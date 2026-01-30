Un médico alerta de los peligros de trabajar por la noche: más estrés, irritabilidad y desajustes en los ritmos biológicos

Son cinco las claves que permiten a un trabajador nocturno adaptarse a sus horarios. O, más bien, que su cuerpo sea capaz de eso de trabajar por la noche, cuando el cerebro le dice que debería estar durmiendo.

"Adoptar un horario de sueño constante, suficiente y pautas para ser reparador; seguir una dieta equilibrada y saludable adaptada al turno u horario nocturno; realizar ejercicio físico regular y adecuado al horario; hacer partícipes de la situación a familia y amigos; o aprender a establecer rutinas en las actividades diarias" son algunos de los ejemplos que pone Miquel Vila Sabaté, responsable del Área de Vigilancia de la Salud Individual de Quirónprevención y especialista en medicina del trabajo.

El motivo es claro: el cuerpo humano funciona bajo un reloj biológico interno que marca cuándo activarse y cuándo descansar. Al trabajar durante la noche, ese mecanismo se desmorona.

Para Vila, los riesgos de alterar los ritmos circadianos suponen modificar ese patrón de actividad diaria que se repite cada 24 horas y que regula funciones como el sueño, la digestión, la tensión arterial o la temperatura corporal, entre otras.

"En el cerebro existe una estructura llamada núcleo supraquiasmático que actúa como un reloj biológico interno", explica Vila. La hormona melatonina se libera al anochecer para preparar al organismo para dormir, reduciendo la actividad cerebral y fisiológica.

Sin embargo, quien trabaja por la noche se activa precisamente cuando el cuerpo debería estar desactivándose. "Los ritmos circadianos son estables y no se invierten", subraya el especialista, lo que implica que el organismo nunca se adapta completamente a esta inversión de horarios.

Fatiga laboral y estrés

Las consecuencias a corto plazo son inmediatas. La fatiga laboral es frecuente, ya que el sueño durante el día es generalmente más corto, ligero y menos reparador que el nocturno.

Entre los síntomas más comunes, Vila señala dolores de cabeza, problemas digestivos, falta de energía, cambios de humor, irritabilidad, falta de concentración y problemas de memoria. Algunos trabajadores también reportan dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormidos.

A largo plazo, los riesgos se multiplican. El médico describe trastornos por fatiga, alteraciones cardiovasculares, trastornos de la alimentación y cambios en los niveles de estrógenos.

El impacto también es evidente en la vida familiar y social: "La persona trabajadora debería aprender a establecer rutinas en sus actividades diarias para evitar problemas en la planificación de las responsabilidades familiares y mantener contactos sociales regulares para evitar aislamiento y soledad", indica Vila.

Golpe a la salud mental

La salud mental merece especial atención. "La falta de un sueño reparador aumenta el riesgo de estrés y agotamiento emocional, que si se hace crónico se traduce en trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión", explica el doctor. También menciona aumento de errores en el trabajo, irritabilidad, síntomas vegetativos e intolerancia.

Eso sí, los daños por alteración de ritmos circadianos no afectan a todos por igual. El experto recuerda que existen grupos especialmente vulnerables, como los menores de 25 años y mayores de 50, personas con patologías digestivas o psiquiátricas preexistentes, diabéticos, personas con problemas cardíacos o que padecen epilepsia.

También resultan más afectados quienes viven alejados del centro de trabajo, personas que viven solas o en zonas ruidosas, y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

¿Cómo me organizo? Ante esta pregunta, el doctor Vila sugiere algunas pautas de higiene del sueño y organizativas para evitar un impacto aún mayor. Estas son sus recomendaciones: Establecer un calendario que ayude a elaborar rutinas y facilite dormir de día.

que ayude a elaborar rutinas y facilite dormir de día. La familia y los amigos deberían ser conscientes de la necesidad de las horas de sueño.

Garantizar un lugar cómodo, oscuridad absoluta, tranquilo, sin ruido , sin exposición a la luz, correctamente climatizado, evitando ser interrumpido el descanso por el teléfono fijo o móvil.

, sin exposición a la luz, correctamente climatizado, evitando ser interrumpido el descanso por el teléfono fijo o móvil. Disponer de t iempo para relajarse antes de acostarse ayuda a conciliar el sueño mediante técnicas de respiración, relajación muscular, leyendo o escuchando música relajante un rato. Si con ello no se consigue, puede realizarse una siesta por la tarde evitando los compromisos que puedan impedirlo.

ayuda a conciliar el sueño mediante técnicas de respiración, relajación muscular, leyendo o escuchando música relajante un rato. Si con ello no se consigue, puede realizarse una siesta por la tarde evitando los compromisos que puedan impedirlo. Evitar estimulantes durante el turno nocturno, permitiéndose pequeñas cantidades de café o té las primeras horas del turno.

Prevención

Para prevenir estos problemas, Vila recomienda medidas tanto a nivel individual como organizacional. Para las empresas, el médico insiste en que se diseñe de manera correcta el calendario de turnos, que se disminuya el número de personas expuestas al trabajo nocturno y que se disponga de equipamientos ergonómicos y vigilancia específica de la salud.

A nivel personal, sugiere evitar cambios bruscos de iluminación, utilizar gafas de sol al terminar el turno y antes de dormir, seguir una dieta saludable, establecer rutinas fijas y realizar ejercicio físico regular.

En cuanto a la alimentación, Vila aconseja mantener un modelo de comidas tan regular como sea posible y una alimentación variada y equilibrada. Los trabajadores nocturnos deberían comer ligeramente durante el turno, tomar un desayuno moderado, beber abundante agua y comer frutas, verduras, carnes magras y cereales, evitando repostería, azúcares refinados y alimentos grasos.

Además, concluye, es esencial reducir el consumo de sal, cafeína o alcohol, sobre todo por la noche. Asimismo, aconseja que el trabajador tenga "tiempo para comer tranquilo, con una pausa suficientemente larga que permita hacer una comida caliente durante el turno".