La aparición de un tiburón duende más de dos metros de longitud sorprende a unos pescadores en Canarias

Investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) han documentado por primera vez la presencia de un tiburón duende (Mitsukurina owstoni) vivo en aguas de las Islas Canarias, un hallazgo que amplía el conocimiento sobre la distribución geográfica de esta especie poco frecuente de aguas profundas.

El registro, publicado en la revista científica internacional Thalassas, constituye el primer avistamiento confirmado en el archipiélago y la segunda aparición documentada en la región macaronésica.

El ejemplar fue capturado de manera accidental el 4 de mayo de 2024 durante una salida de pesca recreativa frente a la costa de San Cristóbal, en la isla de Gran Canaria.

La captura se produjo a unos 9,5 kilómetros de la costa y a una profundidad aproximada de 900 metros, mientras se pescaban especies objetivo como la gallineta panza negra (Helicolenus dactylopterus) y el alfonsino espléndido (Beryx splendens).

Tras una interacción de entre 10 y 15 minutos, que incluyó la captura, la manipulación y la documentación gráfica, el tiburón fue liberado con vida y sin lesiones externas visibles.

El individuo, de una longitud estimada superior a los 2,5 metros, fue identificado provisionalmente como hembra debido a la ausencia de órganos copuladores visibles.

Detalle de la cabeza de Mitsukurina owstoni capturada en el archipiélago canario (España), que muestra caracteres morfológicos diagnósticos: hocico alargado, plano y en forma de cuchilla, con dientes largos y delgados, y ojos diminutos que carecen de membranas nictitantes. Thalassas: An International Journal of Marine Sciences

La documentación fotográfica y en vídeo permitió registrar las características morfológicas diagnósticas de la especie, entre ellas un hocico aplanado y alargado en forma de espátula, mandíbulas altamente protrusibles con dientes largos y afilados, ojos pequeños sin membrana nictitante, un cuerpo flácido y dos aletas dorsales redondeadas y flexibles.

También se observó una aleta caudal larga carente de lóbulo ventral, rasgo distintivo del tiburón duende.

Tiburón duende

El estudio ha sido realizado por un equipo de investigadores entre los que se encuentra Alberto Brito Hernández, catedrático retirado del departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la ULL.

Según los autores, este registro supone una expansión relevante del área de distribución conocida de Mitsukurina owstoni en el Atlántico centro-oriental, una región donde la especie ha sido observada de forma muy ocasional.

Ubicación de captura (punto rojo) de Mitsukurina owstoni en el archipiélago canario (España). Thalassas: An International Journal of Marine Sciences

El tiburón duende es una de las especies de tiburón más singulares conocidas, tanto por su morfología como por su biología reproductiva. Se trata de un tiburón vivíparo aplacentario que sigue una estrategia matrotrófica basada en la oofagia.

El tamaño de madurez se sitúa por encima de los 260 centímetros de longitud total en machos y supera los 400 centímetros en hembras. A pesar de su amplia distribución en aguas tropicales y templadas de todo el mundo, a profundidades de entre 250 y 1.500 metros, desde su descripción científica en 1898 se han documentado menos de 250 individuos a escala global.

En el Atlántico nororiental, la presencia de la especie se había registrado previamente en zonas como Galicia, Madeira, aguas marroquíes, Portugal continental y el golfo de Vizcaya.

El nuevo hallazgo refuerza la importancia biogeográfica de las islas Canarias como enclave para la biodiversidad de tiburones de aguas profundas, donde se han identificado al menos 20 especies de elasmobranquios por debajo de los 200 metros de profundidad.

Los investigadores destacan que la ausencia de pesca de arrastre de fondo desde la década de 1980 y la limitada existencia de pesquerías dirigidas a tiburones profundos han favorecido la conservación de estos hábitats en Canarias, aunque persisten capturas incidentales mediante artes de pesca pasivas.

Asimismo, el estudio aporta nueva evidencia sobre un patrón de segregación geográfica por tamaño en la especie. Y es que mientras que en el Atlántico oriental predominan individuos juveniles o subadultos, en el Atlántico occidental se han registrado mayoritariamente ejemplares adultos de gran tamaño.

Ante la escasez de datos disponibles, los autores subrayan la necesidad de intensificar la exploración y el monitoreo de los ecosistemas de aguas profundas, especialmente en regiones poco estudiadas como la Macaronesia, para mejorar la comprensión de la ecología y conservación de especies raras como el tiburón duende.