Fundación Mutua lanza una nueva iniciativa para dar voz a jóvenes que impulsan proyectos de innovación social

La Fundación Mutua Madrileña ha puesto en marcha 'Jóvenes que transforman', un ciclo de entrevistas dedicado a jóvenes españoles que desarrollan proyectos orientados a mejorar la vida de otras personas.

La iniciativa aborda propuestas vinculadas a la salud, el bienestar emocional y la atención a colectivos vulnerables mediante herramientas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la robótica y otras tecnologías sociales.

El proyecto se incorpora a Espacio Fundación Mutua, la plataforma digital de contenidos de la entidad, donde se estrenará un nuevo capítulo cada mes.

Los episodios están disponibles en formato vídeo y podcast, de forma gratuita y sin necesidad de registro. Los contenidos también pueden escucharse a través del canal de podcast de la Fundación Mutua en plataformas como Spotify, iVoox y Apple.

El ciclo centra las entrevistas tanto en los proyectos como en las personas que los han impulsado. Las conversaciones abordan sus motivaciones, los valores que orientan sus decisiones y la relación entre innovación y compromiso social.

La Fundación Mutua plantea así la iniciativa como una vía para mostrar referentes jóvenes y acercar sus experiencias a otras generaciones.

El primer episodio está protagonizado por Tomás Lóbez, fundador de Nixi for Children, una iniciativa que emplea realidad virtual para ayudar a reducir la ansiedad de los niños antes de determinadas intervenciones médicas. El proyecto surgió a partir de una experiencia personal vinculada a la pérdida de un compañero de clase durante su infancia.

Entre los siguientes protagonistas se encuentra Olivia Génova, fundadora de Nataly, un dispositivo médico dirigido a facilitar la detección temprana de hemorragias posparto.

También participa Antonio González-Adalid, impulsor de COTI, una aplicación orientada a mejorar la comunicación y el bienestar de personas con dificultades tecnológicas o cognitivas y de quienes participan en sus cuidados.

Jóvenes que transforman: Antonio González. Fundación Mutua Madrileña

El ciclo contará además con Andy Aguilar, cofundadora y CEO de Legit.Health, que utiliza inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico y seguimiento de enfermedades dermatológicas o Jordi Puig, cofundador de Haptika Technologies, centrada en el desarrollo de prótesis capaces de proporcionar sensaciones como el tacto o la presión.

También estará Laëtitia Launet, creadora de Llum Social, una plataforma destinada a facilitar el acceso de personas vulnerables a recursos sociales.

Según Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, el objetivo es reconocer a jóvenes que contribuyen a afrontar retos sociales mediante innovación y compromiso. "Sus historias demuestran que el talento joven puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social", señala.

'Jóvenes que transforman' se suma a los contenidos de Espacio Fundación Mutua, que reúne más de 220 títulos y 540 horas de producciones propias en audio y vídeo.

La plataforma forma parte de la línea de difusión cultural de la Fundación Mutua, que también incluye ciclos de conciertos y conferencias, apoyo a instituciones culturales y programas relacionados con el acceso a museos.