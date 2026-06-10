Cada día los mercados miran hacia Oriente Medio y siguen con atención la guerra que enfrenta a Estados Unidos con Irán. Los medios de comunicación informan de las víctimas, recogen declaraciones políticas, analizan posibles vías diplomáticas y comienzan a interpretar las consecuencias económicas de un conflicto con impacto internacional.

Se habla de una recesión inminente si no se restablece el tráfico en el estrecho de Ormuz o si se cumplen las amenazas de Irán de bloquear otras rutas comerciales estratégicas, como las del Golfo Pérsico, el mar de Omán o el mar Rojo.

Analizamos el presente inmediato, pero no deberíamos perder de vista que, en un mundo globalizado e interconectado, las consecuencias de un conflicto que dificulta el tránsito de bienes, mercancías y, sobre todo, de combustibles fósiles, se proyectan en el tiempo y comprometen la estabilidad de la cadena de suministro a escala global, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Más allá del impacto económico inmediato y el daño reputacional, estas disrupciones ponen en riesgo avances clave en distintos ODS, en particular en aquellos vinculados a una energía asequible y no contaminante, a una industrialización sostenible y al desarrollo de infraestructuras resilientes. Cuando la cadena de suministro se ve alterada, se tensionan los sistemas productivos y logísticos sobre los que se apoya buena parte de la economía.

Es en este contexto donde emerge el concepto de resiliencia empresarial y donde la tecnología desempeña un papel decisivo para amortiguar el impacto de crisis como la actual y anticipar escenarios futuros. La inteligencia artificial operativa no solo permite prever disrupciones, sino también proponer respuestas eficaces ante ellas.

Desde Scalian Spain hibridamos los datos de nuestros clientes con señales externas —episodios climáticos, tensiones geopolíticas o fluctuaciones en los mercados— para sugerir, en tiempo real, las opciones más adecuadas en cada situación.

Gracias a una mayor visibilidad, apoyada en el uso inteligente de la información, las empresas pueden redirigir su producción, modificar rutas logísticas o activar proveedores alternativos en cuestión de minutos. Los data lakes, sistemas que permiten almacenar grandes volúmenes de datos en bruto, facilitan el flujo de información más allá del departamento de IT y la ponen al servicio de todas las áreas de negocio.

La cadena de suministro, hoy especialmente tensionada por las hostilidades en Irán, pasa así a comportarse como un organismo dinámico: se proyecta la demanda para dar respuesta al cliente, mientras se optimiza cada etapa del proceso con el objetivo de minimizar costes y ganar eficiencia.

La tecnología, a través de soluciones como los gemelos digitales —herramientas que reproducen activos o procesos del mundo real en un entorno digital para analizarlos y mejorarlos sin riesgo—, permite reducir la incertidumbre y mejorar la toma de decisiones.

Se trata de desarrollos ya en marcha en sectores estratégicos como la aeronáutica y gran consumo, así como en entornos críticos como la defensa o el espacio. En todos ellos, la capacidad de anticipación y adaptación se ha convertido en un factor decisivo. Pasar de una gestión estática a una resiliente es lo que marca la diferencia entre limitar el impacto de una crisis o convertir la incertidumbre en una oportunidad para reforzar la competitividad del negocio.

***Fernando de Águeda es CEO de Scalian Spain.