Luis E. Valdivieso, consumo responsable: "¿Sólo haremos algo cuando estemos muriendo por no reciclar?"

Luis Esteban Valdivieso (Granada, 2004) es el ganador del Youth European Entrepreneurship Award gracias a su proyecto Plasvisor, el TripAdvisor de los envases. Rápido, categórico e informado, nos recuerda que debemos poner más atención en lo que consumimos.

¿En tu familia tenéis desde siempre la costumbre de reciclar?

Sí que reciclábamos [sonríe], pero no tanto como ahora. Recuerdo que mi madre a lo mejor echaba algún que otro plástico al contenedor de otros residuos. Cuando investigas sobre lo que realmente implica, te das cuenta de lo necesario que es reciclar.

No hay que dejarlo por pereza, es una parte muy importante a la hora de cambiar el impacto medioambiental que tenemos. Ahora somos muy estrictos.

Luis E. Valdivieso: "¿Sólo haremos algo cuando estemos muriendo por no reciclar?" Fernando Ruso

¿Cómo es tu día a día?

Yo vivo en una casa supernormal en Granada. Voy al instituto por la mañana, todos los días salgo a pasear, y los fines de semana hago algún deporte con amigos, en plan divertido. Llegué a estar en un equipo de fútbol, pero no era lo mío. Me gusta ver series y jugar a videojuegos.

¿Hay algún videojuego de reciclaje?

La verdad es que no. He pensado en ello alguna vez, deberíamos de tenerlo.

¿Cómo se os ocurrió la idea de Plasvisor?

Yo estaba un día totalmente normal en el colegio. Vino la profesora y nos avisó de que había un proyecto de EduCaixa para presentar ideas. Estábamos en el recreo comiendo y nos dimos cuenta de que realmente había un montonazo de envases de plástico y de desechos que llenaban las papeleras.

Cualquier comida tenía un empaquetado individual, así que pensamos que teníamos que hacer algo al respecto. Se nos ocurrió y salimos adelante.

¿Cuánto tiempo hace de eso?

De esto hará dos años y medio. Yo tenía catorce años.

Muchos estudios dicen que, en unos pocos años, el plástico va a estar en las comidas y va a afectar a nuestra salud

¿Cuál es el objetivo de Plasvisor, y en qué se relaciona con el ODS 12 (producción y consumo sostenible)?

Nuestro objetivo es crear conciencia en las personas. Que se den cuenta de que lo que están comprando -sea más barato o más caro- realmente perjudica al medio ambiente. Tienen que cambiar los hábitos de compra para salvar el planeta. El impacto medioambiental hoy en día es un problema muy grave, y hay que solucionarlo.

¿En qué consiste vuestra iniciativa?

Somos un grupo de seis personas, tres chicos y tres chicas. Básicamente se compone de tres elementos. Una app, que utiliza un escáner con los productos y mide su nivel de sostenibilidad.

Luego, una página web en la que se puede ver toda la información de los envases, sus perjuicios para el medio ambiente, etc. Y también, la etiqueta de una a cinco hojas, que se pega en los envases y te ayuda a escoger si quieres un producto más sostenible.

Con esta idea habéis conseguido varios premios.

El primer paso fue participar en el Reto Emprende de Barcelona. Ahí expusimos y fue un primer acercamiento a todo el mundo de jóvenes emprendedores. No ganamos nada, pero fue una experiencia que nos gustó mucho.

Después fuimos a La Incubadora, donde desarrollamos nuestro proyecto y lo pusimos un poco más a prueba. Al implantarlo en el mundo real, ganamos un premio, un viaje que no hemos hecho aún por la covid-19. En el último Youth Entrepeneurship Award presentamos nuestra idea en inglés y ganamos [sonríe].

Hoy en día lo que más se necesita es creatividad y mi generación puede aportar mucho

¿Por qué crees que ha tenido tanto impacto lo que hacéis?

Sinceramente, veo que es algo que a nadie se le ha ocurrido. Se trata de una app que abarca todos los envases y tipos de plásticos. Es un problema de actualidad que afecta a todo el mundo cada día, y en unos años realmente será lo que más nos preocupe, aunque debería ser ahora, pero… en fin.

¿Entonces crees que será nuestro principal problema?

Hay muchos estudios que dicen que, en unos pocos años, el plástico va a estar en las comidas y va a afectar a nuestra salud. Y me pregunto: ¿sólo haremos algo cuando veamos que nos estamos muriendo o que de verdad nos está afectando el problema?

¿Tu profesora os ayudó a aprender a hablar en público?

Mira, hemos hecho miles y miles de ensayos. Siempre nos ha corregido las muletillas, ayudado a hablar con claridad y a lidiar con los nervios. Confieso que al principio una mísera exposición del colegio me daba mucho miedo, aunque a veces me lo sigue dando.

Los nervios siempre están ahí, pero hay que tener confianza en uno mismo. No va a pasar nada malo, y si pasa, pues ha pasado.

¿Qué fuentes de información generalista tienes?

Veo Netflix, escucho mi playlist de Spotify y leo libros en el iPad o en papel. En Twitch sigo a varias personas que juegan y hablan de cualquier tema, como de política. También veo Reddit, que está genial porque puedes ver noticias de diferentes temas. Lo último que he leído es la biografía de Steve Jobs.

Trabajar mucho no significa partirse la espalda a todas horas, a veces es ponerse un rato cada día

¿A qué personas admiras?

A mi profesora María, que nos ayudó con el proyecto desde el principio, desde buscar información con base científica hasta presentar frente a cientos de personas. También a mi madre que me ha criado.

Soy muy fan de Steve Jobs porque me gusta cómo transmitía ideas de sus productos a la gente. Y cómo conseguía transmitir los sentimientos que hay detrás de los productos.

Y sobre tu generación, ¿qué opinas?

Yo les diría que trabajen, que es la base de todo. Eso no significa partirse la espalda todos los días a todas horas, sino ponerse un rato cada día.

Si en el colegio se enteran de algún programa que pueda ayudarles a desarrollarse como personas, que lo cojan. Porque aunque prefieren mirar Twitch por las tardes en vez de trabajar, luego te alegras.

¿Alguna idea preconcebida sobre la generación Z?

Aunque sepamos usar los móviles, las tabletas y los ordenadores, los de mi edad seguimos teniendo espíritu creativo y podemos conseguir lo que nos propongamos. Realmente hoy en día lo que más se necesita es creatividad y mi generación puede aportar mucho porque nos estamos enfrentando a problemas que no se han visto antes.

Hay un montonazo de cosas que ya se han inventado, pero no pensamos en otros métodos para conseguirlas y otras formas de llegar a ellas. La creatividad va a marcar la diferencia.

¿Cómo ves tu futuro?

Me gustaría estudiar ingeniería informática o de software, estoy entre esas dos.

¿Con el objetivo de hacer crecer este proyecto?

Y otros que vendrán.

Luis E. Valdivieso: "Hoy en día lo que más se necesita es creatividad y mi generación puede aportar mucho". Fernándo Ruso

En la fotografía de portada, Luis Esteban Valdivieso sostiene el cartel con el ODS número 12 sobre producción y consumo responsable. Dice que podría definir su propia biografía a través de cuatro edificios, de los que uno sería la Alhambra. Sin embargo, prefiere expresarlo a través de cuatro canciones importantes para él: Human, de The Killers; Don't Stop Me Now y Friends Will Be Friends, de Queen; y Patience, de The Lumineers.

