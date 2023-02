Juanma Romero: "Si la conciencia le impide al periodista hacer algo, o se lo traga o se va"

"¿Cómo se logra ser noticia?". Esta es la cuestión que se plantean muchas empresas y emprendedores a la hora de desarrollar su estrategia de comunicación. Hoy, publica el libro Hazte Visible (Alienta Editorial, 2023), una guía para los profesionales (y no tan profesionales) de la comunicación que quieren que sus productos o servicios salgan en los medios de comunicación.

En esta obra, el periodista Juanma Romero, uno de los más premiados en España, desgrana algunas de las claves y herramientas que ha ido descubriendo en más de 30 años de experiencia en el sector para ser creíble, visible y apetecible. A lo largo de los años, ha volcado su carrera a asesorar a profesionales de todos los ámbitos de la comunicación.

El profesional de la comunicación enseña, con la ayuda del divertido personaje de 'El Bokas', cómo contactar con los periodistas; organizar bases de datos; redactar notas de prensa; afrontar entrevistas y ruedas de prensa; o, a sacar el mayor partido a las redes sociales.

Todo ello con la mirada puesta en un objetivo: ser noticia. Para lograrlo, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta, como advierte Romero, que "el periodista no está a tu servicio". El periodista ha acudido a una de las sedes de EL ESPAÑOL para conversar sobre su libro y la situación actual y el futuro del periodismo.

¿Es un libro pensado solamente para las agencias de comunicación y los periodistas?

Es cierto que está enfocado, sobre todo, a las agencias de comunicación, porque hay algunas que lo están haciendo muy mal y no se dan cuenta. A esas agencias que les paga todos lo meses para que lo hagan bien y continúan haciéndolo mal. Pero está pensado también para los emprendedores y los ejecutivos. En definitiva, para cualquier persona que quiera llegar a un periodista. Porque los periodistas reciben cientos de mails al correo. Y a menudo, quedan abrumados y ni abren el correo.

¿Cuántos correos electrónicos suelen recibir?

Hay gente que recibe 50, 100, 500 o 1.000 y eso es inmanejable. A menudo, queda abrumados y ni siquiera abren el correo electrónico. Yo, por ejemplo, recibo 200 correos todos los días.

¿Están los emprendedores en la misma liga que las agencias de comunicación?

No están en la misma Liga, pero quieren salir en la tele, en la radio o en medios digitales. Pero claro, si quieres salir en los medios de comunicación, tendrán que conseguir interesar al periodista. Si no lo consiguen, no van a salir. Para hacerlo, tienen varios medios. Por ejemplo, conocer a los responsables y darles una tarjeta; o, mandarle un correo electrónico a los periodistas.

Se debe captar la atención a la primera. Porque si el periodista tiene 20 cosas que hacer, el mail a lo mejor no le interesa y lo borra. Por ejemplo, si el mail tiene un logotipo que ocupa media página, el periodista no solo no lo leerá, sino que lo borrará.

Juanma Romero cuenta en detalle cómo ve la situación actual del periodismo. Sara Fernández El Español Madrid

Viendo el panorama del periodismo actual, ¿cree que la labor del periodista sigue siendo la misma?

Dentro de unos años todo será digital. Y las televisiones que no se den cuenta de eso, van a perder la carrera. Porque la gente ya no ve la televisión para informarse, sino que ve Operación Triunfo, que lleva unos años sin hacerse, MasterChef, o algún partido de fútbol. Y hay que darse cuenta de eso. Ahora, la gente suele ver los productos de la televisión a la cara. Si dan una serie a las diez, el consumidor se la pone a la carta a las diez y veinte, para saltarse la publicidad. Eso no es rentable y el sector tiene que verlo.

Cuando se lee una noticia en un periódico digital, se ve un trozo de la noticia y después publicidad, otro trozo de noticia y más publicidad. Esa es la única forma de rentabilizarla. Mientras tanto, el periodista sigue dando la información, pero entre medias se mete publicidad. Y eso hay que aceptarlo. No hay otra.

Además de dar la información, ¿qué otras cosas tiene que hacer el periodista?

Tiene que hacer información, curarla y gestionarla, teniendo en cuenta además los interesas de tu propio medio y su forma de trabajar. No es lo mismo hacerlo por el medio generalista, que por el medio económico o del corazón.

¿Cree que cualquiera puede hacer periodismo?

