Ocho organizaciones se unen para poner fin a la soledad no deseada

María C. Fernández

Para acabar con situaciones de aislamiento y exclusión social, ocho fundaciones, empresas y entidades sociales han presentado esta mañana Transformando el futuro, una alianza para combatir la soledad no deseada.

Una situación que sufre parte de la sociedad, y "uno de los principales retos de la última década", según ha afirmado Montserrat Buisan, directora corporativa de Programas Sociales de Fundación 'la Caixa'.

Diferentes entidades de forma colaborativa con actores privados del ámbito tecnológico, empresarial, social, gestión de agua o la telecomunicación, diseñarán e implementarán soluciones para afrontar esta problemática.

Entre las organizaciones que impulsan la iniciativa se encuentran: Aigües de Barcelona, Fundación 'la Caixa', Capgemini España, Fundación Cellnex, Cruz Roja, Fundación Pimec, Fundación Tecnologías Sociales (TECSOS) y Vodafone.

El 22,1% de las personas atendidas por Cruz Roja ha sufrido soledad de forma continuada en los dos últimos años

Desde Transformando el futuro, explican que la soledad no deseada es un sentimiento subjetivo que se mantiene en el tiempo y que surge cuando alguien no puede compartir sus vivencias con otros. O que, como cuentan, "no puede acudir a nadie cuando se encuentra en una situación en la que está en riesgo su vida, seguridad o bienestar".

Tras detectar en 2020 la necesidad de abordar este problema social, Cruz Roja contactó con diferentes actores privados para iniciar esta propuesta. El objetivo: la creación de un proyecto marco integral "que pueda ser presentado a las diferentes convocatorias en el marco de los Fondos Europeos de Recuperación Next Generation de la Unión Europea", explica Carlos Capataz, director de Servicios Tecnológicos y Digitales de Cruz Roja Española.

Esta alianza quiere contribuir a acabar con una problemática poliédrica en la que intervienen diferentes factores y condicionantes que provocan consecuencias negativas en la salud física y mental de las personas que lo sufren. Como situaciones de aislamiento social, por la carencia de relaciones interpersonales.

Una epidemia silenciosa

La covid-19 ha incrementado las situaciones de soledad no deseada. Una pandemia silenciosa que se ha agudizado debido a las medidas de confinamiento durante largos periodos de tiempo, el aumento de sentimientos de soledad o miedo, y el impacto en la salud y el bienestar emocional.

Entre los colectivos apoyados por la alianza se encuentran las familias monomarentales. Fernando Ruso

Cruz Roja, basándose en su Plan Responde frente a la covid-19, centrado en la atención a la salud emocional, asegura que "el 22,1% de las personas a las que han atendido ha manifestado que ha padecido soledad de forma continuada en estos dos últimos años".

Cualquiera puede sufrirla, pero hay colectivos específicos que presentan mayor vulnerabilidad a ello; por ejemplo, las personas mayores, debido, en parte, a la involución de procesos vitales o a la dificultad de acceso a determinados espacios.

Pero también familias monoparentales o adultos que viven solos, pues disponen de mayores cargas, tanto físicas como emocionales, y algunos no tienen el apoyo necesario para el cuidado de hijos o autocuidado.

Dentro de estos colectivos también se incluye a las víctimas de violencia de género, la infancia y los jóvenes, personas en paro o con discapacidad, migrantes y refugiados, personas sin hogar o reclusos.

La tecnología como herramienta facilitadora

Para solventar esta problemática se propone hacer de la tecnología una herramienta facilitadora para detectar y realizar un diagnóstico de las necesidades basadas en el análisis de los datos.

La soledad no deseada es un sentimiento subjetivo que se mantiene en el tiempo

Julián Andújar, director gerente de la Fundación Tecnologías Sociales (TECSOS), ha incidido en que la labor de su empresa es "ver cómo la innovación y la tecnología pueden unirse para contribuir a resolver retos sociales". Y ha añadido que ante la soledad no deseada "la tecnología aporta mucho más que eficiencia y eficacia", pues crea cercanía y permite a las personas conectarse con su entorno, promoviendo una comunicación más cercana.

Además, para que estos colectivos puedan evolucionar de forma sostenible, Isabel Ordoyo, vicepresidenta de Sector Público y Salud en Capgemini, ha asegurado que "la transformación digital abre un amplio abanico de oportunidades para hacer frente a este enorme reto". Ejemplos de ello son la inteligencia artificial, el cloud, el data o el diseño centrado en el usuario.

Retos prioritarios

Para desarrollar este proyecto se han establecido ocho retos prioritarios, entre los que se busca optimizar los procedimientos de diagnóstico e identificación de necesidades, y el aumento de las capacidades de la respuesta humanitaria incorporando técnicas de inteligencia artificial.

La alianza quiere acabar con una problemática poliédrica en la que intervienen diferentes factores

Pero también se busca crear entornos para el cuidado y fomento de la autonomía mediante el Internet of Things (loT), el 5G y el Cloud&Data. Cada uno de estos retos, demuestra, como explica Alejandro Carballo, director comercial de Administraciones públicas de Vodafone España, que "las tecnologías digitales resultan fundamentales para resolver los problemas de aislamiento y soledad en nuestra sociedad".

Entre los desafíos también se encuentra fomentar nuevas formas de relación en espacios más sostenible y la gestión y movilización de recursos. Además, para abordar de forma integral la problemática, también pretenden sensibilizar a la ciudadanía, implicándola en la detección, prevención y respuesta.

Sigue los temas que te interesan