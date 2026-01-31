¿Y si el deporte fuese clave para 'curar' la depresión? Un estudio afirma que mejora sus síntomas como si fuera terapia

Se estima que la depresión afecta a cerca de 280 millones de personas en todo el mundo. Tan sólo en España, el 6,7% de la población sufriría de este trastorno, según la Confederación Salud Mental.

Es uno de los problemas de salud mental más comunes cuyos síntomas, según una actualización en la publicación científica Cochrane, podrían reducirse a base de ejercicio.

De acuerdo con los investigadores de la Universidad de Lancashire a cargo de este estudio, si se comparan los beneficios del deporte al de los antidepresivos o, incluso, la terapia, sus efectos son similares.

El ejercicio, dicen los autores, es más barato, accesible y conlleva otros beneficios adicionales, lo que se convierte en una opción "atractiva" tanto para pacientes como para sanitarios a la hora de tratar esta enfermedad.

Andrew Clegg, el autor principal del estudio, asegura que sus hallazgos "sugieren que el deporte es una opción segura y accesible para gestionar —y reducir— los síntomas de la depresión".

Eso sí, matiza que "el ejercicio le funciona muy bien a algunas personas, pero no a todo el mundo. Es importante que los individuos estén dispuestos a mantenerlo en el tiempo, y que también puedan hacerlo".

Para llegar a esta conclusión, los investigadores les realizaron 73 pruebas controladas a cerca de 5.000 adultos con diagnóstico depresivo. Además, comparó el ejercicio realizado por personas que no están siguiendo un tratamiento con aquellas que realizan terapia psicológica o toman antidepresivos.

Antidepresivo natural

La conclusión de los datos recabados es clara: los resultados demuestran que el ejercicio "mejora de manera moderada" los síntomas de la depresión en personas sin tratamiento o con "intervenciones controladas".

Cuando se comparan los beneficios del deporte con los de la terapia, ambos tienen un "efecto similar" a nivel de sintomatología, según los hallazgos del estudio. Lo mismo sucede con el consumo de antidepresivos.

Eso sí, los autores matizan que los efectos a largo plazo son "inciertos", pues muy pocos participantes han seguido en la investigación una vez su tratamiento acabó.

Ejercicio suave

Los investigadores también aseguran que el deporte suave o moderado es mucho más beneficioso que el de alta intensidad. Las mayores mejoras en los síntomas depresivos, además, se empiezan a notar tras entre 13 y 36 sesiones de entrenamiento.

Eso sí, ningún tipo de ejercicio concreto se muestra mejor que otro. Así que, como indica Clegg, podría decirse que el deporte en general "ayuda a las personas con depresión". Aunque, matiza, se necesita seguir realizando estudios, incluso a escalas mayores, para saber cómo, cuándo y qué ejercicio realizar en cada franja de edad para reducir sus síntomas.