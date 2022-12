Tendam, a la vanguardia de la lucha climática según el ranking Carbon Disclosure Project (CDP)

Tendam, uno de los principales grupos de Europa del sector moda especializada, ha sido reconocida por Carbon Disclosure Project (CDP) con la calificación A. Así, la compañía ha pasado de la calificación B que tenía, en 2020, a ostentar la calificación más alta de la escala.

A través de gestos como su pertenencia a The Fashion Pact, la coalición de las principales compañías de moda comprometidas con objetivos ambientales, o con el lanzamiento de campañas como Keep yourself warm. Keep the planet cool (Springfield) que invitan al consumidor a ser más consciente de su huella ecológica, consolida a sus marcas entre las más éticas del mercado en materia de cambio climático.

Carbon Disclosure Project es una organización sin ánimo de lucro que evalúa y difunde el desempeño medioambiental de las principales empresas que cotizan en bolsa. Evalúa a las empresas en tres dimensiones: Cambio Climático, Bosques y Seguridad Hídrica. Este año, solo 25 empresas han obtenido una calificación A en la lista de CDP de Cambio Climático.

El resultado de Tendam Global Fashion Retail, por encima de la media que se sitúa en B-, convierte a la compañía en referente con su estrategia medioambiental y su compromiso con la lucha contra el cambio climático.

Su director general corporativo, Ignacio Sierra, destacó que: “Alcanzar una posición de liderazgo como esta es un reto que nos obliga a profundizar en la estrategia de sostenibilidad ambiental de Tendam y detectar nuevas medidas para descarbonizar nuestras operaciones mediante la mejora continua de la eficiencia energética".

Otro de los objetivos mencionados por el ejecutivo son la disminución de la huella de carbono de las prendas y los procesos, y establecer objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en la cadena de valor, en consonancia con objetivos de base científica.

A la vanguardia de la sostenibilidad

El enfoque de la gestión de riesgos y oportunidades del cambio climático de Tendam y su compromiso con la Agenda 2030 han impulsado diversas iniciativas en el seno de la empresa. Se ha acelerado el uso de energía renovable en sus operaciones globales; se han reducido las emisiones de Alcance 1, 2 y 3; y, se ha aumentado el porcentaje de prendas sostenibles en sus marcas.

Estas medidas, junto con su modelo de gobernanza climática ejemplar, han sido algunas de las mejores prácticas reconocidas por CDP. Gracias a estos importantes avances, la compañía visibiliza sus esfuerzos en la integración de la sostenibilidad en la estrategia de negocio.

La colaboración con sus stakeholders para el avance mutuo hacia el desarrollo sostenible y la consecución de los compromisos adquiridos con la sociedad y con las generaciones futuras han sido los dos motores que han permitido su consolidación como una compañía a la vanguardia de la sostenibilidad.

Con esta nueva valoración, Tendam se posiciona en el Top 17 de empresas españolas que lideran este ránking y entre el 2% de las mejores compañías que reportan a CDP Clima.

