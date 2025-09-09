2025 vivió el tercer agosto más caluroso: la temperatura anual se sitúa ya 1,52ºC por encima de la era preindustrial

Vista de un termómetro en una calle de Murcia a mediados de este mes de agosto. Juan Carlos Caval EFE

El último boletín del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), publicado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, es claro: la temperatura planetaria va en aumento.

Y los miles de millones de mediciones de satélites, barcos, aviones y estaciones meteorológicas que analiza este órgano de la Comisión Europea lo corroboran.

La temperatura planetaria de los últimos 12 meses (entre septiembre de 2024 y agosto de 2025) se situó 1,52 °C por encima de los niveles preindustriales. Es decir, ya rebasa ese grado y medio de aumento de los termómetros que el Acuerdo de París marcaba como incremento seguro.

Asimismo, desde Copernicus aseguran que los termómetros mundiales ya marcarían 0,64 °C más que en el periodo entre 1991 y 2020. Solo en las últimas tres décadas habrían ascendido más de medio grado.

"Inusualmente cálido"

2025 estaría, así, camino de imitar al año pasado, cuando la temperatura media mundial se situó 1,65 °C por encima de la preindustrial.

Como indica en un comunicado Samantha Burgess, directora ejecutiva de Copernicus, "agosto ha sido, a nivel global, el tercero más cálido desde que hay registros".

Serie del aumento de las temperaturas medias globales mensuales, que toman de referencia los termómetros preindustriales. Copernicus

Además, la científica hace hincapié en que para el suroeste europeo el mes vino acompañado de "la tercera ola de calor más intensa" e "incendios forestales excepcionales". Así como de "océanos inusualmente cálidos".

Todo esto, asegura Burgess, "no solo subraya la urgencia de reducir las emisiones [de gases de efecto invernadero], sino la necesidad urgente de adaptarse a eventos climáticos cada vez más extremos".

Agosto, en datos Según Copernicus, la temperatura media de la superficie del mar en agosto de este año se ha situado en los 20,82 °C. Esto es, asegura el servicio europeo, el tercer valor más alto para un agosto, solo 0,16 °C por debajo del récord batido en ese mismo mes de 2023. Asimismo, la media global para el verano boreal (de junio a agosto) ha sido la tercera más alta de la historia. Los termómetros se sitúan, así, 0,47 °C por encima de los del periodo entre 1991 y 2020. El hemisferio norte fue el que vio sus mercurios subir por encima de la norma. Las mayores anomalías, explican desde Copernicus, se vivieron en Asia. Para Europa, la época estival de este año sería la cuarta más cálida. La temperatura europea ascendió 0,90 °C por encima de la media de 1991 a 2020. Esto se repitió durante todo el verano en todo el continente, excepto en el este. Por su parte, el hielo marino Ártico en agosto de 2025 se encontró un 12% por debajo del promedio del periodo 1991–2020. Se sitúa, así, como el octavo agosto con menor extensión de agua helada ártica.

Un verano seco

Desde Copernicus recalcan que el pasado mes fue "más seco de lo normal" en gran parte de Europa. Esto se tradujo en los incendios forestales que se vivieron no solo en la península ibérica, sino también en Italia o Grecia.

A pesar de ello, el noreste de España, el sur de Francia y Alemania vieron un mes más húmedo que el promedio para esta época. Al igual que Suiza, la mayor parte de Italia, la costa norte del Adriático y Escandinavia.