David Camba, el gallego que convierte los residuos agrícolas en biomateriales: "La idea surge de buscar una alternativa"

Cada año, la agricultura española genera millones de toneladas de residuos que, durante décadas, apenas han tenido salida más allá de la producción de biomasa o el compostaje. Restos de poda, huesos de aceituna, cascarilla de arroz o subproductos de la industria conservera han sido considerados un desecho cuyo tratamiento suponía, incluso, un coste añadido para agricultores e industrias.

Hoy, sin embargo, una nueva generación de empresas y proyectos de investigación está demostrando que esos residuos pueden convertirse en materiales capaces de competir con productos convencionales derivados de la madera o de los plásticos de origen fósil.

La economía circular deja de ser un concepto teórico para convertirse en nuevos tableros, envases o componentes industriales.

Birdmind es una empresa gallega, fundada por David Camba, que desarrolla tableros de altas prestaciones a partir de residuos agrícolas y marinos.

"La idea surge de la búsqueda de una alternativa a los tableros derivados de la madera utilizando como materia prima residuos agrícolas generados en grandes volúmenes y que, hasta ahora, carecían de valor o incluso suponían un problema medioambiental", explica Camba.

El camino hasta conseguirlo no fue sencillo. Durante casi dos años, Camba trabajó prácticamente en solitario, improvisando un pequeño laboratorio en un garaje. Dos planchas metálicas, unas prensas, un soplete y un termómetro láser fueron suficientes para fabricar los primeros prototipos.

Showroom de Birdmind. Cedida

Sin posibilidad de realizar ensayos especializados, llevaba aquellas pequeñas muestras de apenas veinte centímetros a la empresa donde trabajaba para comprobar cómo respondían al mecanizado, al corte, al atornillado o al barnizado.

Los resultados, recuerda, "llegaron incluso a superar en algunos aspectos a los tableros convencionales", lo que le convenció para iniciar el proceso de desarrollo y patente.

El residuo mejora la materia prima

Tras años de investigación, Birdmind ha encontrado en la cascarilla de arroz uno de sus mejores aliados. Este subproducto agrícola, generado durante el procesado del arroz, posee propiedades hidrófugas, ignífugas, antifúngicas y una elevada resistencia estructural, lo que permite desarrollar paneles con altas prestaciones técnicas.

A ello se suma la incorporación de polvo de concha de mejillón procedente de la industria conservera gallega. Su elevado contenido en carbonato cálcico aporta resistencia natural al fuego, permitiendo alcanzar la máxima clasificación de reacción al fuego sin recurrir a retardantes químicos convencionales.

La apuesta de Birdmind no se limita solo al material. La propia fábrica ha sido diseñada siguiendo criterios de sostenibilidad: funcionamiento con energía 100% renovable, huella hídrica cero, ausencia de resinas con formaldehído y un sistema que reincorpora todos los recortes del proceso productivo para fabricar nuevos paneles.

"La prioridad siempre ha sido maximizar el impacto positivo sobre el medio ambiente", resume Camba.

Aunque estos materiales suelen asociarse al ecodiseño, el responsable de la compañía insiste en que su objetivo no es competir únicamente por razones ambientales.

Aunque sus principales clientes son estudios de arquitectura, interiorismo y empresas del sector retail, sus tableros también han encontrado aplicaciones industriales inesperadas.

Birdmind ha encontrado en la cascarilla de arroz uno de sus mejores aliados. Cedida

Una fábrica gallega de autobuses los utiliza para fabricar mamparas interiores, un ejemplo de cómo los biomateriales empiezan a abrirse paso en sectores donde tradicionalmente dominaban materiales convencionales.

Para garantizar el crecimiento, la empresa ha optado por trabajar únicamente con residuos abundantes y fácilmente disponibles.

España produce cerca del 30% del arroz de la Unión Europea, generando miles de toneladas de cascarilla cada año, mientras que Galicia figura entre las principales regiones productoras de mejillón del mundo. Esa disponibilidad permite pensar en un modelo escalable sin comprometer el suministro.

Del olivar al 'packaging'

La reutilización de residuos agrícolas no se limita al ámbito empresarial. También los centros tecnológicos están impulsando soluciones que buscan trasladar la economía circular a nuevos sectores.

Uno de los proyectos más recientes es OLICOMP3D, coordinado por Andaltec, Centro Tecnológico del Plástico, junto con la Universidad de Jaén, la Universidad de Cádiz, Matersia y la Denominación de Origen Sierra Mágina.

Integrantes del proyecto Olicomp3D. Cedida

Durante dos años, el consorcio ha investigado cómo transformar la madera procedente de la poda del olivo y el hueso de aceituna en un biocompuesto polimérico apto para la fabricación aditiva de gran formato.

El resultado ha sido un envase para una botella de aceite de oliva virgen extra fabricado mediante impresión 3D, demostrando que estos residuos pueden convertirse en materiales técnicos para aplicaciones de alto valor añadido.

El gerente de Andaltec, Daniel Aguilera, destaca que uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es precisamente que "aprovecha residuos del olivar para fabricar envases sostenibles del propio sector", cerrando el ciclo de un cultivo emblemático de la agricultura española.

La cascarilla de arroz permite desarrollar paneles con altas prestaciones técnicas. Cedida

En la misma línea, el investigador de Andaltec Francisco Javier Navas subraya que el proyecto ha supuesto dos años de trabajo y abre la puerta a seguir desarrollando nuevos materiales a partir de residuos agrícolas en futuras iniciativas de investigación.

Para Jesús Sutil, gerente de la Denominación de Origen Sierra Mágina, el valor del proyecto trasciende el propio envase. "Más allá del diseño, el packaging es una apuesta por la economía circular y la sostenibilidad y lleva intrínsecos los propios valores de la tierra", afirma.

Estos estuches ya se han mostrado en ferias como Salón Gourmets, Salimat o Expoliva como ejemplo del potencial de la innovación aplicada al sector oleícola.

Oportunidad para la bioeconomía

España reúne unas condiciones especialmente favorables para el desarrollo de estos materiales. Es uno de los principales productores europeos de aceite de oliva, arroz, almendra o vino, sectores que generan grandes volúmenes de residuos lignocelulósicos con potencial para convertirse en nuevas materias primas.

La combinación de investigación pública, centros tecnológicos y empresas emergentes está empezando a construir un ecosistema capaz de transformar esos subproductos en materiales competitivos, reduciendo la presión sobre los recursos forestales y disminuyendo la dependencia de materias primas fósiles.

Birdmind representa la prueba de que esta transformación puede llegar al mercado. OLICOMP3D, por su parte, demuestra que aún quedan muchas posibilidades por explorar desde la investigación aplicada.

Ambos casos reflejan una misma idea: aquello que durante décadas fue considerado un residuo puede convertirse en uno de los pilares de la industria sostenible del futuro.