El talón de Aquiles de la transición energética: la escasez de estos minerales críticos frenará la descarbonización

Imagen de archivo de paneles solares y aerogeneradores que necesitan minerales críticos para su construcción. iStock

"La descarbonización urgente es imprescindible, pero la escasez de minerales podría amenazar el despliegue de tecnologías bajas en carbono, lo que podría poner en riesgo la transición".

Así de contundente se muestra el último estudio publicado por la revista científica Nature Climate Change, que analiza las consecuencias de la falta de algunas materias primas esenciales a largo plazo.

Para llegar a esta conclusión, Yi-Ming Wei y su equipo de investigación cuantificaron la demanda global y regional y lo compararon con el riesgo de escasez de 40 minerales críticos en 17 tecnologías diferentes (como la generación de energía solar, eólica y de biomasa) teniendo en cuenta los diferentes planes y modelos de mitigación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

De esta manera, se dieron cuenta de que los 557 escenarios de mitigación analizados enfrentan una escasez de hasta 12 minerales para 2100, siempre teniendo en cuenta que en todos ellos se mantienen el calentamiento global por debajo de 2 °C respecto a la era preindustrial.

Esto, que podría parecer un tanto enrevesado, significa que el indio, las cantidades de iridio, estaño, litio o plata que hay hoy en el planeta podrían reducirse de manera sustancial para finales de siglo. Todos ellos, minerales críticos para la transición ecológica y la electrificación del planeta.

Adiós al abastecimiento

En el estudio, Wei y equipo señalan que esta escasez podría "afectar a múltiples tecnologías, como la solar, la eólica, la nuclear, así como a las baterías de almacenamiento de energía".

Asimismo, la investigación alerta de que algunos países en desarrollo podrían encontrarse con la escasez de hasta 24 minerales diferentes necesarios para la transición.

En concreto, aseguran que las regiones de Oriente Medio, África y Asia meridional son las que más riesgo correrían de que redujesen sus yacimientos. Zonas, por cierto, que abastecen al resto del planeta.

Los autores destacan que la escasez de minerales podría abordarse si se sustituyen las tecnologías actuales por otras más eficientes. Y proponen que se reemplacen los sistemas de baterías, que requieren de cobalto, por alternativas que requieran fosfato de hierro y litio.

Sin embargo, dicen los investigadores, esto podría, a su vez, aumentar la escasez de otros minerales, que pasarían también a ser críticos para la transición ecológica.

Por eso, la solución que Wei y sus colegas recomiendan es potenciar una "cooperación comercial más estrecha entre países" para que la trazabilidad de las materias primas sea más certera.

Y, así, aumentar también la eficiencia de los procesos de reciclaje de minerales, para mitigar su posible desabastecimiento.

El calor, a raya

Pero, ¿por qué es tan importante investigar y plantear soluciones a la posible escasez de estos minerales? Como señala el estudio, la falta de plata, estaño o litio podría "limitar las estrategias de mitigación global del cambio climático".

Imagen de archivo de una mina en funcionamiento. Jose Manuel Vidal EFE

Y es que estos minerales son fundamentales para la descarbonización de los sistemas energéticos. Y, sobre todo, son vitales para que el calentamiento global se mantenga 1,5 °C o 2 °C por debajo de las temperaturas preindustriales a finales de siglo.

Europa, a la cabeza

Para la Unión Europea, que busca convertirse en el faro que guía al mundo en la descarbonización, la escasez de minerales clave para este proceso es crítica.

Por eso, en abril de 2024 se establecía una nueva normativa europea que regula y crea un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales.

Esta Ley Europea de Materias Primas Fundamentales establece una lista de materiales tanto "fundamentales" como "estratégicos" que, explican desde la Comisión Europea (CE), "tienen una importancia crucial para las tecnologías en el ámbito de la transición ecológica y digital, así como para la defensa y el espacio".

El abastecimiento de minerales críticos preocupa a Von der Leyen. Pues la UE depende en gran medida de las importaciones procedentes de terceros países.

Extracción de minerales críticos fundamentales para la transición energética. iStock

"Esa dependencia, combinada con el incremento de la demanda mundial como consecuencia de la transición hacia una economía digital y ecológica, hace que las cadenas de suministro sean vulnerables", asegura la Comisión en su página web.

Resulta que los proveedores para Europa se sitúan, fundamentalmente, en las regiones con más riesgo de escasez de minerales que señala en estudio de Wei.

Las cifras de la CE son claras: el 63% del cobalto mundial utilizado en las baterías se extrae en la República Democrática del Congo; el 97% del suministro de magnesio a la UE procede de China; el 100% de las tierras raras utilizadas para imanes permanentes se refina en China; y el 98% del suministro de borato procede de Turquía.