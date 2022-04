Franca Odvaje, premio Harambee: “Necesitamos líderes africanos con carácter y no corruptos"

Franca Ovadje, prestigiosa economista nigeriana, ha sido galardonada este martes 26 de abril con el premio Harambee 2022. Su trabajo en la promoción e igualdad de la mujer africana le ha valido esta distinción otorgada por Harambee (que en suajili significa todos juntos), una de las pocas ONG en España que tiene la etiqueta de desarrollo.

Ovadje fue toda una pionera en su país. Tras realizar su doctorado en España, fue profesora en la escuela de negocios más importante de su país: la Lagos Business School (LBS). Ahí enseñó sobre liderazgo, gestión del cambio y de los recursos humanos. Ahora imparte clases en la Strathmore Business School de Kenia y es presidenta del Centro de Investigación Danne Institute for Research de Nigeria.

También ha sido una prolífica escritora con títulos como Change Leadership in Development Countries (Routledge, 2014). Su trabajo también ha sido publicado en la revista Harvard Business School, una de las más prestigiosas en el ámbito empresarial. Hablamos con ella en su visita a Madrid.

Usted que ha escrito varios libros sobre ello, ¿qué importancia tiene el liderazgo para el desarrollo en África?

El liderazgo es lo más importante. En África, existe incluso un premio a la Mejor Gobernanza que premia al presidente más democrático del año y que no haya sido corrupto. Sólo cinco presidentes han conseguido ganar este premio.

¿Dónde está el problema?

En muchos países de África no existen instituciones fuertes que puedan parar al líder si no quiere abandonar el puesto, si es corrupto o si toma decisiones en contra de la gente. Cuando en Estados Unidos Donald Trump quiso construir un muro, las instituciones le pararon. Pero eso no ocurre en Nigeria. Si el presidente nigeriano decide construir un muro, no hay nadie quien le pare.

¿Cómo se pueden crear esas instituciones?

Necesitamos líderes que tengan carácter, que no sean corruptos y que sean honestos, pero también humildes. Que puedan atarse las manos a sí mismos. Crear y reforzar una institución significa precisamente eso, que no puedes hacer lo que quieras, aunque seas presidente.

¿Por qué no han surgido hasta ahora?

Si te fijas en Europa o incluso Estados Unidos, han tardado mucho tiempo, han sido muchos años creando y reforzando instituciones. De hecho, hace unos años esta era la discusión en Estados Unidos, que Trump no puede romper con las instituciones. Pero esto no pasa en África. Los presidentes pueden hacer lo que quieran y eso es un problema. Por eso es tan importante el liderazgo.

Tras décadas de cooperación al desarrollo con países occidentales invirtiendo miles de millones de dólares, ¿por qué no ha funcionado?

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o el Banco Mundial han hecho varios estudios para ver por qué no han funcionado. El problema es que durante años venían a África con soluciones que no eran soluciones. A mi parecer, eran soluciones que buscaban problemas, como si fueran consultoras.

Por ejemplo, los ajustes estructurales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante los años 80 y 90 empobrecieron mucho a la gente en Nigeria. No es que quisieran empobrecer a los nigerianos, sino que no era la solución adecuada. No existía un diálogo con la gente que sabía dónde estaba el problema.

¿Cómo es posible cambiar esto?

Las soluciones deben salir de las personas y la ayuda debe ir a donde la gente lo necesite. Hay que reforzar las soluciones que ya están en marcha, pero el Banco Mundial y el FMI no han hecho esto durante mucho tiempo. Ellos mismos se han dado cuenta de que no se trata de tener ideas, ir a un país e implementarlo. No obstante, es distinto ahora.

¿Qué papel juega China? ¿Es un amigo u otra potencia colonial?

China se veía al principio como un socio con el que se podía trabajar, que daba dinero sin condiciones. Pero todo esto ha cambiado porque no se sabe cuándo se van a pagar los préstamos y que quizás existía corrupción.

Debe reinventarse y darse cuenta de que no puede ser un poder global sin tener el afecto de la gente. Pienso que China también se ha dado cuenta de ello, al igual que Europa o Estados Unidos. Es algo que está cambiando.

África es un continente muy rico en recursos naturales, sin embargo, no ha podido beneficiarse de ello. ¿Existe una maldición de los recursos?

Los recursos naturales no son el problema y deben ayudar a desarrollarnos. Pero es verdad que teniendo recursos y no instituciones, puede llevar a que los beneficios se queden en las élites. Sin embargo, la gente es el mayor recurso y se puede hacer muchísimo más sin recursos.

La educación es clave, por lo que señala.

Sí, la educación es muy importante. Existe una estructura, pero el problema es la calidad de la educación en las escuelas públicas. Porque las escuelas privadas tienen, la mayor parte, una calidad similar a las escuelas de todo el mundo. Los alumnos salen de una escuela privada de secundaria en Nigeria y se van a países como Canadá, algunos con becas completas.

Existe un problema de motivación en los profesores en la educación pública. Por ejemplo, en las universidades están continuamente de huelga. A veces, en vez de cuatro años, un estudiante puede tardar hasta seis años en terminar la universidad a causa de esto.

¿Por qué pasa esto?

Porque el Gobierno no les paga y también existe corrupción. En Nigeria, los ricos tienen acceso a la educación privada, pero los pobres no. Al final, cada vez se agranda más la brecha. No es problema del niño. Si sus padres no tienen dinero, ¿qué van a hacer? Tienen derecho también a una buena educación.

Ahora estamos muchas personas pensando qué hacer para elevar el nivel de la educación pública. No sólo se debe hacer porque es lo correcto, sino también repercute en nuestra propia seguridad y estabilidad.

También se encuentra la cuestión de la fuga de cerebros, ¿la falta de oportunidades y no poder retener a los talentos es uno de los grandes problemas?

Las personas capacitadas, sobre todo aquellas que estudiaron en colegios privados y en otros países, se están yendo de Nigeria. Grandes empresas como PWC están formando a los graduados y a los dos o tres años, se van a trabajar a otros países, sobre todo Canadá. Esto es un problema.

Yo misma tuve que decidir. Vine a España para hacer el doctorado, pero siempre tuve en mente volver. A pesar de que existía la posibilidad de quedarme, yo veía que podía volver para contribuir a mi país y generar un impacto. El problema es que ahora los jóvenes no ven el futuro con tanto optimismo.

