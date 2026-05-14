España no es sólo un país que mira al mar. Nuestra identidad y nuestro desarrollo económico están intrínsecamente ligados a sus mareas. Con casi 8.000 kilómetros de costa, representa uno de los pilares más robustos de nuestro crecimiento nacional.

Desde la perspectiva de Click&Boat, venimos observando en los últimos años que el ocio marítimo se ha consolidado ya como un motor de crecimiento clave en España, con una importancia capital tanto en la economía local como en la nacional.

A menudo se comete el error de analizar el sector de la náutica de recreo como un compartimento estanco o un privilegio de nicho.

La realidad, sin embargo, nos muestra una industria de alta capilaridad cuyo impacto es circular: el gasto del navegante no se queda en el agua, sino que llega al restaurante del puerto, a la tienda de suministros técnicos y a las familias que viven del mantenimiento y la custodia de las embarcaciones.

Este 'efecto multiplicador' es el que permite fijar población y sostener empleos en zonas que, de otro modo, se verían condicionadas por la estacionalidad.

Los datos más recientes de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) al cierre de 2025 confirman esta solidez, con un mercado que roza las 5.000 matriculaciones anuales y que muestra una resistencia notable en las esloras menores —el 70% del total—, demostrando que la base de la demanda es hoy más amplia y diversa que nunca.

De hecho, lo que estamos viviendo es una auténtica democratización del acceso al turismo náutico. Gracias a la tecnología y a los nuevos modelos de consumo, el sector ha pasado de centrarse en la propiedad a enfocarse en la experiencia.

Esta apertura no solo ha rejuvenecido el perfil del navegante, sino que ha profesionalizado el mercado del alquiler y ha situado la sostenibilidad en el centro de la estrategia.

En Click&Boat tenemos una convicción clara, un ecosistema marino sano es nuestro mayor activo económico. Cuidar nuestras costas no es solo un compromiso ético, es asegurar la viabilidad de un modelo de negocio y el futuro de las comunidades locales a largo plazo.

Para que este motor siga impulsando la prosperidad de España, es fundamental seguir apostando por la digitalización y por una colaboración estrecha entre todos los actores del sector. La náutica de recreo es mucho más que un momento de desconexión, es el impulso que muchas regiones necesitan para prosperar en un entorno global exigente.

Si facilitamos un acceso responsable, ágil y profesional a nuestro litoral, el mar seguirá siendo ese aliado estratégico que empuja a España hacia un horizonte de crecimiento sólido, estable y compartido.

*** Berta Fargas es responsable de marketing de Click&Boat en España e Italia.