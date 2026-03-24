Aparece un ejemplar de delfín varado en la costa de Santander: "Es muy frecuentada e impacta mucho socialmente"

Este martes por la mañana, Santander se ha despertado con una triste imagen. Una hembra de delfín que había quedado varada en la segunda playa de El Sardinero. Los primeros en darse cuenta han sido los viandantes que paseaban por la zona, como ha contado el Diario Montañés.

El Servicio de Emergencias 112 recibía así varias llamadas a primera hora de la mañana informando del suceso. Se trata de un ejemplar adulto de 1,70 metros de longitud y unos 120 kilogramos de peso.

Un tamaño medio, ya que los delfines pueden llegar a medir hasta dos metros, sobre todo en el caso de los machos.

Tras el aviso, un agente del medio natural ha acudido a esta playa para poder trasladar el cuerpo a un centro de recuperación de fauna del gobierno autonómico. Una vez ahí, se le ha sometido a un análisis forense para comprobar su estado.

Este paso es necesario para comprobar si tiene parásitos como el anisakis o anticuerpos en la sangre de enfermedades que sean peligrosas para otros cetáceos, han explicado al diario cántabro desde la Red de Varamientos de Cantabria, dependiente de la Consejería de Biodiversidad.

El forense también recoge muestras del delfín que se envían a diversos institutos científicos y, después, el cuerpo del ejemplar es incinerado.

Relativamente habitual

No es la primera vez que pasa algo así, como ha dicho Diego de Vallejo, responsable de comunicación de la red de varamientos de Cantabria (Revarca), a Radio Televisión Española. Estos animales habitan cerca de la costa cantábrica y suelen entrar frecuentemente en la Bahía de Santander para dar a luz.

Desde el propio centro de recuperación han reconocido que el carácter sociable de los delfines hace que sean los animales que más se acercan a los barcos.

Además, barajan la hipótesis de que el fallecimiento se haya producido por causas naturales porque no tenía heridas en la piel ni en la boca.

No obstante, hasta que no acabe el análisis completo del cuerpo, no se podrá confirmar. Una prueba que, entre otros, examinará el contenido de su estómago y el resto de órganos.

"No es preocupante", señalaba de Vallejo a RTVE. La playa de El Sardinero "es muy frecuentada e impacta mucho socialmente", pero es muy habitual que un ejemplar adulto muera de forma natural y los cuerpos sean arrojados a la costa por el oleaje.

Sucesos como estos son más o menos habituales en estos meses de transición de invierno a primavera, ha dicho el experto de Revarca al medio público. Solo en Cantabria se producen unos 30 cada año.

Guardan relación con los temporales y las mareas, pero no son los únicos factores que influyen. También pueden ocurrir esporádicamente fuera de temporada y sin tener que ver con el estado del mar.

El ejemplar varado ha sido fotografiado por muchos curiosos que pasaban por la zona y se han acercado a tomar una instantánea. Eso sí, desde una distancia adecuada, ya que el animal estaba custodiado por operarios del Servicio de Playas del Ayuntamiento de Santander, que después han ayudado a la retirada del cuerpo.