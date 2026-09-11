Medicina de precisión: así es el operativo sanitario para los 100.000 asistentes al regreso de la Fórmula 1 a Madrid

Imagen de algunos de los profesionales sanitarios de Medycsa que cuidarán de la salud del público durante la competición. Cedida

El Gran Premio de España de Fórmula 1 aterriza en Madrid del 11 al 13 de septiembre transformando de lleno el entorno urbano de IFEMA Madrid. Ante una afluencia prevista de más de 100.000 espectadores diarios, la gestión de la protección colectiva adquiere una dimensión crucial para el correcto desarrollo de la competición.

Durante estos días, la responsabilidad de cuidar de la salud del público recae en Quirónprevención a través de Medycsa, su filial especializada en servicios sanitarios. El operativo humano y técnico se ha concebido para responder con total eficacia en el circuito MADRING ante cualquier urgencia que pueda surgir durante las jornadas del evento.

El despliegue incluye más de 100 profesionales sanitarios y 22 ambulancias —16 de Soporte Vital Básico y 6 de Soporte Vital Avanzado—. Según explica Javier Gilsanz, director de Medycsa, la estrategia diseñada busca "acercar la asistencia al visitante desde el primer momento" mediante 11 Puestos Médicos Avanzados, coordinadores y patrullas a pie.

La compañía afronta este reto con el objetivo de que miles de aficionados disfruten del acontecimiento deportivo con la mayor tranquilidad. Por su parte, el equipo de planificación sanitaria insiste en que la distribución espacial resulta decisiva en un trazado de estas dimensiones.

Gilsanz recalca que la presencia constante de patrullas a pie y de vehículos en puntos estratégicos permite reducir los tiempos de primera intervención a la mínima expresión, creando un mapa de atención homogéneo en todo el perímetro.

Proximidad y tecnología avanzada

La elevada densidad de público en gradas, zonas de pie y áreas comerciales plantea retos sumamente específicos para la medicina de emergencias en grandes recintos al aire libre. Los cuadros clínicos más habituales suelen abarcar deshidrataciones, mareos, golpes de calor o pequeños traumatismos, además de descompensaciones de patologías previas. El modelo asistencial por sectores garantiza una intervención inmediata y coordinada.

Las ambulancias y los puntos asistenciales cuentan con tecnología médica de vanguardia, incorporando monitores desfibriladores, respiradores automáticos y equipamiento avanzado de soporte vital.

Gilsanz explica que la principal apuesta tecnológica en este escenario consiste en "acercar la medicina de emergencias avanzada al punto donde se produce la incidencia", dotando a los profesionales de herramientas de diagnóstico y estabilización precoz.

Dos coches en el circuito MADRING. Cedida

Si la gravedad o evolución de un paciente requiere una atención de mayor nivel de complejidad en una instalación hospitalaria, el centro de coordinación unificado dirige la transferencia de manera impecable.

El director de Medycsa remarca que toda la operativa de derivación se realiza de forma directa en coordinación con los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid, SUMMA y SAMUR para garantizar una continuidad asistencial sin fisuras.

En este sentido, la dirección de la entidad organizadora del dispositivo enfatiza que la premisa técnica esencial es velar por la seguridad integral del usuario desde el instante del incidente.

Javier Gilsanz, director de Medycsa Cedida

Como señala el propio Gilsanz al respecto, la meta pasa por conseguir que cualquier espectador "reciba en todo momento la asistencia más adecuada y sin interrupciones desde el lugar del suceso" hasta su recepción en el hospital en caso de que fuera necesario.

Gilsanz detalla que la fluidez en la transmisión de datos médicos entre las unidades móviles y el Puesto de Mando Centralizado optimiza los tiempos de decisión crítica en las situaciones de mayor urgencia.

Cuatro décadas de experiencia

La dilatada experiencia acumulada durante más de una década cubriendo eventos masivos, con hitos como la Cumbre del Clima COP25 o la Cumbre de la OTAN, respalda la solidez del protocolo diseñado.

Gilsanz incide en que el aprendizaje obtenido en esas grandes citas internacionales demuestra que la clave del éxito operativo reside en la "planificación, coordinación y proximidad", adaptando cada medida a la Fórmula 1. De igual modo, el Grupo Quirónprevención acredita una prolífica trayectoria en la protección de la salud en el ecosistema del deporte de élite.

La firma proporciona actualmente el Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela y gestiona desde 2023 el MotoGP Health Center en el Mundial de motociclismo, consolidando una especialización al máximo nivel en el sector del motor.

Con cuatro décadas de trayectoria en la gestión de servicios sanitarios y dispositivos especiales, la entidad celebra este hito reafirmando la trascendencia del cuidado preventivo en la sociedad.

Como resume el director de Medycsa, "el éxito de un gran acontecimiento deportivo no solo se mide por lo que ocurre en la pista", sino por garantizar la tranquilidad y seguridad de todos los asistentes.