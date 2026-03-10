Las empresas que piensan en las personas: Fundación SERES crea una herramienta que mide el impacto social del sector

El sector empresarial puede parecer un mundo distante de datos fríos, porcentajes y hojas de cálculo. Sin embargo, entre cuentas, beneficios y pérdidas cada vez más compañías han comprendido la necesidad de medir el aspecto humano, concretamente, cuánto bien o cuánto daño produce su actividad en la vida de la gente.

En ese marco, la Fundación SERES ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados el Hub SERES de Huella Social, una plataforma digital y abierta que aspira a convertirse en el estándar para medir, gestionar y comunicar el impacto social de las empresas en España.

Se trata de la versión 100% digital y de acceso abierto del Mapa SERES de Huella Social. El proyecto llega en un momento "de gran convulsión", define el presidente de la fundación, Fernando Ruiz, en el que parece que la razón de la fuerza "amenaza con sustituir a la fuerza de la razón".

Ante un clima como este, Ruiz defiende que el principio social, financiero y el medioambiental siguen siendo los pilares sobre los que debe asentarse el sector. En las 150 empresas que forman SERES el tema social sigue siendo "crítico" cuando las evalúan sus clientes, ha explicado citando sondeos de las propias compañías.

"Si queremos empresas más competitivas y sociedades más cohesionadas, necesitamos avanzar hacia una medición social rigurosa, comprensible y comparable", ha resumido.

De acuerdo con Ruiz, Ana Sainz, directora general de la fundación, ha destacado que lo social se ha convertido "en una dimensión estratégica, pero también en una de las más complejas de aterrizar en la gestión".

40 indicadores

La herramienta presentada este martes es el resultado del trabajo de un lustro con empresas, asociaciones sectoriales y grandes consultoras, que ha sido financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Para medir la huella social cuenta con casi 40 indicadores, organizados en cuatro grupos: empleados, clientes, proveedores y comunidad.

Cada empresa puede introducir su dato actual, fijar un objetivo y compararse con el año anterior, con un indicador estadístico nacional –del INE– y con la media de su sector.

La herramienta supone un salto en la digitalización, que acerca la medición de la huella social al día a día de cualquier empresa, ha señalado Sainz. También la convierte en una palanca real para tomar mejores decisiones y reforzar la relación con empleados, clientes, proveedores y comunidades.

El Hub ha trabajado ya con banca, seguros, industria farmacéutica, energía, telecomunicaciones, infraestructuras, industria, hoteles y servicios legales para identificar indicadores específicos, ha expuesto Feliciano. Estos van desde accidentes por kilómetro en obra civil a personas electrodependientes atendidas, ensayos clínicos o capilaridad del seguro en el territorio.

La empresa como dique social

La primera mesa, moderada por Ruiz, ha reunido a tres sectores muy distintos (banca, aseguradoras y moda) que acabaron coincidiendo en una misma tesis: la empresa puede funcionar como dique frente a la fragmentación social si convierte sus datos en políticas y no solo en informes.

De izquierda a derecha: Fernando Ruiz (SERES), Alejandra Kindelán (AEB), Mirenchu del Valle (UNESPA) y Jaume Miquel (Tendam). Fundación SERES

Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB) ha puesto en valor que este sector cuenta con 78.000 puntos de contacto físicos en España. También ha reclamado educación financiera obligatoria en el currículo escolar para reducir "la vulnerabilidad [de los usuarios] frente a ideas simples y populistas."

No ha querido terminar su intervención sin recordar que la AEB ha agregado por primera vez la acción social del sector con más de 1.864 millones de euros anuales en becas, investigación, cultura y programas educativos. Una muestra del impacto social que pueden tener los bancos.

Mirenchu del Valle, presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), ha indicado que su sector aporta anualmente entre 800 y 1.500 millones de euros en indemnizaciones relacionadas con eventos climáticos.

La cifra se disparó hasta los 6.400 millones en 2024 tras la DANA ocurrida en la Comunidad Valenciana. Además, del Valle ha agregado que las aseguradoras siguen presentes en áreas rurales donde otros servicios han desaparecido.

En la misma mesa, Jaume Miquel, CEO de Tendam, se ha mostrado más filosófico al afirmar: "El capitalismo salvaje y el marxismo salvaje han fracasado". Ante esto, cuando solo quedan dinero y poder, "no basta para una sociedad justa".

En su intervención también se ha declarado contrario al greenwashing (empresas que aparentan respetar el medio ambiente sin realizar cambios significativos para atraer clientes) y ha resumido el compromiso de Tendam con el cliente para no mentirle.

Eso pasa por reducir la brecha entre la promesa de la web y lo que llega a casa, un indicador en el que están mejor que el resto, ya que tienen una tasa de devoluciones del 25% frente al 35% del sector. "No estamos en la fast fashion, estamos en la moda que perdura".

De datos sociales a decisiones empresariales

En la segunda mesa redonda han intervenido Ana Millán, directora general de la Fundación Accenture España; Miguel González, director de Comunicación de Farmaindustria; Marta Aisa, directora de Sostenibilidad de Santander España, y José María Bolufer, gerente de Gestión de Información de Calidad y Sostenibilidad de Telefónica.

Los ponentes han hablado de cómo convertir datos sociales en decisiones empresariales. Los cuatro han coincidido en que el valor del nuevo Hub SERES radica en que convierte lo social en operativo y permite integrarlo en la planificación, los recursos y los cuadros de mando de las empresas.

Para ejemplificarlo, González ha explicado que Farmaindustria ha podido ordenar los datos dispersos sobre empleo, feminización y ensayos clínicos –más de 170.000 pacientes beneficiados en España– en un informe ESG sectorial que ya impulsa alianzas con la Caixa o Fundación ONCE. Todo gracias a esta herramienta.

Bolufer también ha contado que Telefónica ha pasado de dos o tres indicadores de impacto social en 2016 a más de veinte actualmente, integrando esa medición en la reflexión estratégica para identificar riesgos y oportunidades.

En el tramo final, Santiago Durán, presidente del ICAC, situó el Hub en el tablero refutatorio tras la revisión 'ómnibus' de la CSRD, que en España se aplicará a unas 600 grandes empresas, dejando fuera al 99,9% del tejido empresarial y abriendo un marco voluntario sometido a presión financiera y social.

Esa revisión es un paquete de cambios aprobado en la Unión Europea para retocar la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), una normativa de la Unión Europea que obliga a unas 50,000 empresas a publicar informes detallados sobre sostenibilidad (factores ESG), y otras normas de sostenibilidad.