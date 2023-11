Just Stop Oil, sobre el ataque a la Venus de Velázquez: “Pararemos cuando haya un cambio significativo"

Imagen de los dos jóvenes de Just Stop Oil que atacaron el pasado lunes la Venus de Velázquez en la National Gallery de Londres. Cedida Just Stop Oil

Activistas climáticos han vuelto a asaltar el arte. Esta vez el objetivo de Just Stop Oil ha sido la Venus del Espejo de Velázquez. Dos jóvenes irrumpieron el lunes en la National Gallery de Londres y atacaron con martillos de emergencia el vidrio protector. Mientras se escriben estas líneas, el personal del museo aún está valorando los daños. En paralelo, habían organizado una marcha hacia el parlamento británico, donde la policía arrestó a un centenar de personas.

Los activistas empezaron la semana pasada una campaña de acciones que, aseguran, irán escalando. Su objetivo es claro: que el gobierno británico cambie significativamente su política con respecto a los combustibles fósiles.

Este colectivo es un desmembramiento del grupo climático Extinction Rebellion. Y aunque comparten objetivos, las técnicas de Just Stop Oil son más extremas e incluyen el bloqueo de las vías de circulación, los ataques directos a las petroleras o el bloqueo de actividades deportivas.

Estos grupos se han reproducido por varios países formando una red. En España, encontramos a Futuro Vegetal, centrado en el impacto de la ganadería intensiva.

No es la primera vez que la Venus de Velázquez es objetivo de un ataque. En 1914, la sufragista Mary Richardson le asestó 7 tajos con un cuchillo carnicero. Ahora, estos activistas climáticos la recuerdan como símbolo de la desobediencia civil.

Alex de Koning es portavoz de Just Stop Oil y ha participado en muchas acciones. Incluso ha sido detenido varias veces por subirse a un tanque de crudo y a camiones de transporte y por bloquear carreteras. Ahora, habla con ENCLAVE ODS para dejar claro el objetivo de su organización. Quieren, dice, que el gobierno británico deje de aprobar licencias de extracción y exploración de gas y crudo. Para ello seguirán haciendo "todo lo que pacíficamente puedan, porque nuestra vida depende de ello".



Han vuelto a poner las obras de arte en el punto de mira en sus acciones.

No diría que sea exactamente así. Hacemos otras acciones, por ejemplo, nos manifestamos delante del parlamento. Por desgracia, los medios sólo reportan cuando pueden hacer leña del fuego, cuando bloqueamos a los civiles y nos pueden pintar como los chicos malos. Hay que realizar una serie de acciones para conseguir el cambio que necesitamos, porque no puedes seguir adelante haciendo malabares con un millón de frentes abiertos.

Ahora volveremos a eso, pero, ¿por qué precisamente este cuadro de Velázquez?

Porque ese cuadro es uno de los ejemplos más conocidos de resistencia civil en Reino Unido, cuando lo rajó una participante del movimiento sufragista. Nunca dijimos que dejaríamos las acciones en centros de arte. Este tipo de actos son vitales para cambiar la opinión del público. Como dijo la sufragista Emmeline Pankhurst, tienes que hacer más ruido y salir en más portadas que nadie. Su estatua ahora está en la plaza del parlamento y es considerada una heroína, a pesar de ser uno de los personajes más odiados en su época.

Pues precisamente muchos medios británicos no parecen estar de vuestro lado.

Los medios no siempre representan la opinión pública. Desgraciadamente, la prensa británica está enalteciendo el odio, pero es que los propietarios de la mayoría de los principales medios son multimillonarios interesados en la industria de los combustibles fósiles. Es muy triste ver un Estado en el que la mayoría de la gente es bombardeada por noticias sin darse cuenta de quién es el enemigo. Las petroleras están quemando el planeta mientras frustran la acción y señalan la alarma antiincendios en vez del fuego.

Es lo mismo que decía Extinction Rebellion (XR) hace unos años, ¿sois su hermano malo y violento?

Bueno, sí, diría que Just Stop Oil es un flanco más radical que XR, pero compartimos los objetivos y muchas tácticas. XR ha decidido poner las acciones directas en pausa y buscar construir puentes, y vemos resultados en ambos lados. El 23 de abril XR reunión 90.000 personas en la plaza del parlamento, pero apenas generó cobertura mediática. Sin embargo, dos personas se subieron encima de un billar durante un torneo y tiraron pintura naranja y generaron 4 o 5 titulares en primera página de los grandes medios. Eso fue increíble. Eso es por lo que necesitamos diferentes tácticas.

En su web anuncian tres semanas de acciones, ¿ven ahora vuestro objetivo más cerca?

Cada semana llevaremos más y más gente a la calle. Dijimos tres semanas, pero pueden continuar fácilmente hasta cuatro o cinco. Y esto será cerca de la conferencia de partidos (COP28) en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los productores de petróleo más grandes. Y por eso hacemos esto, para darnos cuenta de lo ridículo de la situación.

¿Significa eso que no tienen esperanzas en la COP y en la colaboración internacional?

No, no tenemos esperanzas en una cumbre internacional en la que el anfitrión es una gran petrolera. El año pasado, en la COP27 había 636 lobbies y el anterior fue la primera vez que se mencionaba a los combustibles fósiles en el acuerdo final. Anteriormente, sólo se hablaba del carbón. Ya hemos tenido 27 cumbres del clima, necesitamos cambio y no va a venir de ahí.

Sería fantástico si los líderes internacionales lo consiguieran, pero no van lo suficientemente rápido. Cuando tuvimos el problema del agujero de ozono hubo una cumbre internacional, llegaron a un acuerdo y lo pusieron en marcha. A día de hoy el problema está casi solucionado. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la actual crisis climática? Porque seguimos dejando pasar a los lobbies y dejamos que tienten a nuestros políticos.

El cambio climático es un asunto global, ¿están coordinados con más grupos en otros países? ¿Alguno en España?

Just Stop Oil es miembro de la red A22 con grupos en varios países como Francia, Alemania, Holanda, Estados Unidos o Australia y Nueva Zelanda. En España tenéis a Futuro Vegetal, centrados en la ganadería. Aunque esto es extremadamente importante en la acción climática, no pertenecen a la red A22. Eso sí, este verano la tierra (en Extremadura) superó los 60 °C, ¿qué más necesitan los españoles para levantarse?

La gente tiene otras muchas preocupaciones.

He escuchado que estas acciones hacen que mucha gente se dé la vuelta, pero esto sencillamente no es verdad. Seguro que hay gente ofendida, pero también habrá quien de su apoyo. La mayoría de la gente es apática en cuanto al cambio climático, saben que está ahí pero hacen nada. Haciendo esto estamos creando discusión y más gente está dispuesta a hacer algo.

