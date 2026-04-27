El CSIC, la Residencia de Estudiantes y el Museo de Ciencias Naturales: así es el ‘Barrio de la Ciencia’ de Madrid

Hay barrios turísticos, barrios comerciales y barrios culturales. Pero pocos barrios de la ciencia. En el caso de Madrid –la capital de España–, un barrio vinculado tanto a la educación y la investigación como a lo castizo es Chamartín. El vecindario con más instituciones relacionadas con la ciencia de todo el país.

Desde el pasado marzo, el distrito de Chamartín de Madrid impulsa el Barrio de la Ciencia, una iniciativa que, según la propia institución, conecta ciencia, investigación, innovación y divulgación científica en un entorno urbano único. Entre el Paseo de la Castellana y las calles de Joaquín Costa, López de Hoyos y María de Molina, un 'monopoly' educativo en el corazón de la capital.

En el lanzamiento de la marca colaboran la Residencia de Estudiantes, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el IES Ramiro de Maeztu.

El proyecto avanza en el fomento de la ciencia y la innovación como motor de futuro para modernizar la ciudad mediante la creación de un distrito STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y busca potenciar y apoyar la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas y fomentar la educación científica y la divulgación en los centros.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSI)

(Calle José Gutiérrez Abascal, 2)

El recorrido podría empezar en la ETSI. Creada en 1907, comparte el Palacio de las Artes y la Industria con el Museo Nacional de Ciencias Naturales y será también el final del paseo. Dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene su origen en la primera titulación de Ingeniería Industrial creada en 1857, que el Conde de Romanones recuperó, tras ser eliminada, ya en el siglo XX.

Con más de 5.500 alumnos y 300 profesores, posee calificaciones como la prestigiosa acreditación ABET (siglas en inglés de Accreditation Board for Engineering and Technology), de la que gozan los títulos de universidades como Harvard o el MIT (siglas de Massachusetts Institute of Technology). Es, al mismo tiempo, pasado, presente y futuro de la ciencia, con estudios sobre el impacto de la electrificación o la transición energética dándose la mano con piezas de museo de los primeros motores de vapor de España.

Residencia de Estudiantes

(Calle del Pinar, 21-23)

Conocida por haber tenido entre sus alumnos más célebres al trío Lorca-Dalí-Buñuel, la Residencia de Estudiantes está actualmente integrada en el CSIC y divide sus actividades entre su labor editorial y de recuperación de la memoria de la llamada 'Edad de Plata' de la cultura española, situada más o menos entre 1868 y 1936.

La importancia de la Residencia de Estudiantes está también en su peso como ejemplo y precedente educativo: la posibilidad de una formación liberal y de élite, alejada de la Iglesia (que la controlaba en aquella época) y basada en los principios de la Institución Libre de Enseñanza.

Sede central del CSIC

(Calle Serrano, 117)

Aunque su denominación actual —Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)— es de 1939, es otro hijo de la Institución Libre de Enseñanza, y, de hecho, el suceso de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), que funcionó entre 1907 y 1939. La institución científica más grande e importante del país, compuesta por 121 institutos y tres centros nacionales y una plantilla de más de 16.000 personas.

Ciencia básica, nuevos materiales, energía, química, incluso filosofía… distribuidas por toda España, obviamente, aunque en el Barrio de la Ciencia se encuentre su sede central (que hasta ahora recibía más turismo por aparecer en 'La casa de papel' que por sí misma). Su importancia va más allá de toda la investigación o las patentes, es uno de los organismos de mayor proyección internacional del Estado, y representa a España en diferentes ámbitos globales pioneros tanto en ciencia como en, por ejemplo, lucha contra el cambio climático.

IES Ramiro de Maeztu

(Calle Serrano, 127)

Conocido por ser la sede del Club Baloncesto Estudiantes, el Instituto de Educación Secundaria Ramiro de Maeztu, por supuesto, público, es el hermano pequeño del CSIC, ya que fue creado como el Instituto Escuela del mencionado JAE en 1918, y de ahí que compartan vecindario. En la actualidad cuenta con algo más de 1.500 alumnos, pero históricamente ha llegado a superar los 2.000.

Que compartan espacio la formación y el deporte no es casualidad, sino la filosofía educativa que está detrás de todas estas instituciones. Un crecimiento integral del estudiante que combinase ciencias y humanidades con la vida sana y el nacimiento como ciudadano a la vida pública.

Museo Nacional de Ciencias Naturales

(Calle José Gutiérrez Abascal, 2)

Y vuelta al principio. La más antigua de todas las instituciones de este recorrido, el museo más antiguo de España y uno de los más veteranos de Europa. Nació en 1752 como Real Casa de la Geografía y Gabinete de Historia Natural, fundada por el rey Fernando VI, y se expandió a partir de 1771 gracias al hermano pequeño y heredero de este, Carlos III, y su compra de colecciones científicas.

Sus salas custodian objetos y especies adquiridos durante ya casi tres siglos, de manera que es tanto historia natural como historia de la ciencia. Recorre los climas mediterráneos, la geología o los minerales, pero en los últimos años ha puesto el foco, sobre todo, en la biodiversidad y su protección.