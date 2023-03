Leo con detenimiento el último informe de Grant Thornton sobre Women in Business 2022 y me entretengo en un dato: España alcanza su récord de directivas tras la pandemia. El 36% de los puestos de primer nivel están ocupados por mujeres. Un dato que constituye el porcentaje más alto de nuestra historia. Y no solo eso, fuera de nuestras fronteras España se encuentra, además, en el top ten de Europa en cuanto a presencia femenina en la dirección de las compañías.

El estudio indica también un cambio de tendencia… Tradicionalmente, el mayor número de puestos directivos femeninos procedía del Área de Recursos Humanos, mientras que en los últimos años, es la Dirección Financiera la que lidera la tabla. Sin duda alguna, esta es una gran noticia, ya que el Área Financiera ha sido -y será- siempre una palanca estratégica para la dirección general. Y la que, en mi caso concreto, contribuyó a que diera el salto a la Dirección Comercial de Iberia y de ahí a convertirme en la Directora General de AXA Partners España.

Parafraseando a Anna Johnsson, CEO de Grant Thornton “apostar por la igualdad es ya un requisito para resultar atractivos, tanto para los clientes como para los propios empleados. La igualdad de género es algo que, como líderes, debemos priorizar cada día, en cada decisión que tomemos."

[La brecha de género en el hogar se reduce tras la pandemia: los hombres dedican 3h más a los hijos]

Lo que es innegable es que estamos avanzando y si, históricamente, la industria del seguro era un sector muy masculinizado, en los últimos años está apostando por feminizarlo. No es casualidad, por tanto, que la consecución de la igualdad de género se haya asumido en nuestro sector, no solo como un compromiso social sino también como el eje de la estrategia de crecimiento empresarial de nuestras compañías.

Y, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, sí podemos afirmar con mucho orgullo que estamos recogiendo los frutos: en las últimas tres décadas el empleo femenino se ha multiplicado por 4,4 en el sector asegurador, mientras que en el conjunto de la economía española lo ha hecho solo por 2,5.

En AXA Partners hace ya algún tiempo que aprobamos un plan de igualdad, y más del 63% de nuestra cúpula directiva está integrado por mujeres. En los últimos años se han integrado seis mujeres de primer nivel en el Comité de Dirección. Hoy, tres años después de asumir la dirección de la compañía, me sigue motivando enormemente poder seguir trabajando junto a mi equipo para conseguir grandes retos en esa área.

Tenemos la voluntad de afianzar cada vez más la cultura del Smartworking proporcionando a nuestros equipos todas las herramientas que necesiten para desempeñar sus funciones y alcanzar un alto nivel de productividad y rendimiento, al tiempo que puedan conciliar mejor con sus familias.

Apostamos por llevar a cabo e implementar planes de formación continuada e impulsar nuevos planes de igualdad y sesiones de mentoring a mujeres con la Dirección. Estos programas comenzaron hace casi una década en AXA Partners como parte de la política integral del Grupo AXA en torno a la igualdad de género.

Este año, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo y basado en el aprendizaje y el desarrollo, vamos a llevar a cabo sesiones de Speed Mentoring, una oportunidad que ponemos al alcance de nuestras colaboradoras para conversar con los miembros de la Dirección y que sean fuente de inspiración para ayudar a las mujeres a progresar y lograr sus objetivos.

En definitiva, me gustaría poder seguir llevando a cabo nuevos planes de promoción que nos permitan atraer y retener el mejor talento femenino de nuestra organización.

En AXA Partners, apoyamos la diversidad e impulsamos protocolos de desconexión digital y políticas de teletrabajo. Apoyamos la promoción interna en línea con el propósito de la compañía por actuar por el progreso humano protegiendo lo que de verdad importa.

Además, apoyamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) porque somos firmes convencidos de que son la mejor vía para afrontar de manera conjunta los desafíos y retos que conforman la agenda global. Una agenda cuyo éxito reside en una gran parte en la capacidad transformadora que tiene cada compañía. En este sentido, estamos firmemente comprometidos con los ODS nº3 y nº5.

El primero de ellos, porque trabajamos para garantizar una vida sana y promover el bienestar de nuestros equipos, para contribuir con ello al desarrollo sostenible de nuestra empresa. Y el segundo, porque trabajamos para lograr la igualdad de género, no solo porque sea un derecho humano fundamental, sino también porque es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo más sostenible, más próspero y armonioso.

***Maite Trujillo es directora general de AXA Partners España.

Sigue los temas que te interesan