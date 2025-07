Efigy Girls, la iniciativa que busca despertar vocaciones científicas y tecnológicas en las jóvenes estudiantes

Cantante, científica, profesora, médica, veterinaria, ilustradora gráfica, actriz, ingeniera o azafata. Aunque todavía les queda un poco (ocho años más o menos) para tener que decidir qué rumbo querrán que tome su vida, estas jóvenes estudiantes del CEIP República de Uruguay (Madrid) sueñan convertirse en lo que más les apasiona.

Alison, Dulce, Julia, Salomé, Keyna, Daylis y Zoe tienen toda la vida por delante. No saben lo que les deparará el futuro, pero lo que tienen claro desde la Fundación Naturgy es que los tiempos venideros serán con igualdad de oportunidades, porque "no se puede construir el futuro sin contar con el 50% del talento".

Esto es precisamente lo que ocurre en las carreras STEAM, aquellas que integran las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

En el caso de los estudios en ingeniería, la presencia femenina es menor que la de los hombres, donde no llega al 24%, según la Universidad Politécnica de Madrid.

De acuerdo a un estudio realizado por la institución académica Esade, el porcentaje de mujeres en una ocupación STEAM sobre el total de ocupadas en España cerraba el 2022 con un 5,5%.

Entre las menores de 30 años, las féminas alcanzan el 9%, mientras que si hablamos de las que se encuentran entre los 30 y los 44 años, la cifra se reduce hasta el 7%.

En concreto, muestra el estudio, las ocupaciones con menor presencia femenina son la construcción (18%) y el sector de información y comunicaciones (23%). Y, ante estos datos, Fundación Naturgy tomó —hace algún año que otro— la iniciativa de poner en marcha el proyecto de Efigy Girls.

Las alumnas del Efigy Gils del CEIP República de Urugay reciben a ENCLAVE ODS. Alejandro Ernesto

Su objetivo es, tal y como explica Eva Bunch, responsable de educación y divulgación de la fundación, "fomentar vocaciones STEAM en niñas de 10 a 16 años dentro del ámbito de la energía", poniendo el foco en "entornos educativos de alta complejidad".

La iniciativa

La intención del programa de Efigy Girls es, según Bunch, "despertar su interés mediante retos de sostenibilidad, impulsar un aprendizaje activo y generar conciencia sobre los problemas medioambientales globales".

Lo hacen a través de los propios centros escolares que son los encargados de "buscar la equidad educativa".

Motivo por el que, indica la responsable de educación y divulgación de Fundación Naturgy, son ellos quienes "proponen un grupo de 6 a 10 niñas entre 5º de primaria y 2º de la ESO" para que sean 'las elegidas' de cada edición.

Alison, Dulce, Julia, Salomé, Keyna, Daylis y Zoe han sido las seleccionadas. Alejandro Ernesto

Los participantes firman un compromiso para involucrarse durante tres años y presentar una solución en el evento final anual. Y, en el caso del CEIP República de Uruguay, este ya es el segundo curso en el que se ven inmersos en el objetivo de promover una mayor presencia de las mujeres en el mundo de las ciencias.

Junto a este centro, Fundación Naturgy trabaja a la par con 12 colegios similares pertenecientes a las comunidades de Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, Castilla y León y Madrid.

La dinámica de la iniciativa es sencilla. Y así lo explica Bunch: "El programa plantea retos colaborativos en el sector energético que desarrollan [las estudiantes] con LEGO SPIKE Prime y contenidos de una plataforma digital".

Funcionan mediante equipos, donde investigan, diseñan y presentan soluciones reales con apoyo de un docente (Elsa Robles, si hablamos del CEIP República de Uruguay) y mentores de la fundación.

Además, Bunch asegura que se realizan "reuniones periódicas en las que intervienen todos los tutores de los centros participantes y donde se ponen en común dudas, retos y experiencias".

Las alumnas destacan el trabajo en equipo como un pilar central del proyecto. Alejandro Ernesto

El encuentro final tiene lugar en Madrid, donde se presentan los resultados del curso en una doble jornada. Primero, se desarrolla una etapa "repleta de actividades y diversión" en la sede de Fundación Naturgy.

Al día siguiente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recibe a las jóvenes para que presenten sus trabajos ante la vicepresidenta tercera y ministra de esta cartera, Sara Aagesen, junto a la directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras.

