'Semillas de Kivu', el documental ganador del Goya hace historia al proyectarse en la ONU, Parlamento Europeo y Vaticano

La dureza de una guerra ignorada, encarnada en la violación de un grupo de mujeres que llegan al Hospital de Panzi para sanar. Física y emocionalmente.

Ese podría ser el resumen de Semillas de Kivu, un corto documental galardonado con el Goya en este 2025, que nos traslada a la región de Kivu, en la República Democrática del Congo. Un lugar donde la guerra dura ya 25 años, ignorada por la comunidad internacional.

Allí, la violencia sexual es utilizada como arma de guerra, un arma que destruye el tejido social y humilla a la población para lograr que se marchen de las aldeas en las que viven, dejando vía libre a las guerrillas para explotar las tierras ricas en minerales estratégicos.

Así lo relata el doctor Denis Mukwege, ginecólogo, fundador y director del Hospital de Panzi y Premio Nobel de la Paz. "Esta guerra se debe simplemente a que este país es rico en minerales estratégicos", asegura Mukwege en el documental.

El doctor Denis Mukwege junto a algunas de sus pacientes.

Un mensaje para el mundo

El mensaje crudo y conmovedor de Semillas de Kivu, enfocado en el proceso de curación física y psicológica de estas mujeres, especialmente aquellas que, como resultado de las violaciones, quedaron embarazadas, no ha pasado desapercibido.

Entre los numerosos premios recibidos destaca el Goya a Mejor Corto Documental este 2025, además de estar seleccionado para la carrera hacia el Oscar.

Más allá de los premios, el reconocimiento de la sociedad también ha quedado patente. Muestra de ello es un hito único: será la primera cinta de la historia que se proyecte en la sede de Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo y en el Vaticano. Un logro sin precedentes que da una oportunidad para enfrentarse a la barbarie que se vive en la República Democrática del Congo.

Un cineasta leonés comprometido

Tras este proyecto se encuentra la figura del cineasta Néstor López. Pese a su juventud, a sus 32 años ya cuenta en su haber con tres Premios Goya (Mejor Cortometraje Documental 2022, Mejor Cortometraje Documental 2025 y Mejor Cortometraje de Ficción 2025).

Además, el trabajo de este leonés ha sido preseleccionado para los Oscar en tres ocasiones. En este 2026 ha recibido este reconocimiento con Semillas de Kivu, conociéndose en diciembre de este año si formará parte de la lista final a candidatas a la estatuilla.

Néstor López, tras la cámara en uno de sus rodajes.

La carrera de Néstor López ha ido creciendo a través de más de 100 festivales en 50 países, obteniendo galardones y reconocimientos como la Mención Especial del Jurado a Mejor Cortometraje SEMINCI 2021, ganador en el Festival de Sitges y de la Biznaga de Plata de Málaga, así como su entrada en la Lista Forbes Top 100 Creativos 2024.

Ahora, con Semillas de Kivu, López pretende llevar la denuncia de las violaciones cometidas en Kivu sobre los Derechos Humanos a todos los rincones del mundo, contando ahora con el altavoz de las grandes instituciones mundiales, como la ONU, el Parlamento Europeo y el Vaticano.

¿El siguiente paso ya en marcha? Convertir este mensaje en un largometraje documental para seguir sacando a la luz una guerra que dura ya 25 años y por la que hay que luchar por parar.