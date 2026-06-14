La incertidumbre se ha consolidado como norma en la economía global. El contexto macroeconómico, cada vez más retador y desafiante, nos obliga a movernos entre tensiones geopolíticas, una inflación persistente y una presión regulatoria creciente.

¿Cómo prosperar en este escenario, y no solo sobrevivir? Muchas empresas nos hacemos esta pregunta, conscientes de la necesidad de liderar con visión de futuro para anticiparnos a cualquier imprevisto y ser más resilientes y relevantes. Hoy y mañana.

Ya no basta con adaptarnos a la coyuntura, la situación exige proactividad. Aprovechar el potencial de España en energías renovables y aplicarlo a la gran industria, convirtiendo nuestra ventaja climática y geográfica en una verdadera campaña de marca país.

Porque esta apuesta por la sostenibilidad también es una apuesta por la competitividad, que nos permitirá influir en factores tan relevantes como el acceso, el coste y la estabilidad del suministro, tanto eléctrico como térmico. Desde esta perspectiva, la descarbonización de los procesos productivos se consolida como un punto de apoyo imprescindible para la sostenibilidad y la competitividad.

Pero ¿es realmente factible alcanzar un 100% de energía renovable a escala industrial, sin comprometer la eficiencia o la rentabilidad? La respuesta es sí, un sí rotundo. De hecho, cada vez somos más las empresas que estamos haciendo realidad esta transición energética, incluso en el gran consumo.

Arriesgando y buscando fórmulas para que los consumidores puedan disfrutar de productos como nuestras cervezas, ciders y tinto de verano, elaborados en España con 100% energía renovable.

Hemos sido la primera gran cervecera en España y el primer país de HEINEKEN en lograr este hito, que evidencia que la descarbonización industrial es posible incluso si necesitas energía térmica en tus procesos de elaboración. Convirtiendo nuestra ambición y nuestra responsabilidad en un dividendo estratégico que no puede entenderse desde una perspectiva puramente mercantilista.

Nos hemos apoyado en la firma de alianzas a largo plazo con socios energéticos, lo cual nos aporta estabilidad operativa frente a la volatilidad de los mercados.

Aunque su verdadero valor radica en materializar nuestros objetivos ambientales. Nos permite blindar nuestro impacto positivo en el planeta sin comprometer nuestra capacidad de innovar, planificar y asignar recursos con confianza. Así, traducimos en sostenibilidad, seguridad y rentabilidad lo que para otros puede ser un coste al pie de su cuenta de resultados.

Reducir drásticamente nuestra huella de carbono es, ante todo, una ambición que refleja tanto nuestra responsabilidad con la sociedad como la solidez de nuestro proyecto empresarial.

No podemos olvidar que la acción climática resuena con más fuerza que nunca a todos los niveles, de inversores a consumidores, pasando por nuestros propios empleados. Y esta transformación demuestra nuestra apuesta por minimizar nuestro impacto en el entorno, lo cual cobra sentido con los ODS que tanto se repiten en nuestros discursos.

Al apostar firmemente por la descarbonización y las renovables (ya elaboramos con 100% energía renovable, y hemos reducido en un 32% nuestras emisiones de alcance 3 vs 2022), favorecemos el acceso a energía renovable y aspiramos a un uso más eficiente de los recursos (ODS 7), impulsamos la modernización de nuestras infraestructuras y procesos de producción (ODS 9), optimizamos recursos y reducimos la huella ambiental para favorecer un consumo más responsable (ODS 12); y, por supuesto, contribuimos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero (ODS 13).

Convirtiéndonos en una organización que lidera con el ejemplo, generando valor social y atrayendo al mejor talento, que hoy busca identificarse con empresas con un propósito ético genuino.

Ser un referente no es fácil, hay mucho esfuerzo detrás de cada movimiento pionero. Estos logros son fruto de una estrategia deliberada, impulsada desde la alta dirección, y del trabajo de toda una organización capitaneada por un equipo multidisciplinar que une desde finanzas a supply chain o sostenibilidad para impulsar gran parte de este cambio. Con determinación, inversiones en tecnología, infraestructuras y capacitación del equipo.

Y, sobre todo, con visión a largo plazo y un firme afán de colaboración con los socios adecuados, tanto empresas energéticas como administraciones públicas, porque la descarbonización no es una meta a la que se llega una vez y para siempre, sino un viaje continuo de innovación, adaptación y mejora constante.

Esta actitud nos ha permitido liderar esta transformación y demostrar que el cambio es posible. Alzar la voz para recordar que el momento de actuar es ahora, que no podemos dejar que la energía, esa fuerza que impulsa cada aspecto de nuestra economía y sociedad, dependa de fuerzas externas incontrolables.

Las empresas debemos asumir plenamente nuestra responsabilidad en este proceso, entendiendo la descarbonización como una palanca clave para reducir nuestra huella de carbono y generar valor para la sociedad. Una inversión ineludible en el futuro de nuestra organización que demuestra que es posible compatibilizar el desarrollo económico con el impacto positivo y el cuidado del medio ambiente. Y, sobre todo, una realidad necesaria para todos. No perdamos esta oportunidad.

*** Carmen Ponce es directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de HEINEKEN España.