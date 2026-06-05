Cada Día Mundial del Medio Ambiente nos invita a revisar, con honestidad, si la sostenibilidad que defendemos está generando cambios reales. En un contexto marcado por señales climáticas cada vez más evidentes, ya no basta con comunicar compromisos: debemos demostrar capacidad de acción, colaboración y transformación.

Los últimos datos climáticos confirman la urgencia del momento. 2025 volvió a situarse entre los años más cálidos jamás registrados y el periodo 2023-2025 superó de media los 1,5 °C sobre niveles preindustriales, una señal clara de que el margen de actuación se reduce con rapidez.

Este dato no significa haber rebasado de forma definitiva el objetivo del Acuerdo de París, que se mide sobre tendencias de largo plazo. Pero sí confirma que la distancia entre los compromisos asumidos y la acción necesaria sigue siendo demasiado amplia para responder con lentitud.

Esta realidad se refleja con especial intensidad en los océanos. Entre enero de 2023 y marzo de 2025, el estrés térmico asociado al blanqueamiento afectó al 84% de los arrecifes del mundo, según la International Coral Reef Initiative, una señal especialmente relevante para los destinos costeros.

Para quienes operamos integrando el turismo y el desarrollo inmobiliario en entornos litorales, estos datos no son una referencia lejana. Forman parte del contexto que condiciona el futuro de los territorios y de las comunidades especialmente en aquellos lugares donde la naturaleza sostiene buena parte de la experiencia del residente o visitante.

En este escenario, los ecosistemas empresariales debemos asumir un papel más activo. Contamos con una extraordinaria capacidad de conexión entre empresas, administraciones, comunidades locales, proveedores, residentes y millones de viajeros que cada año descubren, disfrutan y transforman los destinos en positivo.

Pocos sectores tienen una oportunidad tan directa para convertir la experiencia de las personas en conciencia, y la conciencia en acción. Juntos, podemos ser una fuerza de transformación si entendemos que el futuro de nuestras operaciones depende también del equilibrio de los destinos que lo hacen posible.

Para las compañías, esta responsabilidad empieza en el territorio. No podemos tratar a los destinos únicamente como escenarios donde desarrollar nuestra actividad turística y residencial. Son ecosistemas vivos, comunidades, paisajes, playas, biodiversidad y cultura local que debemos cuidar con rigor, respeto, visión de largo plazo y responsabilidad compartida.

El lema internacional de este año, Actúa #PorElClimaYa, nos interpela precisamente en esa dirección. Nos recuerda que el verdadero desafío no es solo contar mejor lo que hacemos, sino ampliar nuestra capacidad de movilización y pasar de la conciencia individual a la acción compartida efectiva.

Hoy sabemos que los recursos no son infinitos, pero nuestra capacidad de actuar sí lo es. Por eso, el lema propio que nos guía en Piñero proclama un mensaje nítido y urgente: nada sobra, todo cuenta. Cuidémoslo. Ahí es donde empieza verdaderamente todo.

Por este motivo creamos el movimiento Somos Ecoístas, para transmitir a toda nuestra red que cuidar el planeta no es renunciar, es elegir mejor. Es actuar decididamente con lo que tenemos, allí donde estamos, cada día.

Pero movilizar a la sociedad solo es posible cuando las personas se sienten parte de un propósito compartido. La implicación real nace cuando existe una conexión emocional con aquello que queremos proteger. Por eso, la experiencia puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación.

Cuando un cliente o un colaborador participa en la plantación de especies autóctonas, conoce el valor de una duna costera o ayuda a proteger un nido de tortuga marina, la sostenibilidad deja de ser un concepto abstracto. Se convierte en una experiencia vivida y vinculada emocionalmente al destino.

Para facilitar esa transición de la conciencia a la acción, también hemos querido compartir herramientas sencillas como el Decálogo del Ecoísta, que traduce los grandes retos ambientales en pautas cotidianas, comprensibles y aplicables, pensadas para cualquier persona en su vida diaria y durante sus viajes.

Porque actuar por el clima no siempre empieza con grandes gestos. Muchas veces comienza con decisiones pequeñas, repetidas y compartidas por muchas personas: cuidar el agua, respetar la biodiversidad, reducir residuos o entender mejor el lugar que visitamos antes, durante y después del viaje responsable.

Pero esta transformación no puede limitarse a acciones simbólicas o campañas estacionales. Para que el impacto sea real y duradero, la sostenibilidad debe formar parte de la gobernanza corporativa, orientar las decisiones estratégicas y permear la operación diaria de las compañías y nuestros equipos internos.

Solo así podremos avanzar desde el compromiso declarado hacia una contribución medible, coherente y útil para los destinos. El reto ya no es solo tener mejores mensajes, sino generar mejores alianzas, mejores decisiones y mejores formas de participación ciudadana y empresarial sostenibles a largo plazo.

Este Día Mundial del Medio Ambiente debería recordarnos que la sostenibilidad avanza con decisiones consistentes, alianzas reales y acciones capaces de involucrar a las personas. El reto ya no es solo concienciar: es movilizar. Y hacerlo juntos es lo que marcará la diferencia.

***Andrés Rosselló es chief sustainability officer de Piñero.