Senda Health, la clínica digital española que revoluciona el tratamiento de la obesidad

Senda Health ofrece un programa integral y personalizado contra la obesidad. E. E.

En un momento en el que la obesidad se ha consolidado como uno de los grandes retos de salud global, surge Senda Health, una clínica digital española que combina ciencia, tecnología y acompañamiento humano para ofrecer una atención integral, personalizada y accesible.

En solo cuatro meses de actividad, la compañía ha superado los 400 usuarios activos, validando un modelo asistencial propio que busca transformar la manera en que se aborda esta enfermedad crónica.

"Senda es una clínica digital especializada en el tratamiento de una enfermedad crónica como es la obesidad, formada por un equipo clínico multidisciplinar de médicos endocrinos, nutricionistas, psicólogos, expertos en actividad física, coaches de salud y enfermeras", explica Alejandro Castillejo, CEO de la compañía.

El equipo de Senda Health: Natalia Moreno, Alejandro Castillejo, Irene Bretón, Lara Garcelán y Javier Butragueño. E. E.

"Nuestra misión es que las personas con obesidad puedan acceder a un tratamiento médico de calidad que les permita mejorar su salud y su estilo de vida", añade.

La propuesta de Senda Health se asienta sobre tres pilares fundamentales que tienen mucho que ver con la excelencia clínica, una tecnología accesible y un acompañamiento humano para dar a cada paciente lo que necesita en cada momento.

El equipo médico está liderado por endocrinólogos especializados en obesidad que lo que hacen es diseñar planes personalizados adaptados a las necesidades de cada paciente, priorizando la seguridad y la eficacia terapéutica.

Además, a través de su plataforma digital, los usuarios pueden seguir el tratamiento desde cualquier lugar, sin necesidad de tener que desplazarse ni soportar esperas. La herramienta que desarrollan en Senda Health permite incluso una monitorización continua, un elemento que es clave para favorecer la adherencia y mejorar los resultados a largo plazo.

La forma de trabajar tan personalizada en esta clínica hace que cada pacientecuente con un coach de salud y un equipo clínico de referencia que ofrecen apoyo constante y motivación durante todo el proceso.

"El modelo virtual no sustituye la relación humana; la refuerza, porque elimina barreras y posibilita un acompañamiento más frecuente y personalizado", quiere dejar claro Castillejo.

Aplicación de Senda Health, la clínica digital contra la obesidad. E. E.

Acompañamiento

Como hemos dicho, si algo caracteriza a Senda Health es la personalización en todas sus decisiones que es lo que facilita los resultados. El proceso comienza con una evaluación clínica gratuita a través de la aplicación, que permite determinar la idoneidad del tratamiento.

A partir de ahí, el equipo médico diseña un plan a medida que integra tratamiento farmacológico, nutrición personalizada, apoyo psicológico y actividad física adaptada.

El seguimiento se realiza mediante videoconsultas y chat directo con los especialistas, ajustando todo en función de la evolución de cada paciente. "La obesidad no es un problema estético, sino una enfermedad crónica que afecta gravemente a la salud", recuerda Irene Bretón, chief Medical Officer de Senda Health.

"Nuestro programa está dirigido a personas con obesidad o sobrepeso con complicaciones, y se basa en una atención clínica especializada, continuada y de calidad", añade.

La fórmula con la que trabaja Senda Health es que cada usuario accede al servicio mediante un modelo de suscripción mensual, que garantiza un acompañamiento integral y sostenido en el tiempo, para que el tratamiento sea efectivo y perdure.

Una de las claves de esta clínica es el equipo de expertos de primer nivel que trabajan en ella, participando desde el inicio en el desarrollo del modelo asistencial, lo que asegura un enfoque riguroso y basado en la evidencia científica.

Entre los cofundadores figuran Irene Bretón, chief Medical Officer, doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Endocrinología y Nutrición; Natalia Moreno, directora del área de Psicología y doctora en Psicología; Lara Garcelán, directora de Nutrición, dietista-nutricionista experta en obesidad y Javier Butragueño, advisor del área de Actividad Física, doctor en Ciencias de la Salud y del Deporte.

Hay que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica y compleja, con más de 200 complicaciones asociadas. Su prevalencia no deja de crecer a nivel global, y su tratamiento efectivo exige un enfoque multidisciplinar y un seguimiento continuado, factores que Senda Health ha situado en el centro de su propuesta.

Como señala Bretón, "uno de los mayores desafíos es mantener los resultados a largo plazo; por eso, la continuidad y el acompañamiento son claves en nuestro modelo".