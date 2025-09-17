Hacia una educación inclusiva en Iberoamérica: la OEI y FOAL firman un acuerdo estratégico para impulsarla

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL) han formalizado este miércoles 17 de septiembre un acuerdo específico de cooperación para fortalecer la educación inclusiva en Iberoamérica.

La firma del convenio tuvo lugar en la sede de la Secretaría General de la OEI en Madrid. El acto fue presidido por Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Estefanía Mirpuri, directora general de FOAL.

Ambos estuvieron acompañados por directivos de las dos organizaciones, incluyendo a Tamara Díaz, directora general de Educación de la OEI, y Amaya Granja Carracedo, referente de Educación de FOAL.

Durante la ceremonia, Jabonero destacó el amplio reconocimiento que tiene FOAL en la región y celebró la formalización de este convenio que refuerza "una de las alianzas más antiguas y estables de la OEI".

El secretario general recordó que "nuestra colaboración se remonta a 2006 y sus avances son hoy un claro ejemplo de cooperación real en la región".

Por su parte, Mirpuri subrayó la importancia del respaldo de la OEI para el trabajo en inclusión que desarrollan en la región, destacando especialmente los proyectos conjuntos en Honduras enfocados en empleo y discapacidad.

"Sin la OEI habría sido muy difícil potenciar ese ámbito en el país", afirmó la directora general de FOAL.

Esta alianza estratégica permitirá a ambas organizaciones reforzar su papel como referentes en educación inclusiva regional a través de múltiples líneas de acción.

El convenio contempla el desarrollo de formación de calidad, la generación de conocimiento sobre el estado actual de la inclusión educativa, y la promoción de la accesibilidad desde el diseño de políticas y proyectos.

Además, el acuerdo busca sentar las bases de nuevas estrategias para sensibilizar a docentes y comunidades educativas mediante recursos innovadores y accesibles.

También fomentará nuevas alianzas y oportunidades de cooperación que garanticen una educación equitativa sin dejar a nadie atrás en la región iberoamericana.