Innovación, cultura y empresa como agentes de cambio social: las claves del IV Congreso Internacional Tiempo de Arte

Pablo Purón pintaba graffitis cuando era joven. Con el tiempo, forjó un grupo de cinco chicos en donde la pintura era la forma de relacionarse. Los egos desaparecieron y empezaron a trabajar en equipo, lo que, dice, les fue "empastando" hasta que trasladaron esa colectividad a lo profesional.

En uno de sus viajes acabaron en Ciudad del Cabo, lo que describe como un lugar con "un contexto muy violento". Allí, recuerda, la calle te tenía que aceptar antes de intervenir. Y así fueron creando vínculo y confianza con la comunidad.

Aprendió conceptos como que "cualquier modificación pequeña puede suponer una mucho mayor". Ahí, confiesa, empezaron a ser conscientes de cómo la actividad social es un agente de cambio en el espacio público. Conectar con el lugar y el público se volvió fundamental.

Con el tiempo, Purón se convirtió en cofundador, junto a Pablo Ferreiro, de Boa Mistura, un colectivo artístico impulsor de cambio social. Aunque para esta iniciativa llegue a buen puerto, asegura, es necesaria la conexión empresarial, porque son ellas quienes "tienen la capacidad para soportar el arte".

Y es que, apunta, "el arte tiene que estar sustentado siempre por apoyos". Un contexto en el que "Tiempo de Arte era el nexo", y así lo explica: "No nos vale que nos financien un proyecto si no están alineados con nuestros pensamientos. Tiempo de Arte es una parte de educar a la empresa y no solo un mecenazgo".

Las artes

El objetivo de esta propuesta, explica Merche Zubiaga, fundadora y directora de Tiempo de Arte, es "entender cómo se pueden integrar de una manera natural las artes en todas las estrategias empresariales". O, por lo menos, así lo ha descrito durante la presentación oficial del IV Congreso Internacional Tiempo de Arte celebrado este 9 de abril en Fundación Casa de México en España.

Merche Zubiaga fundadora y directora de Tiempo de Arte. Cedida

Con ese ideal, a lo largo de 2025, esta iniciativa desplegará una agenda de acciones en colaboración con instituciones, empresas y espacios culturales de referencia, con la intención de reforzar su compromiso con la cultura como motor de transformación social.

Uno de estos encuentros será, como ya es habitual, la celebración del congreso internacional. Este año tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo en el Palacio de los Festivales de Cantabria, y será México el país invitado.

El motivo, aseguró Zubiaga durante la presentación, no es otro que "fortalecer este puente cultural [entre México y España] que es tan necesario en estos momentos". Y es que, para ella, "las empresas del siglo XXI son los verdaderos agentes de cambio", razón por la que deben trabajar juntos.

Aunque el congreso no es el único evento. Por el momento ya han puesto en marcha algunas acciones con empresas. Ejemplo de ello, puntualiza Zubiaga, es un encuentro en el que compartieron el "desembarco" de empresas españolas en México o citas con empresarios "para que entiendan cómo se puede integrar el arte en sus departamentos de innovación".

Creatividad e innovación

Como CEO de Abadía Retuerta, un destino experiencial en torno al vino en el corazón del Duero, Enrique Valero asegura que en las empresas hay una "parte social que es fundamental, pero que a veces no se ve".

Sin embargo, dice, "cuando estás gestionando y muy metido en tu servicio, pierdes esa perspectiva más amplia que es la visión social". Y ahí es donde entra el papel de la cultura.

Rueda de prensa y presentación oficial del IV Congreso Internacional Tiempo de Arte. Cedida

Para Valero, el arte no es una cuestión ornamental, sino que "fomenta mucho la creatividad de tu equipo", lo que considera "fundamental" en el sector empresarial. Y así lo explica: "Lo más importante es la empatía que se genera entre los equipos y las personas. Cuantas más barreras y jerarquías rompas, más fomentarás esa creatividad. El arte realmente transforma".

Esa misma idea es la que defiende Eva Guillermina Fernández Ortiz, directora general de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria. Porque pese a que la cultura ha estado muy ajena al ámbito empresarial, "esta nueva tendencia es muy interesante por todo lo que aporta y por la nueva mirada que supone".

Y es que, puntúa, "las humanidades nos obligan a repensarlo todo y eso hace que se aporte una visión distinta sobre cualquier cosa". De ahí que afirme que "introduciendo estos elementos que a priori parecen extraños en estos ecosistemas, la empresa también se beneficia".

Si algo tiene claro Fernández Ortiz es que "no podemos concebir ni la empresa, ni el mundo de la innovación y la cultura como compartimentos estancos, sino que tenemos que compartir". Razón por la que, concluye Zubiaga, "es tiempo de invertir en el futuro".