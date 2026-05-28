Canarias y Ecoembes impulsan un foro empresarial para afrontar los retos del nuevo reglamento europeo de envases

La adaptación al nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR) se ha situado como una de las principales prioridades para las administraciones públicas y el tejido empresarial de Canarias.

De ahí que, con el objetivo de abordar los desafíos derivados de esta normativa y reforzar la transición hacia la economía circular, el Gobierno de Canarias y Ecoembes haya celebrado este lunes 25 de mayo en Tenerife el Foro canario por la circularidad del envase.

El encuentro reunió a representantes institucionales, asociaciones empresariales y compañías vinculadas a la cadena de valor del envase en las islas.

La iniciativa nace, según señalaron los organizadores, de una demanda trasladada por el sector empresarial canario en distintos encuentros previos con el Ejecutivo autonómico, en los que se puso de manifiesto la necesidad de contar con espacios de diálogo estables para afrontar el cumplimiento de las nuevas obligaciones europeas teniendo en cuenta las singularidades del archipiélago.

En el foro participaron, entre otros, el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata; el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés; y la consejera delegada de Ecoembes, Rosa Trigo.

Durante su intervención, Domínguez defendió que la adaptación al nuevo marco regulatorio representa una oportunidad para modernizar el tejido productivo canario y reforzar su competitividad. "El objetivo es que ninguna empresa canaria se quede atrás", afirmó.

Según explicó, el reto debe traducirse en una mejora de procesos, mayor eficiencia e innovación, además de contribuir a posicionar mejor los productos canarios en los mercados.

Por su parte, Mariano Hernández Zapata destacó las particularidades de Canarias como región ultraperiférica y fragmentada territorialmente, lo que, a su juicio, obliga a desarrollar estrategias adaptadas a esta realidad.

El consejero subrayó la importancia de avanzar mediante la colaboración entre administraciones y empresas para impulsar modelos más sostenibles sin perjudicar la competitividad empresarial.

Foro canario por la circularidad del envase. Ecoembes

Desde Ecoembes, Rosa Trigo señaló que el nuevo marco europeo plantea tanto desafíos como oportunidades para el tejido empresarial de las islas. "La transición hacia la economía circular no va solo de cumplir mejor, sino de avanzar juntos", indicó.

La directiva puso en valor el papel de la colaboración público-privada para desarrollar soluciones adaptadas al contexto canario y facilitar la transición hacia modelos más circulares.

A lo largo de la jornada se abordaron distintos aspectos relacionados con la futura aplicación del reglamento europeo, entre ellos los retos regulatorios, las medidas para reforzar la recogida separada de envases y las necesidades de acompañamiento técnico y económico para las empresas.

En este sentido, los participantes coincidieron en la necesidad de reducir la incertidumbre normativa, simplificar la carga administrativa y promover programas específicos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, durante el foro se incidió en que la transición hacia la economía circular del envase requiere una corresponsabilidad compartida entre administraciones y sector privado.

Los asistentes defendieron que el cumplimiento de los objetivos europeos no debe entenderse únicamente como una obligación regulatoria, sino también como una vía para mejorar la competitividad y fomentar la innovación empresarial.

Otro de los aspectos destacados fue el potencial de Canarias para convertirse en un territorio de referencia en el desarrollo de modelos de circularidad adaptados a entornos insulares y fragmentados.

Según se expuso durante el encuentro, las soluciones impulsadas en el archipiélago podrían servir como experiencia para otros territorios con desafíos logísticos similares.

En el foro participaron asociaciones empresariales como ASINCA, ASUICAN, ASEDAS, CEOE Tenerife y ACANEC, además de empresas como Dinosol, SPAR, JTI, Dos Santos, Schreiber Canarias, Libbys, La Gaviota y Tirma.

La intención de los organizadores es consolidar esta iniciativa como un espacio permanente de trabajo conjunto para avanzar en soluciones compartidas y reforzar la economía circular en Canarias.