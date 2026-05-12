Colombia reúne a 19 países iberoamericanos para impulsar la educación artística como un derecho en la región

Colombia acoge esta semana a representantes de 19 países de Iberoamérica en el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz 2026, un encuentro que tiene como objetivo consolidar la educación artística y cultural como un derecho universal y una política de Estado en la región.

La cita, organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), cuenta con el apoyo de la Unesco, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Durante cinco días, ministros, responsables institucionales, especialistas y representantes del sector cultural debatirán sobre el papel del arte y la cultura en la construcción de ciudadanía y cohesión social.

La programación comenzó con talleres y encuentros regionales en universidades de seis ciudades colombianas: Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Tunja, Santa Marta y Manizales.

A partir del 13 de mayo, las actividades se trasladarán al Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en Bogotá, donde se desarrollarán las sesiones plenarias y los principales espacios de deliberación.

El congreso está abierto a instituciones, organizaciones y personas interesadas en la educación y formación artística y cultural. Además de la asistencia presencial, las sesiones podrán seguirse en directo por streaming para el resto de los países iberoamericanos.

El propósito central del encuentro es traducir los compromisos internacionales en medidas concretas que fortalezcan la presencia de la educación artística en los sistemas educativos y en las políticas públicas de la región.

Congreso Educación Artística. OEI

Los organizadores plantean que esta herramienta puede contribuir al desarrollo de una ciudadanía crítica, creativa y comprometida con la convivencia pacífica.

Como resultado del congreso se prevén tres acuerdos principales. El primero será la Declaración de Bogotá, un documento regional destinado a posicionar la educación artística y cultural como un derecho.

El segundo consistirá en la creación de REDARTES, la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural, que estará liderada por la OEI y servirá como espacio de cooperación entre los países participantes.

El tercero será la aprobación de una hoja de ruta para el periodo 2026-2028, con acciones específicas para la implementación de los compromisos adoptados.

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Yannai Kadamani Fonrodona, destacó la relevancia del encuentro y señaló que el país se convierte en sede de un diálogo regional sobre el papel del arte en la reconstrucción del tejido social y en la promoción de la paz.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Mariano Jabonero, subrayó que la educación artística y el diálogo cultural pueden contribuir al diseño de políticas públicas más inclusivas y al fortalecimiento de una ciudadanía con capacidad para afrontar los retos sociales y ambientales de la región.

Con este congreso, Colombia asume por primera vez la organización de un foro iberoamericano de estas características, en un contexto en el que diversos países buscan reforzar el papel de la cultura y las artes en la educación como instrumentos para fomentar la participación ciudadana, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos.