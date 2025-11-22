'Deinfluencing', el arte de luchar contra el consumismo de las redes sociales: aconsejan apagar el móvil y dejar el "postureo"

Una instagrammer estadounidense da una serie de consejos para desconectar de las redes: dejar el móvil, no obsesionarse con la forma física o el maquillaje, tener un buen balance entre el trabajo y la vida… El hashtag o etiqueta con el que identifica sus consejos: #deinfluencing.

Sin embargo, toda la publicación está diseñada para fomentar las visualizaciones e interacciones, desde el propio etiquetado para aparecer entre quiénes busquen el término.

Las fotos no tienen filtros o la estética habitual de la red, pero sí un diseño claro, y están ordenadas en carrusel y como una enumeración para fomentar que el usuario pase más tiempo pendiente, dándole a la siguiente.

¿Qué significa el deinfluencing (o 'desinfluir', en traducción de andar por casa) y por qué empezó como una cosa, ahora se entiende como otra, y habla más del estado actual de las redes, por lo que no dice?

El fenómeno nació como etiqueta en TikTok a comienzos de 2023 y básicamente convertía en tendencia algo habitual en internet pero no entre los influencers profesionales: las reseñas negativas.

Al contrario de lo habitual, el tiktoker o instagrammer de turno recomendaba no adquirir determinado producto o servicio y señalaba su mala experiencia al respecto.

Mujer comprando 'online' desde el ordenador. Istock

Aunque como fenómeno digno de estudio duró lo que suelen durar en este momento acelerado, apenas unos meses, el término quedó establecido como una subtrama más en la gran narrativa de las redes, usándose como sinónimo de 'lo contrario de lo que haría un influencer'.

Así, lo habitual es encontrarlo en mensajes sobre estar cansado de las redes, críticos con el consumismo o que, paradójicamente, recomiendan apagar el móvil y dejar de leer el mensaje específicamente diseñado para que te quedes enganchado a él que ha diseñado el autor o autora.

Saturación con las redes

"En el fondo el deinfluencing responde al desgaste de un modelo que, en algunos casos, ha pasado por utilizar el 'marketing de tierra quemada': intentar vender a toda costa, con promesas infladas, arrasando el mercado y sin pensar en qué pasará mañana", explica a ENCLAVE ODS la experta en comunicación y marketing María Amelia Brenes.

Ese estilo de comunicación corporativa o de marca en redes "caducó, pero dejó huella. La gente está harta y ese modelo, no solo no sirve, sino que ha provocado una respuesta supuestamente disruptiva o reaccionaria de rechazo, pero que en el fondo se manifiesta en las mismas redes de las que reniega y siguiendo sus reglas", añade.

Muchos consejos de los y las deinfluencers pasan por aparecer sin filtros o maquillajes o con imágenes de sus vacaciones, por ejemplo, más realistas que la media hiperidealizada que asociamos a su actividad. Una búsqueda, un marchamo de autenticidad sobre lo que se publica en la que existe el sobreentendido de que la mayoría de lo que se ve en redes es "mentira".

Para Brenes "no se puede generalizar. Depende de quién esté detrás del gesto concreto. Seguramente haya quien simplemente quiera sumarse al carro para ver si pilla algo y otra gente actuará de forma genuina".

Compras 'online' a través de un teléfono móvil. Istock

De hecho, es posible que actualmente, sobre todo en redes como TikTok o Instagram, el #deinfluencing sea tendencia entre gente que no le pone ese nombre: "creo que muchas de esas personas que promueven ese tipo de mensajes desde la autenticidad ni siquiera utilicen ese término, aunque puedan encajar dentro del movimiento".

Otros analistas apuntan a la lógica de que el fenómeno naciese precisamente en TikTok, donde se ha convertido en un lugar común la queja de los usuarios más jóvenes por la escasa autenticidad de muchas recomendaciones… mientras más del 60% admite que confía a ciegas en la mayoría de reseñas a la hora de comprar online.

'Desinfluir' también es influir

"En cierto modo, desinfluir es otra forma de influencia, porque en realidad no busca eliminar la influencia, sino cambiar el foco. Influir desde otro lado, más honesto, más real, menos artificioso. Y hacia otro lado, como reducir el consumismo o el postureo dañino en redes", añade Brenes

Sin embargo, ¿es posible dar un mensaje verdaderamente crítico con el consumismo desde unos espacios que están diseñados precisamente para fomentarlo?

Según Brenes, "sí, pero siendo consciente de que estás luchando contra un gigante que quiere justo lo contrario. Y que cambia las reglas del juego a su antojo. Aun así, si tu mensaje es para la gente que está en esas redes, tienes que buscar el hueco. Y es posible que le encuentres haciendo algo diferente".

Explorando el hashtag, otra publicación etiquetada como #deinfluencing es de un banco de América Latina, que la utiliza para promocionar una oferta relacionada con compras online usando su tarjeta de crédito.

La siguiente, en inglés, celebra la existencia de la idea misma del desinfluir: "Ya era hora que alguien, en lugar de decirnos que tenemos que tener (must have) cosas que en realidad son inútiles, nos recuerde todo lo que no necesitamos".