios médicos que permite detectar a tiempo cualquier problema para evitar que avance hacia una enfermedad crónica.

Pregunta: Cada vez más investigaciones confirman que el modo en que envejecemos depende, en gran medida, de las decisiones que tomamos a diario. La alimentación, la actividad física, la gestión del estrés, la calidad del sueño o las relaciones personales influyen directamente en nuestra longevidad y cómo nos sentimos "de mayores". ¿Son esos los pilares para un envejecimiento saludable?

Respuesta: En efecto, son esos. Sobre la alimentación, en SHA seguimos una dieta antiinflamatoria basada en vegetales y proteína de pescado, limitando procesados, harinas y azúcares, e incorporando legumbres y grasas saludables como el aceite de oliva y el aguacate. Siempre recomiendo comida real, con mucha variedad de vegetales, de todos los colores, el arco iris completo.

P.: En España decimos que "lo que no mata, engorda", y parece que todo lo placentero es malo para la salud. ¿Es posible disfrutar y cuidarse a la vez?

R.: Rotundamente, sí. El placer real no tiene que vincularse con los ultraprocesados. La clave está en redescubrir el placer de una comida auténtica, de mercado, y aprender a disfrutar sabores que nos aportan los vegetales, frutos antioxidantes, pescados.

Cuando comemos alimentos procesados o ultraprocesados, que tienen aditivos, estos mandan una señal adictiva al cerebro de que hay que comer más de eso ya que es placentero. Si lo analizamos, eso no es un placer real y genera verdadera confusión.

Incluso en el ejercicio físico hay placer, pero se trata de encontrar la variante adecuada para cada persona. El cardiorrespiratorio, el juego, el caminar, todo suma si se adapta a la personalidad y a los gustos individuales. Se trata de encontrar equilibrio: ni obsesionarse ni rendirse, porque el bienestar es un proceso de coherencia diaria.

Sala de espera área clínica en SHA Spain. Cedida

P.: El carbohidrato ha dejado de ser el enemigo…

R.: No lo es. Depende del tipo de carbohidrato y de cómo lo combino. La cuestión es optar por comidas rápidas que no nos aportan nada.

Hay opciones que no llevan mucho tiempo y que pueden aportarnos mucho: yo, por ejemplo, suelo prepararme una ensalada recurrente en la que pongo diferentes hojas verdes, un poquito de tomate, aguacate, caballa… se hace en dos segundos e incorporas casi todo lo necesario para tener un plato redondo. Es importante también intentar tener siempre presentes las legumbres en nuestros platos.

P.: Más cosas importantes con respecto a la alimentación.

R.: La hidratación es fundamental. A veces nos olvidamos de llegar a los dos litros de agua por día. Y desde luego, otro punto clave es evitar el alcohol.

P.: ¿Cómo mejorar el sueño?

R.: Un buen descanso requiere una rutina regular, prepararse para el descanso y ajustar la exposición a la luz según el ritmo circadiano. Lo mejor es acostarse siempre, no digo a la misma hora, pero al menos en el mismo rango horario.

¿Cómo preparar el cuerpo para el sueño? Siempre recomiendo bajar la intensidad de la luz y los sonidos, evitar pantallas y si se va a tener que usar el móvil, quitar las notificaciones por la noche. También es importante la temperatura de la habitación; ni muy caliente ni muy fría.

Recomiendo practicar respiración consciente (inspiro, sostengo y espiro) antes de dormir. Aquellos que se despiertan de madrugada, pueden volver a hacerla y sobre todo pensar que nada se resuelve a las tres de la madrugada ni aparecen grandes ideas en esos momentos.

En general, hay que escuchar las señales del cuerpo y no esperar a que el cansancio, el dolor o las alteraciones sean crónicas para consultarlas.

P.: ¿El ejercicio tiene que ser siempre en el gimnasio o hay alternativas?

R.: Hay alternativas: ejercicios con bandas, con el propio peso, pilates (con variaciones como el reformer), fuerza funcional… Recomiendo siempre empezar con el asesoramiento de un entrenador o un fisioterapeuta para evitar lesiones, pero sin duda hay mil formas de trabajar la fuerza sin necesidad de pesas.

La fuerza nos protege, mejora nuestra autonomía y previene la osteoporosis, fundamental, sobre todo, en mujeres de mediana edad.

Lo que es muy importante es mantenerse en movimiento constante. Porque de nada me sirve ir al gimnasio media hora si luego estoy sentada otras 18 o 20 horas sin hacer nada.

