Los Premios Convive reconocen diez iniciativas que revitalizan el medio rural español

La III edición de los Premios Convive de Iberdrola ha reconocido diez proyectos que demuestran cómo la transición energética puede acabar con la despoblación y dinamizar la economía en los pueblos.

El medio rural español libra desde hace años una batalla silenciosa contra la despoblación y el olvido de las instituciones. Sin embargo, también supone un mapa de oportunidades donde la transición energética y la innovación industrial actúan como verdaderos motores para atraer y mantener población y crear riqueza local.

La histórica villa de Sigüenza, en Guadalajara, fue el escenario de la entrega de la tercera edición de los Premios Convive, organizados por Iberdrola para visibilizar proyectos donde el respeto ambiental y la energía limpia caminan unidos. En un encuentro que concentró a más de 150 asistentes, se premiaron iniciativas transformadoras de ámbitos muy diversos.

Entre los reconocimientos otorgados figura Birka Composites, una firma radicada en el entorno rural que combina la protección de la biodiversidad con la producción industrial. Su modelo de negocio genera empleo joven cualificado y demuestra que la vanguardia tecnológica no está reñida con la preservación del patrimonio natural.

Por su parte, Bayer España recibió el galardón por lograr la descarbonización total en la fabricación de la Aspirina en su planta asturiana. Esta pionera transformación térmica evita la emisión de 10.000 toneladas de CO₂ al año, marcando un hito en la sostenibilidad industrial de nuestro país.

También el Gobierno Vasco resultó premiado. En este caso por la integración de infraestructuras eléctricas dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El proyecto moderniza la red energética combinando digitalización y resistencia, al tiempo que ejecuta una intensa labor de restauración paisajística en este espacio protegido de singular valor ecosistémico.

En el ámbito del emprendimiento, el Proyecto Arraigo fue distinguido por vincular el despliegue renovable a la llegada de nuevas familias al entorno rural. Esta alianza permite mantener abiertas escuelas y revitalizar pequeños municipios que sufrían de forma severa las consecuencias del progresivo envejecimiento demográfico.

El Clúster Industrial de Lucena también obtuvo su galardón como referente en la fabricación de bombas de calor. Este núcleo cordobés proporciona más de 3.000 puestos de trabajo directos y ofrece formación a jóvenes vulnerables, confirmando el peso de la industria verde en la España del interior.

En comunicación, Diario Las Provincias y El Comercio fueron reconocidos por acercar la actualidad energética a los ciudadanos desde la proximidad veraz. UNICEF España también recibió su premio por capacitar a jóvenes vulnerables en disciplinas verdes que fortalecen directamente el desarrollo socioeconómico de las comarcas.

El liderazgo femenino brilló con Silvia Gómez, presidenta de la junta vecinal de La Costana (Cantabria). Su impulso ha permitido canalizar la energía eólica hacia una comunidad energética local que ha reducido la factura eléctrica vecinal a la mitad, erigiéndose en un ejemplo claro de gobernanza energética con impacto directo.

Finalmente, los municipios de Víllora y Enguídanos, en Cuenca, recibieron un galardón compartido por su gestión del Sendero Las Chorreras del Cabriel. Su modelo de turismo sostenible y conservación demuestra que la colaboración público-privada es el camino para garantizar la prosperidad a largo plazo en nuestros pueblos.

Alianzas con impacto

Los galardones reconocen las mejores iniciativas de convivencia ambiental, agraria y social con las energías limpias. El CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle ha destacado durante su intervención que la electrificación "será uno de los grandes motores económicos del siglo XXI y una respuesta esencial para reforzar la seguridad energética, la competitividad y la descarbonización de Europa".

El encuentro en Guadalajara contó con la participación de representantes políticos e institucionales que quisieron arropar a los proyectos galardonados. Entre ellos estaban Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha; María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza; y Pablo Bellido, presidente de las Cortes autonómicas.

La cita reunió también a Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible; Bárbara García Torijano, responsable autonómica de Bienestar Social; y Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca. Su presencia conjunta escenificó el compromiso transversal entre administraciones para acelerar el desarrollo rural desde el consenso social.

El Programa Convive de Iberdrola nació con el objetivo de acelerar el despliegue de las energías limpias maximizando su contribución directa a los territorios. La iniciativa busca impulsar las mejores prácticas en redes y almacenamiento, protegiendo la biodiversidad local y estrechando vínculos permanentes con la ciudadanía rural.

Esta hoja de ruta estructural se articula en torno a tres pilares: potenciar el progreso socioeconómico local, mejorar la preservación del entorno natural y aprender junto a expertos de diversas disciplinas. Como evidenció la cita en Sigüenza, situar a los pueblos en el centro de la descarbonización asegura un futuro justo.