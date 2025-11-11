Etiopía será la sede de la cumbre del clima de 2027, pero la COP31 de 2026 sigue sin país de acogida

La 32ª Conferencia de las Partes (COP32) de Naciones Unidas sobre cambio climático ya tiene sede oficial: Etiopía será país anfitrión de la cita que se celebrará en 2027.

La decisión la anunciaban en la tarde del 11 de noviembre los países africanos en el marco de la cumbre del clima celebrada en Brasil, que se está llevando a cabo en Belém.

Y es justo allí donde aún no se ha logrado un consenso para elegir la sede para la cita climática del próximo año. Serían Australia y Turquía quienes se estarían aún disputando la COP31.

De no llegar a ningún acuerdo, eso sí, las negociaciones de 2026 se celebrarían en Bonn, ciudad alemana en la que se encuentra la sede de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés).

Respaldo unánime

Es el grupo de países africanos al que, por turno regional, le toca asignar al próximo anfitrión. Así, Etiopía, que disputaba la sede con Nigeria, ha recibido el respaldo unánime de los representantes del continente.

Esta decisión, eso sí, aún necesita ser revalidada por todos los países miembros de la convención, pero la previsión es que el próximo 21 de noviembre se adopte Etiopía como sede de la COP32 de manera forman.

Tal y como recoge EFE, la organización defensora del medioambiente 350.org aplaude la decisión y resalta que la designación es una oportunidad para "visibilizar" las prioridades y el liderazgo climático de África.

¿Qué pasa con 2026?

No obstante, como explica la agencia de noticias española, la representante de la oenegé en ese continente, Rukiya Khamis, ha hecho un llamamiento para que se llegue pronto a una decisión para la sede de la cumbre en 2026.

"El mundo no puede permitirse el lujo de utilizar la diplomacia climática como moneda de cambio política. Instamos a todas las partes a resolver el estancamiento de la COP31 para evitar que se socave el impulso en un momento crucial para la acción climática", apunta Khamis.

Las conferencias climáticas de la ONU se organizan por rotación entre cinco bloques regionales. Este año, Brasil es la sede de la COP30 en representación de América Latina y el Caribe. Para 2026, la designación corre a cargo del bloque de Europa Occidental y otros Estados.

Australia, que propone Adelaida, junto con los países del Pacífico, quieren llevar la cumbre a una de las zonas más vulnerables al cambio climático. Sin embargo, Turquía mantiene su candidatura para Antalya, lo que ha generado un bloqueo dentro del grupo regional.