El periodismo lo hacen periodistas o gente que sabe de periodismo. ¿Es necesario tener el título? Ahí no voy a entrar. Pero por ejemplo, eso del periodismo ciudadano, de que llega uno por la calle, ve cualquier cosa, lo graba y luego lo publica: eso no es periodismo. Es ejercer la libertad de expresión, en este caso, de comunicación.

Entonces, ¿qué opina sobre el periodismo ciudadano?

Yo a eso no lo llamo periodismo. Lo del periodismo ciudadano es una palabra que queda muy bien, pero no podemos aceptarla como periodismo. Una cosa es que tú veas una imagen, la grabes y la transmitas. Eso es transmitir un contenido, no es periodismo. El periodista es una persona que se supone que selecciona la información, tiene un criterio periodístico para saber cómo tiene que hacer un contenido y un titular.

Grabar un terremoto es grabar un terremoto; grabar a una pareja robando es grabar una pareja robando; grabar a un político llevándose los millones es eso mismo. No es periodismo, hay que contextualizarlo. Para mí, el periodismo es otra cosa. Pero es cierto que es información relevante.

Uno de los enunciados más importantes de su libro, que resalta en negrita, es que "el periodista no está a tu servicio", ¿qué quiere decir con eso?

El periodista no está a disposición de nadie. Pero también es cierto que, quien paga, manda. No nos engañemos. Lo de 'yo tengo libertad absoluta', está clarísimo, pero mis jefes son mis jefes. No me imagino un periódico, una radio o una televisión donde se critique a una gran empresa que esté metiendo muchísimos millones en publicidad. Y digo gran empresa, como puedo decir partido político.

El periodista no depende de nadie, depende de su conciencia. Si la conciencia le impide hacer algo, hay dos opciones: o te lo tragas o te vas, no hay más. Porque no vengamos aquí de que 'los periodistas somos la libertad'. Lo somos, pero o te tragas tu libertad y tu conciencia, o te vas a otra parte.

El libro Hazte Visible (Alienta Editorial, 2023) sale a la venta hoy. Sara Fernñandez El Español Madrid

La marca personal es muy importante para los periodistas. ¿Dónde está la línea que diferencia al periodista del protagonista?

Por poner un ejemplo, figuras del periodismo español como Pedro J. Ramírez o José María García eran periodistas, pero ahora son protagonistas. En el punto intermedio estoy yo, que soy periodista, pero protagonista en algunos ámbitos, como en el de la comunicación o la economía. Y ser protagonista lo han logrado desarrollando la marca personal

¿Cómo se desarrolla?

Sigo con el ejemplo de Pedro J. Ramírez. No ha logrado ser periodista y protagonista por la gracia de Dios, sino porque ha currado como un desgraciado. Y en mi caso, yo no soy ni el más listo ni el más guapo, pero en ser trabajador no hay muchos que me ganen. A falta de un mes para poner a la venta el libro, me llamaron desde Amazon para decirme que ya era el libro más vendido.

Pero no llegamos a esto solamente a base de trabajo propio, sino también gracias al esfuerzo y la ayuda de otras personas. Y para que la gente te apoye, hay que saber liderar. Porque si no sabes liderar, tu marca no vale para absolutamente nada. Para tener una buena marca personal hay que rodearse de gente que sea más lista que tú. Tienen que ser más listos que yo, si no, no los quiero.

En el libro, usted ahonda sobre una herramienta que considera esencial: las redes sociales. ¿Cuál será la plataforma de redes sociales más importante para el periodista en los próximos años?

Vamos una por una. Twitter es una porquería para generar negocio. Yo nunca he sacado un euro de Twitter y tengo siete cuentas. En Facebook tengo cuatro páginas y tampoco he sacado dinero, pero hay gente que sí lo ha conseguido con sus portales de venta. También se puede en Instagram.

La plataforma que funciona muy bien en cuanto a publicidad es LinkedIn. En esa red social sí que he podido obtener ingresos. En cuanto a TikTok, todavía no tengo muy claro cómo se puede monetizar, pero creo que tiene mucho futuro. Sobre todo los jóvenes está entrando ahí. La gente se piensa que TikTok solo se utiliza para vídeos de bailes y chistes, que no hay más contenido. Pero hay informativos que se dan ya por TikTok.

¿Cuál es el objetivo de su libro?

Lo que yo quiero transmitir en el libro es cómo llegar al periodista; cómo conseguir que el periodista te atienda; cómo ser noticia. Porque la gente quiere ser noticia, pero tiene que saber cómo lograrlo. Todos queremos salir de los medios.

