El Ministerio de Educación y L'Oréal impulsan el primer Hub de Peluquería para revolucionar la FP en España

La constante evolución, la alta empleabilidad y el peso socioeconómico de la industria del cuidado capilar han dado un paso decisivo en el ámbito educativo español.

El Museo de la Casa de la Moneda de Madrid ha sido el escenario elegido para la firma del primer Hub de Peluquería de España, un acuerdo institucional pionero orientado a transformar y potenciar el futuro de la Formación Profesional (FP) en el país.

El acto, presidido por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes Milagros Tolón, junto a Joana Fleury, directora general de L'Oréal Productos Profesionales para España y Portugal, consolida un sistema clave de colaboración público-privada para la modernización de las cualificaciones.

Esta iniciativa se enmarca en la Alianza por la Formación Profesional y cuenta con el respaldo activo de las principales firmas y referentes del sector: Provalliance, Raffel Pages, Luis y Tachi, y Fama Fabre.

Conexión entre aulas y empresas

La vocación central de este pacto es tender un puente directo e inmediato entre los centros de formación y la realidad laboral. Para lograrlo, las empresas firmantes se reunirán dos veces al mes en sesiones de debate técnico con el fin de elaborar propuestas y recomendaciones.

Estas iniciativas se trasladarán directamente al ministerio, permitiendo actualizar los planes de estudio de forma ágil y eficaz.

El objetivo es introducir materias críticas para el futuro de la profesión que vayan más allá de la técnica pura, como la digitalización práctica, la gestión de redes sociales y la creación de marca personal para los estilistas.

Firma del primer hub de peluquería de España. Cedida

Además, el proyecto contempla como pilar fundamental el refuerzo de las estancias formativas sobre el terreno. Este enfoque inmersivo y práctico beneficiará tanto al alumnado como al cuerpo docente, permitiendo a los profesores estar permanentemente a la vanguardia de las dinámicas del sector.

También se promoverá de forma activa la acreditación de competencias adquiridas mediante la experiencia profesional, impulsando su reconocimiento laboral.

Nuevos horizontes de empleabilidad

En pleno auge del cuidado capilar, el salón de belleza se ha sofisticado hasta convertirse en un espacio altamente técnico donde convergen la ciencia y la digitalización. Ante esta transformación, la Formación Profesional prepara hoy a un tipo de profesional artesano y técnico que la inteligencia artificial no podrá sustituir.

Uno de los ejes estratégicos de este primer Hub será, precisamente, diversificar y abrir el abanico laboral de los futuros profesionales mucho más allá del tradicional trabajo en salón.

El proyecto potenciará la inserción laboral en áreas en alza que abarcan la gestión corporativa, el retail y los roles de asesoría experta y formativa en las empresas.

Este proceso de digitalización es ya una realidad respaldada por la propia industria. Según refleja el informe Peluquería: una nueva etapa (Stanpa, 2026), se prevé que el 70% de los salones adoptará próximamente herramientas de análisis de datos para personalizar servicios y promociones, evidenciando la necesidad imperativa de un cambio en el paradigma educativo.

Respaldo institucional

Para alcanzar estos objetivos, ambas instituciones desempeñarán papeles complementarios. L’Oréal Productos Profesionales aportará el know-how desarrollado durante décadas junto a miles de profesionales para guiar la evolución de los perfiles formativos, impulsando tecnologías orientadas también hacia la sostenibilidad.

Por su parte, la Secretaría General de Formación Profesional, liderada por Esther Monterrubio Ariznabarreta, asumirá la labor técnica de integrar todo este conocimiento transferido en el Sistema de Formación Profesional, adecuando la oferta a las verdaderas demandas del entorno productivo.

El encuentro institucional en la Casa de la Moneda sirvió asimismo como marco para la formalización de otros nuevos hubs de FP, reafirmando la apuesta conjunta del Gobierno y del tejido empresarial por la innovación educativa como auténtico motor de desarrollo económico para España.