Fundación Mutua Madrileña destina un millón de euros a nuevos proyectos sociales de entidades sin ánimo de lucro

La Fundación Mutua Madrileña ha abierto su XV Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social, a la que destinará un millón de euros para respaldar iniciativas de entidades sin ánimo de lucro dirigidas a mejorar las condiciones de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad, tanto en España como en otros países.

Las organizaciones interesadas podrán presentar sus proyectos hasta el próximo 22 de septiembre a las 15.00 horas a través de la página web de la Fundación Mutua Madrileña, donde también están disponibles las bases de la convocatoria.

Las ayudas buscan apoyar programas con capacidad para intervenir sobre distintas situaciones de exclusión social y mejorar la autonomía, integración o calidad de vida de sus beneficiarios.

Esta nueva edición da continuidad a un programa que la Fundación Mutua Madrileña ha desarrollado durante quince años. Según los datos facilitados por la entidad, a través de esta convocatoria ha respaldado hasta ahora 415 proyectos de diferentes ONG, que han tenido un impacto directo en alrededor de 437.000 personas en situación de vulnerabilidad.

Las iniciativas que concurran deberán encuadrarse en alguna de las áreas establecidas por la convocatoria. Una de ellas es la discapacidad, con proyectos destinados a mejorar las capacidades, autonomía o calidad de vida de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

También tendrán cabida programas relacionados con la violencia de género. En este ámbito se incluyen actuaciones de prevención, concienciación, asistencia, formación y empleabilidad dirigidas a mujeres víctimas de malos tratos o trata, así como iniciativas destinadas a sus hijos.

La infancia constituye otro de los ámbitos prioritarios. La convocatoria contempla proyectos dirigidos a niños con problemas de salud o que se encuentren en riesgo de exclusión social por circunstancias socioeconómicas. El objetivo es contribuir a mejorar sus condiciones de vida y atender situaciones de especial vulnerabilidad desde edades tempranas.

El empleo es otro de los ejes incluidos en esta edición, en este caso centrado en la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social. Las ayudas podrán financiar programas orientados a facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad o tengan dificultades para incorporarse al empleo.

La convocatoria incorpora asimismo iniciativas destinadas a personas mayores en riesgo de exclusión y personas sin hogar, con actuaciones orientadas a mejorar sus condiciones de vida y favorecer su integración social.

A estos ámbitos se suma la cooperación al desarrollo, que contempla proyectos destinados a cubrir necesidades básicas de población infantil en países en vías de desarrollo o en contextos de conflicto y a contribuir a reducir la mortalidad infantil.

La convocatoria forma parte de la estrategia de acción social que la Fundación Mutua Madrileña desarrolla desde hace más de dos décadas. Su actividad se articula en cinco áreas, que incluyen el apoyo a la investigación médica, la difusión de la cultura, la promoción de la seguridad vial, el apoyo a la infancia y la juventud y la acción social.

Dentro de esta última área, la Fundación también desarrolla programas dirigidos a víctimas de violencia de género y sus hijos, iniciativas contra el acoso escolar y actuaciones destinadas a mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La nueva convocatoria amplía así el alcance de estas líneas de intervención mediante la colaboración con organizaciones especializadas en distintos colectivos y contextos sociales.