Catalina Fernández, fundadora de la 'biotech' gallega Hifas da Terra: "Los hongos ayudan a los pacientes con cáncer"

La científica gallega Catalina Fernández de Ana Portela posa para ENCLAVE ODS en el Hotel Santo Mauro de Madrid. Esteban Palazuelos

Cuando su tío de Nueva York enfermó de cáncer, Catalina Fernández de Ana Portela (Pontevedra, 1974) se prometió "nunca vender aire". Si no todo lo contrario: "Investigar y crear productos que realmente cambien la vida de las personas".

Eran principios de los 2000 y esta bióloga llevaba poco tiempo al frente de Hifas da Terra, la empresa que creó en 1998 para explorar y cultivar hongos en su Galicia natal.

Lo que comenzó como una manera de convertir en productos la investigación científica que su padre, micólogo en el Centro de Investigaciones de Lourizán, llevaba décadas realizando, acabó convirtiéndose en una biotech puntera. Especialmente por su investigación oncológica.

En aquel momento, Fernández tenía 25 años y era ya bióloga y micóloga. Poco sabía que acabaría metiéndose de lleno en la biomedicina.

"Pensé que si realmente los hongos tienen todas las capacidades que están publicadas, eso había que traerlo al público", cuenta a ENCLAVE ODS.

Así que decidió volver a "tender un puente entre lo que se publica, lo que se investiga y los productos que hay en el mercado". Porque, dice, "lo poco que había distaba mucho de las concentraciones de las que hablaban las investigaciones".

Fernández, durante la entrevista. Esteban Palazuelos

De esta manera, Hifas da Terra se convirtió en la biotecnológica que es ahora. Y puso sobre la mesa, en nuestro país, el potencial medicinal de un producto tan autóctono como son las setas.

Extractos concentrados

Fernández recuerda que "somos organismos que hemos evolucionado durante millones de años". Eso ha permitido que nuestro sistema inmunológico sea una "máquina casi perfecta".

Y apunta: "Quienes ahora mismo poblamos la Tierra, somos lo que ha quedado de esa evolución natural. Tenemos un sistema muy perfeccionado dentro de nuestro cuerpo que, bien engrasado, entrenado y enfocado, nos defiende de prácticamente todo".

Esta micóloga insiste en que es esencial "cuidar, educar y engrasar bien esta máquina para que funcione como tiene que hacerlo". Y eso, asegura, se consigue con alimentación, mindfulness, ejercicio, respiración… Y, cuando es necesario, suplementos.

Fernández posa en la terraza del hotel Santo Mauro de Madrid. Esteban Palazuelos

Aquí entra en juego Hifas da Terra y sus extractos. Esos que, dice, son el paso previo a la síntesis de una molécula en el laboratorio.

"Es el concentrado de un hongo al que le sacas el agua y retiras mucha fibra y otras partes para sintetizarlo en moléculas importantes", indica sobre sus productos.

"No tiene el efecto de un fármaco, que es inmediato, pero a la larga te va dando un efecto similar", cuenta. Y advierte: "Es un complemento, no un sustituto".

De moléculas y hongos

Fernández insiste en que lo que hacen en Hifas da Terra tiene una base científica consolidada. "¿De dónde vienen los fármacos que compramos en una farmacia? De una elaboración a partir de una planta, desde un animal…".

La entrevistada montó su 'biotech' en 1998. Esteban Palazuelos

Es en la naturaleza donde la ciencia comienza. Pues es de ella donde se "realizan observaciones que luego se llevan al laboratorio". Allí, explica, se ve "una molécula que, tras ser estudiada, se sintetiza".

La bióloga insiste en que "todo lo que está sintetizado en el laboratorio tiene un origen natural", aunque sea por pura observación.

Esa es la premisa de la que parte su empresa. Y matiza: "Si pensamos qué ha cambiado el rumbo de la historia, la respuesta son la higiene y el antibiótico. Y ¿qué es el antibiótico sino el hongo Penicillium?".

Estos seres vivos tienen un poder de resiliencia mayor de lo que se ve a simple vista. "Le debemos la supervivencia del 80% de los que estamos en esta Tierra hoy al antibiótico, en concreto a los usados de niños", afirma la científica.

Por eso, ella se propuso hace ya 27 años aprovechar todo el potencial de los hongos. Porque, cuenta, "muchas carencias que tiene el ser humano hoy ocurren porque vivimos de espaldas a la naturaleza".

"Somos animales vestidos de dioses, y tenemos que acordarnos de que en la tierra es donde está nuestro origen", comenta Fernández. Pero como lo olvidamos con demasiada frecuencia, aparecen esas "carencias básicas que derivan en enfermedades a largo plazo".

Hifas da Terra es el proyecto de Catalina Fernández de Ana Portela. Esteban Palazuelos

Estas, añade, tienen mucho que ver con la alimentación y, en especial, los nutrientes. Pero también con el uso o no de pesticidas, de abonos inorgánicos…

"La dolencia que estamos teniendo ahora mismo en la sociedad, que aparece en forma de patologías raras que no eran usuales siglos antes, deriva de este alejarse de la naturaleza y de nuestras raíces", advierte.

Suplementos con cabeza

En los últimos años, se ha producido una suerte de boom de la suplementación. Fernández recuerda que "siempre tiene que ir acompañada de consejo experto".

Ni ChatGPT, ni las redes sociales lo serían. "Hay que tener cuidado, porque podemos llegar a acumular moléculas en el organismo que no necesitamos y que, en exceso, pueden ser perjudiciales".

La micóloga y bióloga charla con ENCLAVE ODS. Esteban Palazuelos

Por eso, dice, a ella le gustan tanto los hongos. "No son dañinos, a no ser que la persona sea alérgica", asegura.

Hace hincapié, también, en que "llevan interactuando con el ser humano millones de años". Algo que, teoriza, probablemente se deba a su inocuidad para nosotros.