Ándres Delich y Mariano Jabonero junto a los representantes de los países miembro de la OEI. OEI

Andrés Delich toma las riendas de la Organización de Estados Iberoamericanos para afianzar la educación en la región

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura estrena etapa estratégica tras la elección unánime de Andrés Delich como nuevo secretario general. La votación se celebró en Buenos Aires durante la XV Asamblea General del organismo intergubernamental, donde los países miembros respaldaron de forma unánime su candidatura para el periodo 2027-2030.

Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Gestión Educativa por la Universidad de San Andrés, Delich atesora un recorrido amplio en la gestión pública. Antes de integrarse en la estructura internacional de la organización, ejerció como ministro de Educación en Argentina, diputado nacional y secretario de Educación Básica en su país natal.

El nuevo titular ha liderado además evaluaciones técnicas en Costa Rica, Colombia, México y Chile como cofundador del Centro de Estudios en Políticas Públicas. Su paso por organismos multilaterales abarca tareas de consultoría para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en iniciativas orientadas a fortalecer redes institucionales y de intercambio técnico regional.

Desde 2018, Andrés Delich ha desempeñado el cargo de secretario general adjunto del ente internacional junto a Mariano Jabonero. En esa etapa, la institución obtuvo hitos relevantes como la condición de observador en las Naciones Unidas en 2023 y el galardón Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en el año 2024.

Asimismo, Delich coordinó las relaciones multilaterales y las alianzas estratégicas para proyectar la entidad en foros globales. De forma paralela, impulsó la creación del Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad, un espacio dedicado a estrechar la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado en formación profesional.

Relevo en la cooperación

La XV Asamblea General de la OEI estuvo presidida por la ministra argentina Sandra Pettovello, en su condición de titular del Consejo Directivo. La reunión sirvió para revisar la memoria institucional del periodo 2019-2026, documento que repasa ocho años de gestión bajo la conducción de Jabonero y que estará disponible en diversos formatos digitales.

Delich asumirá la dirección de una red compuesta por 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales que despliega más de 600 proyectos anuales. "Hacemos que la cooperación suceda", subrayó la institución en su declaración oficial tras repasar los programas dedicados a reducir el analfabetismo y fortalecer los ecosistemas de aprendizaje.

El organismo iberoamericano sostiene 400 convenios activos por año y cuenta con una Secretaría General afincada en Madrid. Con esta designación, la institución busca consolidar su función como puente intercontinental entre Europa e Iberoamérica, garantizando que el desarrollo científico, cultural y educativo alcance de manera equitativa a toda la región.

En palabras del propio organismo, el nombramiento ratifica una labor enfocada en "la mejora de los aprendizajes, la profesionalización docente y la transformación digital". La nueva etapa perfila así un compromiso renovado con la inclusión social y la capacitación técnica para afrontar los retos económicos y tecnológicos de los próximos años.

Con 6.000.000 de beneficiarios directos registrados de media en los últimos cinco años, el organismo reafirma su posición estratégica global. Andrés Delich asumirá formalmente sus funciones en 2027 con la meta de afianzar la cohesión social y profundizar las políticas públicas equitativas en todos los países de la comunidad iberoamericana.

El consenso alcanzado en la capital argentina confirma la confianza depositada en la experiencia ejecutiva del sociólogo. Su mandato se enfocará en potenciar alianzas multilaterales, optimizar la capacidad técnica regional e impulsar la innovación educativa en un contexto global cambiante que demanda alianzas sólidas entre el ámbito público y privado.