Las 'Efigy Girls' 2025

Para conocer a algunas de las estudiantes protagonistas de la edición de este curso, ENCLAVE ODS se desplaza hasta el CEIP República de Uruguay. Su propuesta se basó en la energía geotérmica con el objetivo de crear un robot que analice la temperatura de La Tierra.

El proyecto empezó a gestarse el año pasado, aunque algunas como Keyna se incorporaron más tarde, aunque no por eso se han rezagado.

"Fue empezar el curso y tener que aprender cosas nuevas como la programación. Con esto he abierto más mi mente y me lo he pasado bastante bien", asegura la estudiante de 5º de Primaria.

Las alumnas en un momento durante su conversación con ENCLAVE ODS. Alejandro Ernesto

De un modo u otro, todas las participantes han tenido que hacer frente a imprevistos o descubrimientos inesperados.

Zoe, por ejemplo, pensó que harían "un robot como los de las películas, que tienen ojos y te dicen cosas", pero nada más lejos de la realidad. "Cuando vi que era de LEGO fue como, ¿qué?".

"Al principio no conocíamos lo que íbamos a hacer, solo sabíamos que sería sobre energía renovable", recuerda Keyna. Sin embargo, poco a poco fueron desentrañando lo que convertiría en el proyecto en el que trabajaría durante todo el curso.

"Cuando nos dijeron que era la energía geotérmica empezamos a trabajar. Pero como no pudimos poner el robot en 180.000 grados para que detectase el calor o el frío, tuvimos que poner códigos de colores: azul era del frío y amarillo del calor", continúa Keyna explicando.

Empezaron con pequeños juegos de robótica, a lo que le siguieron los trabajos y la búsqueda de información y, más adelante, la maqueta y la construcción del robot.

Aunque esto último les llevó más tiempo de lo que esperaban, y es que, tal y como cuenta Keyna, "había bastantes fallos de programación".

El robot diseñado por las alumnas del CEIP República de Uruguay. Alejandro Ernesto

Fue un reto al que se sumó la coordinación con el otro centro implicado en este proyecto: La Escola de la Mercé.

Su ocupación era crear una plataforma en la que el robot leyera las temperaturas, además de poder subir y bajar desde una rampa habilitada. El problema fue que los horarios no estaban "bien cuadrados" y la comunicación sobre las medidas fue algo complicada.

Todas las jóvenes estudiantes fueron rotando en los diferentes roles. "Unas hacían programación, otras maqueta y otras mientras juegos", indica Keyna. Y, a mitad de curso, añade Zoe, crearon otro apartado para el montaje del robot.

Pese a que, como dice Salomé, los inicios fueron "muy difíciles", terminaron muy contentas con los resultados y la presentación. De ahí que Zoe asegure que"ir a Naturgy y conocer a las demás chicas" fuese su parte favorita del proceso.

Porque si algo tienen claro todas las participantes es que trabajar en equipo ha sido un punto clave de esta experiencia.

Un programa del futuro

Gracias a este proyecto, señala Bunch, las alumnas "ven oportunidades de futuro donde antes no creían que pudieran tener acceso". Y es que, ese es precisamente el objetivo de esta iniciativa: romper con estereotipos profundamente arraigados.

El problema aquí, añade la portavoz de Naturgy, es que "todavía persiste la percepción de que las profesiones técnicas y científicas no están hechas para las chicas, y eso se traduce en una falta de referentes y en una menor elección de itinerarios STEAM por parte de las alumnas".

Las 'Efigy Girls' posan con las maquetas que realizaron a principio de curso. Alejandro Ernesto

Por eso, el año que viene la fundación se marca el reto de "ampliar el número de grupos participantes sin perder el enfoque personalizado del programa".

Y así lo expresa Bunch: "Queremos llegar a más niñas, en más territorios, pero eso exige recursos, coordinación y un cuidado especial para que ninguna pierda la oportunidad de vivir una experiencia transformadora".

"Efigy Girls es una iniciativa viva, que evoluciona cada año para dar respuesta a nuevos retos vinculados al contexto energético, el cambio climático y la sostenibilidad. [...] Creemos que vincular la educación en energía y sostenibilidad con realidades locales y con experiencias vividas por el territorio hace que el aprendizaje sea mucho más significativo y duradero", concluye Bunch.