Según los datos de ONU Hábitat, en el año 2050 el 70% de la población vivirá en las ciudades. Esto, unido al impacto que el sector del transporte tiene en el cambio climático, convierte a la movilidad urbana en uno de los principales pilares en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y un factor importante para ser gestionado por las autoridades en términos de calidad del aire y salud pública.

Así, las ciudades y áreas colindantes afrontan una creciente necesidad de adoptar modelos más responsables de transporte, en los cuales la planificación toma un papel relevante, y que, además, contribuyen al bienestar colectivo y promueven una transición justa. Es lo que conocemos hoy como movilidad sostenible, convirtiéndose en un concepto generalmente aceptado y utilizado.

Las empresas, como participantes activos de la sociedad, no nos podemos quedar atrás. En Grupo EYSA somos conscientes de ello y trabajamos activamente para integrar tecnología, sostenibilidad y compromiso social en nuestras operaciones. Creemos firmemente que la sostenibilidad trasciende un valor corporativo: es una responsabilidad compartida que comienza por nuestras organizaciones.

El desarrollo de cualquier actividad empresarial conlleva inevitablemente una serie de emisiones de CO₂ derivadas de su funcionamiento. Sin embargo, como empresas responsables definimos estrategias que puedan adaptar y mitigar esos impactos adoptando planes concretos que permitan reducir la huella de carbono que generamos, así como compensar aquellas emisiones que no conseguimos reducir, con la finalidad de poder neutralizar en lo posible esa huella.

Estos proyectos de compensación no solo neutralizan emisiones, sino que generan beneficios adicionales tangibles para las comunidades y el entorno natural.

Desde el Grupo Eysa, hemos apostado decididamente por esta vía. Nuestro objetivo es, además de reducir, conseguir neutralizar nuestro impacto seleccionando iniciativas que reflejan nuestros valores y compromiso global. Por ello, colaboramos con Carbon Free Brasil para apoyar el Proyecto Hidroeléctrico Jirau, reconocido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y que está alineado con nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios.

El impacto del Proyecto Hidroeléctrico Jirau constituye un ejemplo claro de cómo es posible conjugar la acción climática con beneficios sociales concretos. Más allá de generar energía limpia y sostenible, el proyecto se convierte en un catalizador de impacto, contribuyendo al desarrollo de iniciativas que mejoran sustancialmente la calidad de vida de las comunidades aledañas en ámbitos como salud, educación e innovación.

Este tipo de iniciativas evidencian que la transición hacia una economía baja en carbono no solo no está reñida con el progreso social y económico, sino que puede impulsarlo decididamente. En Grupo Eysa, creemos en este enfoque y concebimos la sostenibilidad desde una perspectiva global que no se limita a mitigar el impacto ambiental directo de nuestras operaciones, sino que busca fomentar a través de nuestras soluciones el beneficio colectivo.

Alcanzar la neutralidad de carbono representa un desafío que requiere la colaboración de múltiples actores: desde empresas hasta instituciones públicas y ciudadanos. Todos jugamos un papel importante en este proceso y tenemos una responsabilidad. La movilidad sostenible, en particular, exige una visión integral y transversal que abarque soluciones, tecnología, comunicación, educación y políticas públicas.

En Grupo Eysa, más allá de nuestra responsabilidad, buscamos inspirar y liderar con el ejemplo, demostrando que es viable transitar hacia un futuro más limpio y justo para todos. Somos muy conscientes de que el camino hacia la neutralidad no está exento de obstáculos, pero estamos convencidos de que la tecnología, la información y la colaboración nos permitirán superarlos y responder la urgencia climática.

Para nosotros, la sostenibilidad no es únicamente una meta, sino una responsabilidad ineludible con el presente y las generaciones futuras. Seguiremos trabajando con determinación para consolidar nuestro liderazgo sectorial y contribuir a un mundo más equilibrado, inclusivo y sostenible, promoviendo una transición justa.

*** Adela de Olano es directora de sostenibilidad del Grupo Eysa.