Inclusión y diversidad: la Feria del Libro de Madrid se convierte en el eje de la agenda cultural iberoamericana

Algunas personas pasean y compran libros en la Feria del Libro de Madrid.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- impulsan, por segundo año consecutivo, el consolidado ciclo cultural "Iberoamérica, un libro abierto". Una alianza estratégica que sitúa la lectura y la escritura en el centro de la agenda pública regional.

La Feria del Libro de Madrid se consolida como el escenario clave para visibilizar la enorme riqueza literaria y cultural de la región iberoamericana. La capital española, donde uno de cada cuatro habitantes cuenta con raíces o ascendencia del otro lado del Atlántico, acoge este dinámico foro en pleno corazón urbano.

El Pabellón Iberoamericano albergará una ambiciosa programación del 29 de mayo al 14 de junio. El objetivo prioritario de las jornadas radica en analizar colectivamente qué significa leer hoy en Iberoamérica, entendiendo la cultura como una valiosa herramienta de transformación social y cohesión ciudadana.

Esta propuesta gratuita busca fortalecer de forma decidida el ecosistema editorial de la región. A través de un enfoque basado en los derechos humanos, se debatirán temas cruciales como la inclusión, la identidad y las diversas formas en que la ciudadanía habita el espacio público.

Entre los grandes hitos de la agenda destaca, de forma prioritaria, la presentación del esperado Estudio regional de políticas públicas y planes nacionales de lectura, escritura, oralidad y libro. El evento tendrá lugar el sábado 30 de mayo a partir de las 18:30 horas.

Por otro lado, la exitosa propuesta "Lectura en Movimiento" vuelve a tomar protagonismo con sus ya célebres y dinámicos recorridos performativos. Esta original iniciativa artística y de participación ciudadana recorrerá el recinto los días 30 de mayo y 6 y 13 de junio.

Inspirada directamente en la conocida trilogía de obras hARTas / Muy hARTas / SuperhARTas, la actividad busca reflexionar sobre el arte. Para ello, propone una mirada integradora, crítica y accesible, conectando el cuerpo con la literatura en pleno entorno ferial.

Asimismo, el domingo 31 de mayo se celebrará el interesante conversatorio titulado "Humor, caricatura y mujeres borradas del canon artístico". Un selecto grupo de investigadoras y creadoras analizará los injustos procesos de exclusión histórica que han sufrido las mujeres.

Los debates sobre sostenibilidad y condiciones laborales centrarán la atención del lunes 8 de junio a las 20:00 horas. El encuentro clave analizará cómo el fortalecimiento de los derechos de los creadores resulta indispensable para garantizar un desarrollo sostenible del sector editorial.

La variada programación de las jornadas se completa con dinámicos talleres prácticos, mesas redondas y actividades especialmente dirigidas a públicos infantiles. Estos espacios analizarán también las diásporas culturales, el papel del humor y el impacto real de las políticas públicas contemporáneas.

Con este gran despliegue institucional, los organizadores reafirman su firme apuesta por el multilateralismo y la productiva cooperación Sur-Sur. La OEI cuenta actualmente con 23 Estados miembros y gestiona un promedio superior a 600 proyectos activos al año.

La trayectoria de este organismo intergubernamental, galardonado con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en 2024, avala la iniciativa. Sus esfuerzos integradores han contribuido decisivamente a reducir el analfabetismo, beneficiando a millones de personas.