Tratamiento de fisioterapia en SHA. Cedida

P.: El manejo del estrés es tal vez lo más complicado.

R.: Hay un estrés que inevitablemente nosotros mismos nos generamos en base a nuestra personalidad. Día a día nos enfrentamos a situaciones estresantes, familiares, laborales... Lo importante es controlar qué hace cada uno para que ese estrés no afecte a nivel físico, al sueño o que impida tomar decisiones correctas.

El problema con el estrés es que cuando es elevado provoca cortisol que, sostenido todo el tiempo, es nocivo. Esto provoca que afecte a otros aspectos como la alimentación, haciendo más atractivo el consumo de procesados, ultraprocesados o azúcares porque nuestro cerebro lo percibe como una recompensa.

El abuso de cortisol va a hacer también que sea más difícil ir al gimnasio o hacer el ejercicio físico porque nos vamos a sentir cansados y sin fuerza y por tanto provocará que descansemos peor.

Por lo tanto, en periodos prolongados de mucho estrés, es especialmente importante mantener el contacto con la naturaleza, llamar a un amigo y tener una charla de calidad o ir al gimnasio y hacer deporte.

P.: ¿Recomienda la meditación?

R.: Yo aconsejo mucho la respiración consciente; por supuesto la meditación y el mindfulness ayudan también. Pero para mí la respiración consciente es básica y algo que puedo hacer en cualquier momento y lugar.

Bastan dos minutos en medio de un atasco, o en el trabajo antes de tomar una decisión importante para conectar con uno mismo y estar presente a través de la respiración.

P.: Volvemos a la sabiduría popular: contar hasta 100.

R.: Sí, sí, tal cual.

P.: ¿Qué papel juega la prevención médica?

R.: Es fundamental. Recomiendo una revisión anual como mínimo: analítica sanguínea, control cardiovascular, salud ósea y seguimiento ginecológico en el caso de las mujeres. Muchos problemas (colesterol alto, glucosa) son asintomáticos hasta que se agravan.

P.: En cuanto a la suplementación parece una moda…

R.: Debe ser personalizada, nunca general para todos. Esto también lo trasladamos en SHA a la dieta. Los huéspedes cuentan con tres opciones de menú tanto para el desayuno, como para la comida y la cena. Existe una opción más gourmet, otra enfocada a la pérdida de peso y otra intermedia.

Fuera de SHA yo lo que recomiendo es mantener una alimentación 80-20. Es decir que, si tengo una cena con amigos, dentro de escoger lo mejor para mi alimentación, debo disfrutar también del momento y tener el hábito de poder recuperar la rutina.

No se trata de castigarse ni tampoco de ir a la cena diciendo 'este es mi momento' y comérselo todo. Es una cuestión de balance y coherencia.

Terapia con luz roja: la ciencia de sanar a través de la luz en SHA. Cedida

P.: Desde SHA, está desarrollando una Unidad de Salud Integral de la Mujer, ¿qué tiene de especial ese proyecto?

R.: Es un abordaje global que no existe en otro centro de Europa. Atendemos a la mujer en todas sus etapas: preembarazo, embarazo, perimenopausia y posmenopausia. Analizamos desde la salud hormonal hasta la dieta, el sueño, el deporte y la salud emocional.

Tratar la menopausia no es solo aliviar el sofoco, es prevenir riesgos cardiovasculares, sarcopenias, alteraciones cognitivas y emocionales. Cada síntoma es una señal y no debemos normalizar lo que no es normal. Invito a todas las mujeres a reclamar una atención personalizada, adaptada a su historia y contexto vital.

El envejecimiento activo no es solo una aspiración individual, sino también un reto social. Requiere políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, entornos inclusivos y una cultura que valore la experiencia y la sabiduría de las personas mayores. Como recuerda la OMS, "cada etapa de la vida es una oportunidad para seguir creciendo".

Y ese mensaje está en el corazón del trabajo de la doctora Silva, vivir con energía, con propósito y con la certeza de que el bienestar se cultiva día a día.

P.: ¿Cuál sería su mensaje final?

R.: El bienestar es un proceso que une ciencia y conciencia. Hay que vivir con pleno propósito, con curiosidad y con el deseo de sumar vida a los años. La salud no es una receta rápida, es un proyecto personal y social que se construye cada día. Y siempre se puede empezar de nuevo.