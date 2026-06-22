Las historias que rescatan del olvido a quienes viven en soledad: "No se daban cuenta de todo lo que habían superado"

Malena y Pilar del proyecto Tu historia de verdad importa de la Fundación lo que de verdad importa. Cedida

Hay vidas enteras que caben en una conversación. Recuerdos de infancia, pérdidas, amores, trabajo, sacrificios y aprendizajes que muchas veces permanecen guardados en silencio entre las paredes de una residencia o de un piso donde una persona mayor vive sola.

Con la intención de rescatar esas historias y combatir la soledad no deseada nació Tu historia de verdad importa, un proyecto de la Fundación Lo Que De Verdad Importa que propone algo tan sencillo como lo es escuchar.

La iniciativa, impulsada gracias al apoyo de la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña, reúne a 100 personas mayores de distintas ciudades españolas con narradores voluntarios que escuchan sus recuerdos y los convierten en libros biográficos. Pero detrás de cada página escrita hay también horas de conversación, compañía y vínculos personales.

Desde la fundación explican que el proyecto surgió a raíz de una doble necesidad. Por un lado, muchas personas que acudían a sus congresos preguntaban cómo podían contribuir a mejorar la sociedad. Por otro, detectaron que "tenemos un tesoro de sabiduría en nuestros mayores que, poco a poco, se iba a perder".

"No queríamos hacer algo asistencial, sino rescatar esa experiencia de vida para que no se quede en el olvido, creando a su vez vínculos emocionales de apoyo mutuo de un valor increíble", explica Manuela Lacalle, responsable del proyecto de mayores de la entidad.

El funcionamiento del programa se basa en encuentros periódicos entre los protagonistas y los narradores voluntarios. En ello, los mayores comparten recuerdos, experiencias y reflexiones mientras los voluntarios escuchan, ordenan y transcriben sus relatos hasta convertirlos en un libro.

Entrega de libros del proyecto Tu historia de verdad importa. Cedida

"Es un proceso de generosidad mutua", resume Lacalle. "Tenemos a un narrador que se dedica a escuchar y a transcribir, y a un mayor que abre su corazón para relatar sus recuerdos y pone a nuestra disposición su historia para que podamos aprender de ella".

Los participantes son personas mayores que viven en residencias, acuden a centros de día o permanecen solas en sus domicilios. De hecho, muchas atraviesan situaciones de aislamiento, aunque desde la organización destacan que conservan "una lucidez y unas ganas de compartir increíbles".

La base

Más allá del resultado final, el verdadero impacto se produce durante los encuentros. "Lo que de verdad nos llena es lo que pasa en cada conversación", explican desde la fundación. Porque, durante ese proceso, se generan relaciones de acompañamiento que rompen la rutina de la soledad y crean espacios de escucha intergeneracional.

"Los más jóvenes aprenden de quienes más saben acerca de la vida", señala Lacalle. "Estas redes informales de apoyo mutuo son las que dan sentido al proyecto".

Cencepción y Sidonia, del programa Tu historia de verdad importa de la Fundación lo que de verdad importa. Cedida

El efecto emocional en los protagonistas resulta especialmente significativo. Algunas personas mayores aseguran que nunca habían sido plenamente conscientes del valor de su propia trayectoria hasta verla convertida en una biografía.

"Muchos nos dicen que no se habían dado cuenta de todo lo que habían superado y de que su historia sí era importante hasta después de ver sus biografías publicadas", explica la responsable del proyecto. "Es darles el sitio que se merecen en la sociedad".

La colaboración de la Fundación Mutua Madrileña ha permitido ampliar el alcance de la iniciativa y garantizar que los 100 participantes puedan contar con un libro propio. Un legado personal que permanecerá también para hijos, nietos y futuras generaciones.

Para la organización, el aprendizaje más importante del proyecto es que todas las vidas contienen algo valioso cuando alguien se detiene a escucharlas. "Los protagonistas nos enseñan que la vejez es una etapa llena de vida", afirma Lacalle.

Y también han descubierto que, frente a una sociedad acelerada y cada vez más individualista, todavía existe una enorme capacidad de escucha y sensibilidad entre generaciones que apenas se conocían antes de sentarse a hablar.