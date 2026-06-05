La realidad de la migración climática: 13,6 millones de personas desamparadas que chocan contra un muro legal

En 2025 13,6 millones de personas vivían atrapadas en un desplazamiento permanente debido a desastres naturales. Guillermo J. Carazo Ayuda en Acción

La migración es uno de los temas más candentes en la actualidad. Al hablar de ello siempre se piensa en conflictos y hambrunas, pero rara vez se suele mencionar el cambio climático como el motivo que lleva estas personas a dejar su hogar para buscar un futuro mejor en otro país o en otra región dentro de su propia nación.

Pablo Barrenechea, director de la Misión de Clima y Mercado de la Sostenibilidad de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), define como desplazados climáticos a las personas obligadas a abandonar su hogar porque alteraciones severas del cambio climático —como sequías, desertificación o inundaciones— amenazan su supervivencia.

No obstante, recalca que este término carece de reconocimiento jurídico oficial.

Al cierre de 2025, el Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC) encendió las alarmas al registrar que casi 13,6 millones de personas vivían atrapadas en un desplazamiento permanente debido a desastres naturales, lo que supone un incremento del 37% respecto al año anterior.

A nivel global, el IDMC refleja 62,2 millones de movimientos y 82,2 millones de desplazados internos totales, confirmando que el desplazamiento "se ha convertido en una característica determinante de un cada vez más inestable mundo conformado por desastres, conflictos y superposición de riesgos", explica Thannaletchimy Housset, gerente de Perspectivas Globales de esta entidad.

La contradicción entre la evidencia científica y la respuesta de las administraciones públicas es total. Mientras el planeta expulsa a comunidades enteras, cuando una persona desplazada por desastres climáticos llega a una frontera europea o española, "se enfrenta a una realidad legal muy limitada", sostienen desde CEAR.

La razón es histórica y burocrática. En primer lugar, pues la Convención de Ginebra de 1951 no contempla las crisis ecológicas como motivo de persecución para otorgar el estatuto de refugiado.

En segundo lugar, Barrenechea ,de ECODES, señala que el migrante "se topa con un vacío jurídico total" debido a la falta de previsión legal.

Añade también que la burocracia "se convierte a menudo en una segunda catástrofe, pues deja a estas personas sin una categoría legal clara que las proteja". Esta desprotección es especialmente acuciante porque las dinámicas de expulsión del territorio son cada vez más complejas a nivel mundial.

En 2025 se produjeron 62,2 millones de movimientos y 82,2 millones de desplazados internos totales Guillermo J. Carazo Ayuda en Acción

Frente a las imágenes de catástrofes repentinas como inundaciones o tormentas, que en 2025 castigaron con dureza a estados como Filipinas —con más de 10 millones de movimientos—, China, Pakistán, Indonesia o Mozambique, existe un fenómeno de desplazamiento mucho más silencioso y destructivo.

Hablamos de los impactos de degradación lenta, como la desertificación o la salinización de la tierra, actúan como un goteo constante que erosiona los medios de vida.

Pablo Uribe, responsable de migraciones de Ayuda en Acción, matiza que en regiones críticas como el Corredor Seco Centroamericano la realidad es difícil de catalogar. "A menudo los mismos migrantes no identifican directamente el cambio climático como la razón de su desplazamiento", aunque sus economías agrícolas hayan colapsado, apunta.

De este modo, la multicausalidad de las crisis invisibiliza el peso real del clima en los sistemas estadísticos tradicionales.

El sesgo de género en el éxodo

La crisis ecológica no afecta a todos por igual, sino que actúa como un amplificador que "refleja y amplifica desigualdades preexistentes", recuerdan desde CEAR. Así, el impacto ambiental severo presenta un marcado componente de género que sitúa a las mujeres y niñas en la extrema vulnerabilidad.

Barrenechea aporta una proyección alarmante para el futuro de la movilidad humana al señalar que para 2050, el 80% de los desplazados climáticos serán mujeres.

