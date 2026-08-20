El siglo XXI nos ha planteado un desafío que ya no admite prórrogas: la descarbonización del transporte. Durante décadas, hemos interpretado el transporte desde una lógica de oposición entre modos.

Hoy, esa visión ha quedado superada. La transición ecológica exige un sistema integrado donde el ferrocarril no compite, sino que se consolida como el eje estructural de una movilidad más eficiente, sostenible y cohesionada.

Este cambio de paradigma coincide con una transformación del propio sistema ferroviario. El tren ha dejado de ser infraestructura y material rodante para convertirse en una plataforma tecnológica donde convergen digitalización, datos y servicios.

Esta evolución permite responder a un gran reto del transporte actual: cómo crecer en capacidad y eficiencia sin necesidad de multiplicar las infraestructuras.

En este contexto, la digitalización actúa como la principal palanca de transformación. Las nuevas soluciones de señalización avanzada, la gestión inteligente del tráfico y el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial permiten optimizar la red en tiempo real.

Esa misma lógica de eficiencia debe llegar también al propio tren. La nueva generación de material rodante demuestra que la sostenibilidad no depende solo de la energía que se utiliza, sino también de cómo se diseñan los activos: trenes más ligeros, más eficientes y preparados para durar más tiempo.

Velaro Novo ejemplifica esta evolución. Frente a generaciones anteriores, permite reducir el consumo energético hasta un 30%, aumentar la capacidad hasta un 10% y avanzar hacia menores costes durante todo el ciclo de vida.

Además, incorpora soluciones como una batería de última milla, que aporta flexibilidad operativa y facilita determinados movimientos sin depender siempre de la alimentación eléctrica de la vía.

Hay otro aspecto relevante para un país que ha invertido durante décadas en una red ferroviaria de primer nivel: un tren más ligero transmite menos esfuerzo a la vía, cuida mejor la infraestructura y optimiza los costes de mantenimiento tanto de la red como del material rodante.

En otras palabras, no se trata solo de trenes más eficientes, sino de una forma de mover a más personas con menos energía, menos emisiones y menores costes durante todo el ciclo de vida.

Pero la transformación del ferrocarril no se limita a mejorar lo existente; también pasa por ampliar su alcance. Ese avance tecnológico debe ponerse al servicio de las líneas no electrificadas.

En este sentido, tecnologías como los trenes de hidrógeno abren una vía relevante para descarbonizar estos corredores y extender los beneficios del transporte ferroviario sostenible, reforzando su papel como herramienta clave de cohesión y transición energética.

Sobre esta base, la intermodalidad deja de ser una aspiración para convertirse en una realidad tangible. Un sistema de movilidad eficiente no se construye sumando modos de transporte, sino integrándolos en torno a un eje común: el ferrocarril.

Su capacidad estructural permite articular soluciones puerta a puerta en las que otros modos complementan el recorrido, especialmente en la primera y última milla.

En este ámbito, las plataformas digitales permiten conectar operadores y servicios, integrar funciones clave como el ticketing digital, facilitando el acceso unificado al transporte, y habilitar modelos avanzados de Movilidad como Servicio, en los que planificación, reserva y pago se realizan de forma integrada.

De este modo, el ferrocarril no solo estructura la red física, sino también la experiencia digital del viajero, haciendo posible una movilidad fluida, sencilla y eficiente.

Como se puede comprobar, no estamos ante un ajuste incremental, sino ante una redefinición del sistema de movilidad. En este nuevo escenario, el ferrocarril no es solo una opción eficiente, sino una prioridad estratégica para construir una economía más competitiva, sostenible y cohesionada.

El reto ya no es demostrar el potencial del ferrocarril, sino acelerar su despliegue: la tecnología existe, la industria está preparada y la demanda es creciente. La clave diferencial en los próximos años será la capacidad de convertir esa ventaja en una realidad.

Apostar por el ferrocarril es hacerlo por un modelo de país más equilibrado, más innovador y mejor conectado. La colaboración entre administraciones, operadores e industria es decisiva para que España no solo participe en esta transformación, sino que lidere el futuro de la movilidad en Europa.

*** Ricardo Ramos Fernández es CEO de Siemens Mobility España y región suroeste de Europa.