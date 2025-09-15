La OEI lanza la VI edición de su premio de educación en DDHH: tiene hasta el 21 de diciembre para inscribirse

Imagen de la convocatoria de los premios de la OEI. Cedida

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha abierto hoy, 15 de septiembre, la convocatoria para participar en el VI Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero.

Con este galardón, la entidad quiere reconocer, un año más, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, fundaciones y empresas. Especialmente aquellas especialmente comprometidas con la defensa de DDHH y la cultura de paz en la región.

Asimismo, se premiará a quienes impulsan el desarrollo sostenible y la ciudadanía global a través de la educación y la sensibilización.

Hasta el 21 de diciembre, podrán participar las organizaciones e instituciones que cumplan con los requisitos de las bases y que estén asentadas en cualquiera de los 22 países iberoamericanos: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.

Convivencia democrática

Esta sexta edición, la OEI pondrá el foco en proyectos que fomenten los derechos humanos en distintos contextos. En especial, en el de la convivencia democrática, la defensa del pluralismo o la igualdad y la libertad, incluida la igualdad racial y étnica.

Pero también en los derechos de la población migrante, desplazada o en riesgo de exclusión, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, se prestará especial atención a los derechos medioambientales y los retos de la transformación verde, así como la defensa y promoción de los DDHH en la transformación digital, la IA y el uso de redes.

Junio de 2026

Como ha venido sucediendo en ediciones anteriores, el premio se realiza en dos fases. Por un lado, se reconocerán las mejores iniciativas de cada país.

Por otro, entre todos los ganadores de los países, se seleccionará y premiará a los tres mejores proyectos.

Los premios están dotados con 8.000 dólares para el primer puesto, 5.000 para el segundo y 3.000 para el tercero.

La entrega de los galardones tendrá lugar en España, en junio de 2026, en el marco del VI Encuentro Iberoamericano sobre Educación en Derechos Humanos.

Todos los ganadores de la fase nacional recibirán una invitación para formar parte como asociados directos de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática que impulsa la OEI desde 2024.