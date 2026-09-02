Iberoamérica fija en Paraguay las bases para revolucionar la educación y el liderazgo en la primera infancia

Los primeros años de vida constituyen un periodo decisivo para el desarrollo cognitivo y afectivo, una etapa donde se construyen las bases sobre las que se cimentará el futuro educativo y social de las personas.

Para abordar estos desafíos fundamentales, Asunción (Paraguay) asumirá un papel central en la agenda regional a mediados de este mes de septiembre. El próximo día 16, el Salón Presidencial del Hotel Guaraní en la capital paraguaya albergará el Seminario Iberoamericano 'Liderazgo en Innovación Pedagógica en Primera Infancia'.

Este encuentro presencial y con transmisión virtual reunirá a destacadas autoridades, especialistas y referentes internacionales con el claro objetivo de reflexionar sobre el impulso de políticas adaptadas.

Estrategias comunes para el desarrollo infantil

La iniciativa está impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en alianza estratégica con el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia paraguayos, sumando el respaldo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El programa académico propone un abordaje amplio e integral del aprendizaje temprano. A través de una conferencia magistral y diversas mesas de trabajo, los participantes profundizarán en la actualización del currículo del nivel inicial, prestando especial atención al desarrollo de competencias clave como el lenguaje y el pensamiento lógico-matemático.

Asimismo, las deliberaciones no se limitarán únicamente al plano cognoscitivo, sino que integrarán aspectos esenciales para el crecimiento pleno de la infancia. El bienestar emocional y la salud mental infantil ocuparán un espacio prioritario en el debate, garantizando que el diseño de las nuevas metodologías responda a las necesidades globales cotidianas.

Un valor fundamental de las jornadas reside en el intercambio práctico de proyectos metodológicos reales. La cita contará con las aportaciones de representantes procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Honduras y Paraguay, permitiendo evaluar soluciones concretas nacidas en contextos diversos para afrontar retos educativos plenamente compartidos.

Cartel del seminario organizado por la OEI los próximos 16 y 17 de septiembre. OEI

De manera complementaria, el seminario dará un protagonismo singular a la defensa de los derechos de la infancia. Mediante un espacio de debate específico, se abordarán las estructuras de participación infantil para conectar directamente la voz y perspectiva de los más pequeños con las políticas públicas que guían las instituciones.

A este hito pedagógico se suma la celebración, durante los días 16 y 17 de septiembre, de la VII Reunión de la Red Iberoamericana de Administraciones Públicas para la Primera Infancia. Este foro institucional auspiciado por la OEI reunirá a los responsables de las políticas públicas para evaluar experiencias de gestión pública.

Durante dicho encuentro se analizarán también distintas iniciativas paraguayas enfocadas en la atención integral a la infancia. A partir de este conocimiento compartido, las autoridades trazarán una hoja de ruta articulada que servirá para orientar las actuaciones públicas intergubernamentales y fortalecer la equidad educativa en toda la región.

Fundada en 1949, la OEI constituye la mayor red multilateral de cooperación en Iberoamérica, contando actualmente con 23 Estados miembros y 19 sedes nacionales. Reconocida en 2024 con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, la entidad mantiene un compromiso constante para garantizar que la educación de calidad alcance a todos los niños.