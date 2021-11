En 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Resolución 66/288, bajo el título 'El futuro que queremos', en la que pone en evidencia los diferentes retos a los que se enfrenta la humanidad: hambre, cambio climático o igualdad, estableciendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Decide entonces que los países que suscriban el pacto cuentan con 15 años para llegar a las metas trazadas a través de un plan de acción internacional: la Agenda 2030. Esta se articula en torno a cinco P: planeta, personas, prosperidad, paz y partenariado. Los ODS están, por tanto, vinculados a la implementación de los derechos humanos.

Las empresas y organizaciones comprometidas con este desarrollo sostenible se insertan en este nuevo marco empresarial, en el que, al objetivo tradicional de maximizar el valor de la acción, se añade un propósito de creación de valor, perdurable en el tiempo, que guíe y contribuya a la definición de la estrategia empresarial.

Mirian Izquierdo es presidenta de la Fundación Woman Forward

En este marco, que podríamos denominar como capitalismo humanista, se integran ahora todos los grupos de interés, stakeholders o cadena de valor dentro de la actuación empresarial. Por ello, los ODS, además de dotar de propósito a la empresa, forman también parte de una nueva estrategia de comunicación a los diferentes grupos de interés.

En estas organizaciones con propósito que deben convertirse las empresas, anticipar, liderar y comunicar, deben ser elementos de la estrategia a seguir por el CEO de la compañía e incluso por el consejo de administración.

El entorno hiperVUCA vivido en los últimos años se está viendo completado por un ecosistema abierto y competitivo, caracterizado por un diálogo multistakeholder, en el que la clave para alcanzar los retos globales de un mundo más ecológico, inteligente y justo se centra en una cooperación ganadora, capaz de maximizar el valor del balance: propósito e impacto versus beneficios.

En este ecosistema, la diversidad en general –y la de género en particular– constituye una parte importante en el tránsito hacia este nuevo marco empresarial de cooperación.

Cooperación entre personas, colaboradores, proveedores, competidores o copetidores en nuevas formas de liderazgo… Se trata de conseguir un impacto lo más positivo posible en el desempeño, de promover la innovación o de dotar de un claro propósito a las nuevas inversiones.

Los ODS relacionadas con el género están llamados a contribuir en gran medida por tanto a este reto en el nuevo ecosistema abierto y competitivo. Estos son el ODS 5 (lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas), el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades).

En el capitalismo humanista se integran todos los grupos de interés, stakeholders o cadena de valor de la actuación empresarial

Los ODS de género fijan, por tanto, un nuevo marco en el que crear valor, dotando de sostenibilidad a las organizaciones en una sociedad con nuevos retos globales.

La sostenibilidad de las organizaciones respecto del género se configura así en torno a la propia misión de la empresa, a través de la erradicación de toda desigualdad entre hombres y mujeres; y al compromiso de revisar su visión a partir de la integración, asunción y transversalización de los ODS en su estrategia, teniendo en cuenta para ello, la participación e implicación de los distintos stakeholders.

En cuanto a los valores que inspiran la empresa, más allá del cumplimiento normativo, han de impulsar la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades, así como la no discriminación, poniendo a la persona en el centro de la actividad, a partir de sus necesidades, aspiraciones y expectativas.

De esta forma, los ODS se convierten en verdaderos aliados para conseguir el alineamiento estratégico en las organizaciones, contribuyendo a identificar riesgos e impactos y a definir una estrategia para la puesta en marcha de la política de derechos humanos en la empresa.

La definición de dicha estrategia exigirá coherencia en la implementación concreta de las distintas políticas corporativas, procesos de gestión, procedimientos (instrucciones, formatos, códigos), áreas de negocio y operaciones, así como de la selección y evaluación de indicadores de gestión.

De forma análoga a la política de gobierno corporativo, la política de compras, la de recursos humanos, de suministros, de comunicación o de producción requerirán medidas y procesos específicos para garantizar su cumplimiento.

La certificación de Woman Forward evalúa cuantitativa y cualitativamente las políticas de igualdad en las organizaciones

La integración de los ODS se configura de manera transversal a todos los niveles y áreas de la empresa para garantizar que todos ellos contribuyan al cumplimiento comprometido en el marco de la cultura empresarial.

Esta transversalidad requerirá a su vez la identificación de KPI’s correctamente definidos, además de su medición, integrando la variable sexo para poder identificar los riesgos, prevenir, controlar y corregir, y con ello, avanzar en los ámbitos de la empresa donde sea necesario.

Consciente de este reto, la Fundación Woman Forward ha creado una CERTIFICACIÓN EN IGUALDAD Y COMPETITIVIDAD WF©, que constituye un sistema integral de gestión de la igualdad, capaz de medir, evaluar, y proponer medidas para prevenir, controlar y corregir los riesgos asociados a los ODS de género.

Esta certificación evalúa cuantitativa y cualitativamente las políticas de igualdad en las organizaciones, según el marco legal existente en materia de igualdad.

Además, incluye el reporte de información no financiera de género, con cifras desagregadas por sexo, y mide los distintos impactos para avanzar en el compromiso con los ODS 5 y, en definitiva, con su estrategia de sostenibilidad. Porque como decía Lord Kelvin, “lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora, se deteriora siempre”.

*** Mirian izquierdo es presidenta de la Fundación Woman Forward, directora académica del curso Women Joining boards y miembro de los consejos asesores de Headspring (Joint Venture del IE y el Finacial Times) y Corporance.