En las comunidades agrícolas tradicionales, cuando la tierra deja de ser productiva, suelen ser los hombres quienes emigran primero. Como consecuencia directa de esta dinámica migratoria fragmentada, "las mujeres deben asumir solas la agricultura y los cuidados, viviendo en un estado de temor constante ante las amenazas climáticas". Esta situación empeora sus realidades, marcadas por discriminaciones socioestructurales preconcebidas.

Mujeres realizando labores agrícolas en Etiopía. Guillermo J. Carazo Ayuda en Acción

En los procesos de movilidad informal, las mujeres y las menores experimentan riesgos específicos que impactan directamente sobre su seguridad física y psicológica, multiplicando las posibilidades de sufrir diferentes formas de violencia de género.

Uribe apunta que, por este motivo, la atención humanitaria diferenciada resulta indispensable. Además, subraya la urgencia de "ofrecer a las mujeres espacios seguros separados donde se prevenga la violencia de género", garantizando también atención psicológica especializada para víctimas de trauma en destino.

Destino: España

Para aquellos migrantes ambientales que logran completar el trayecto y presentarse en las fronteras españolas, el horizonte administrativo es bastante difícil.

Susana Borrás, profesora del departamento de derecho público de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y experta en derecho ambiental, confirma que en la actualidad no es posible obtener asilo en España únicamente por motivos estrictamente ambientales o climáticos.

Quienes llegan alegando de forma exclusiva la pérdida de sus tierras y propiedades por sequía extrema o inundación se topan con un muro legal. Las opciones reales quedan, por tanto, totalmente fragmentadas y supeditadas a la interpretación jurídica para demostrar que el factor ecológico interactúa con la violencia.

La abogada ambientalista lamenta que, actualmente, la legislación española ofrece un margen de maniobra bastante estrecho mediante figuras complementarias.

Los solicitantes pueden intentar acceder a la protección subsidiaria si demuestran riesgos graves, o acogerse a autorizaciones de residencia por razones humanitarias. Aun así, Borrás advierte de que el acceso por razones humanitarias "se trata de una vía excepcional y de aplicación restrictiva".

Desde CEAR defienden la necesidad de hacer "interpretaciones amplias e inclusivas de la definición de persona refugiada" contenida en la Convención de Ginebra actual. Para ellos, el menoscabo severo de derechos fundamentales como la salud, el agua o la alimentación debido al colapso del entorno constituye una persecución implícita.

En la práctica, ante la rigidez existente, muchos desplazados terminan abocados a los canales ordinarios de migración laboral o regularización.

Reformar Ginebra o mitigar el origen

Frente al vacío legal, la comunidad internacional se debate entre la reforma de los tratados o la aplicación de herramientas regionales. Una opción podría ser modificar la Convención de 1951, pero genera un gran recelo.

Empezar ese proceso de negociación es un arma de doble filo teniendo en cuenta el estado de la política global actual. Borrás advierte de que la reforma "podría provocar el riesgo de que algunos estados intentaran, incluso, restringir la protección ya existente".

Uribe coincide en que "abrir la convención implicaría el riesgo de producir un marco más restrictivo", apostando por el desarrollo de mecanismos regionales complementarios. La solución estructural, sin embargo, requiere desplazar el foco de la frontera y dirigirlo hacia los territorios vulnerables.

El portavoz de Ayuda en Acción insiste en la importancia de analizar la inmovilidad en contextos frágiles, visibilizando a aquellas poblaciones atrapadas que carecen de recursos económicos para poder migrar. "Debemos ser exigentes y ambiciosos a la hora de afrontar el origen de estos desplazamientos: tenemos que mitigar el cambio climático", sentencia Barrenechea.

Para Housset, el desplazamiento forzado "no es inevitable, sino el resultado directo de no haber invertido a tiempo en la resiliencia de las comunidades”.